Đặc biệt, ở những giai đoạn thị trường khó khăn như hiện nay, ưu thế này càng thể hiện rõ nét. Sức hút của đất nền, đặc biệt là đất nền ven đô, gần các cụm dân cư, khu công nghiệp vẫn “sống tốt” và không có dấu hiệu rớt giá. Các chuyên gia cho rằng, với những thành công của Việt Nam sau hai đợt dịch, các hiệp định kinh tế với các đối tác quốc tế lớn… chính là tiền đề để BĐS Công nghiệp “bứt phá” vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021.



Danh sách các công ty có kế hoạch chuyển/mở rộng sản xuất sang Việt Nam

An cư là giấc mơ của nhiều gia đình

Trên thực tế, nguồn cung BĐS ven các khu Công nghiệp tại Việt Nam đang dần hạn hẹp khi quy mô các KCN ngày càng lớn, số lượng lao động, hộ gia đình và các cơ sở cung ứng dịch vụ đi kèm ngày càng tăng lên. Cụ thể, Việt Nam hiện có 336 Khu công nghiệp đã thành lập, 261 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích 29,1 nghìn ha.



Để giải quyết thực trạng đó, một dự án đất nền khu công nghiệp phía nam Đà Nẵng đã được tung ra thị trường với hạ tầng đồng bộ, quy hoạch hiện đại cùng nhiều tiện ích về công viên, trường học, khu thương mại… tạo nên 1 xu hướng đầu tư mới theo phương châm “Đủ tiện ích – không gian xanh và mức đầu tư hấp dẫn để an cư”.



The Dien Nam Village được đánh giá là dự án chiếm hữu ưu thế số 1 tại Nam Đà Nẵng

Nhà đầu tư thông thái lựa chọn sản phẩm ưu Việt

Vị trí đắc địa: Tọa lạc phía nam KCN Điện Nam – Điện Ngọc, sở hữu hơn 40.000 nhân công và kỹ sư đang làm việc; gần 1 trong 5 dự án lớn nhất Đà Nẵng đã được phê duyệt chủ trương quy hoạch vào tháng 07/2020 và đang được xúc tiến thi công – dự án Làng Đại Học Đà Nẵng, … The Dien Nam Village chính là dự án có tiềm năng an cư và đầu tư hợp lý nhất khu vực Nam Đà Nẵng. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ quy tụ hơn 60.000 sinh viên, gần 4.000 cán bộ giảng viên cùng 5.000 cư dân hiện trạng.



Sơ đồ liên kế vùng dự án The Dien Nam Village

Bên cạnh đó, dự án còn tọa lạc trên mạch đường giao thương quan trọng của Đà Nẵng và Quảng Nam, thuộc tuyến đường Võ Như Hưng với hệ thống đường nhựa rộng rãi và thoáng đãng. Tại vị trí dự án, The Dien Nam Village chỉ mất 5 phút để di chuyển đến biển Hà My, 10 phút đến Phố cổ Hội An và chỉ 15 phút đến TP.Đà Nẵng.

Tiện ích đồng bộ – đa sắc màu: Là một dự án thuộc chuỗi đại đô thị ven sông Cổ Cò, The Dien Nam Village mang trong mình nét đẹp giao thoa giữa một Đà Nẵng hiện đại, sôi động và một Hội An đầy hoài niệm. Dự án hướng tới một tổ hợp tiện ích đa sắc màu gồm tuyến phố shophouse, trung tâm thương mại, khu giải trí, nhà thể chất… và công viên cây xanh lớn nhất khu vực.

Tổng quan Khu đô thị The Dien Nam Village

Hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đảm bảo: Đây là dự án do Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu (EU Land) làm chủ đầu tư. Được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 01/04/2020. Tính đến nay, dự án đã chính thức cho ra mắt hơn 50 sản phẩm với hạ tầng đã hoàn thiện 90%.

Một sản phẩm đón đầu xu hướng BĐS công nghiệp, lại có vị ví liền kề khu công nghiệp với mức giá chỉ 937 triệu đồng, The Dien Nam Village chính là giải pháp an cư và đầu tư hoàn hảo nhất.