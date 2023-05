Bất động sản cuối năm: Tiền nhàn rỗi đầu tư vào đâu là đúng đắn?

Chờ đợi bất động sản chạm đáy

Bàn luận về vấn đề “bắt đáy”, chuyên gia tư vấn đầu tư Nguyễn Thị Thu Hương (Hải Phát Invest) từng khẳng định: “Làm gì có đáy mà dò. Theo quan sát của tôi, các chủ đầu tư đều thiếu hàng để đưa ra thị trường, nhiều dự án cứ ra hàng là bán hết. Mà không có hàng ‘ế’ thì lấy đâu ra đáy mà bắt”.

Ông Nguyễn Đăng Toàn (GĐ.KD Công Ty ILand Việt Nam) nhấn mạnh: “Việc định giá tiền sử dụng đất của các địa phương đều dựa trên giá thị trường, trong khi giá thị trường đang khá cao so với các năm trước. Vì vậy, các chủ đầu tư đã phải chịu chi phí đầu vào rất cao. Muốn có lãi, họ không thể bán giá thấp hơn quá khứ được. Như vậy, giá của các sản phẩm mới chắc chắn sẽ không giảm mà sẽ có xu hướng tiếp tục tăng. Ngoài những yếu tố trên, người dân Việt Nam vẫn có tính sở hữu và tích lũy tài sản cao, tiền mặt vẫn còn nhiều và kênh trú ẩn lý tưởng vẫn là bất động sản, đặc biệt là đất nền”.



Dù trầm lắng trên thị trường nhưng bất động sản không có tín hiệu giảm giá

Vậy tiền nhàn rỗi đầu tư vào đâu là đúng đắn?

Theo Iland Việt Nam nhận định, trong các kênh đầu tư hiện tại: Vàng, bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng thì bất động sản là kênh an toàn và có cơ hội thu lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng, thời điểm này không nên đầu tư lướt sóng mà cần đầu tư dài hạn.

Vậy nên việc tìm hiểu thị trường; sản phẩm bất động sản phù hợp và có tiềm năng phát triển là điều quan trọng nhất. Ngoài tìm được thị trường tiềm năng thì việc tìm được sản phẩm bất động sản an toàn về pháp lý, có hạ tầng giao thông thuận lợi, kinh tế vượt trội để đầu tư thời điểm này cũng là một vấn đề cần mổ xẻ.



Các dự án hạ tầng giao thông tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ

Hiện tại, thị trường đất nền Bà Rịa đang có nhiều triển biến sôi động với nền kinh tế được chính phủ thúc đẩy mạnh, các dự án hạ tầng giao thông được đẩy mạnh tiến độ như: Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai và các tỉnh miền tây; Sân bay quốc tế Long Thành; sân bay Hồ Tràm; sân bay Gò Găng; cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải… Một số dự án bất động sản được chào bán với pháp lý tốt, giá lại mềm chẳng hạn như dự án đất nền khu dân cư An Son Residence – Long Điền, Bà Rịa tầm giá chỉ từ 1 tỷ đồng (cho diện tích từ 100m2 – 200m2).



Dự án An Son Residence đang chào bán biệt thự (10×20m – 100% thổ cư) với giá 8,5 triệu/m2

Dự án An Son Residence do Iland Việt Nam giới thiệu đã chứng minh được rằng thị trường bất động sản, đặc biệt là đất nền vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Việc đắn đo khi xuống tiền mua dự án tỉnh là tính thanh khoản, nhưng với đối An Son Residence đã giải đáp được điều đó bởi dự án nằm ngay khu dân cư đông đúc nên nhu cầu ở thật khá lớn và dễ dàng chuyển nhượng trong thời gian ngắn và cho lợi nhuận cao. Chỉ vừa được ra mắt từ tháng 8/2020, mà dự án đã thu hút nhiều khách hàng từ các khu vực quan tâm và đã bán được hơn 70% sản phẩm trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn này An Son Residence đang tiếp tục chào bán biệt thự (10×20m – 100% thổ cư) giá bán 8,5 triệu/m2.

Bất động sản cuối năm 2020 đã khởi sắc trở lại và đây chính là lúc để các nhà đầu tư “xuống tiền” và thu lợi nhuận sau gần 1 năm ẩn mình vì Covid.