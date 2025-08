Sự bùng nổ công nghệ của thời đại 4.0 khiến các hình thức bán bất động sản có sự thay đổi mạnh mẽ. Thay vì chỉ trông chờ vào các kênh truyền thống, một số chủ đầu tư đã tiên phong mang sản phẩm lên sóng livestream, tạo nên một xu hướng giao dịch bất động sản thời 4.0. Những phiên livestream đang định nghĩa lại cách bán nhà. Đây cũng là một nỗ lực không nhỏ của các chủ đầu tư trong việc tìm kiếm cách tiếp cận khách hàng mới.

Khi Nhà Được Bán Trên Sóng Livestream

Đầu tháng 7, Sunshine Group gây chú ý thị trường với chuỗi phiên livestream đấu giá bất động sản trên ứng dụng NobleGO, kết hợp truyền hình và mạng xã hội. Các căn hộ, nhà phố được giới thiệu công khai với mức giá khởi điểm chỉ bằng một nửa đến hai phần ba so với bảng giá thông thường. Ngay trong phiên đầu tiên, một căn hộ tại dự án Sunshine Green Iconic (Long Biên) được chốt bán thành công với mức giá hơn 5,5 tỷ đồng – thấp hơn gần 30% so với thị trường. Phiên livestream thứ hai là một căn duplex được chốt bán ở mức 13 tỷ đồng, rẻ hơn 1,5 tỷ đồng so với giá niêm yết. Gần đây nhất, Sunshine tiếp tục tung giỏ hàng nhà phố tại dự án Noble Palace Tây Thăng Long , kèm theo chiết khấu sâu và hàng loạt ưu đãi tài chính, thu hút lượng lớn người theo dõi trực tiếp và tham gia đặt giá.

Một số chủ đầu tư đã tiên phong mang sản phẩm lên sóng livestream, tạo nên một xu hướng giao dịch bất động sản thời 4.0. Ảnh: Vnexpress

C‑Holding cũng triển khai livestream như một kênh bán hàng chiến lược. Trên nền tảng TikTok, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C Holdings cùng TikToker Bé Duy và diễn viên Hùng Thuận đã tổ chức buổi livestream giới thiệu dự án Tại phía Nam, chủ đầu tưC‑Holding cũng triển khai livestream như một kênh bán hàng chiến lược. Trên nền tảng TikTok, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C Holdings cùng TikToker Bé Duy và diễn viên Hùng Thuận đã tổ chức buổi livestream giới thiệu dự án The Felix , thu hút sự theo dõi đông đảo của người xem. Chỉ trong hơn 2 giờ phát sóng, chương trình đã đạt hơn 150.000 lượt xem và trên 30.000 bình luận. Đặc biệt, hơn 1.200 khách hàng đã để lại số điện thoại đăng ký tư vấn, trong đó 517 lượt đặt chỗ được ghi nhận ngay trong phiên livestream. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm và ưu đãi, C‑Holding còn tập trung giải đáp trực tiếp thắc mắc của khách hàng về pháp lý, tiến độ, giá cả… qua buổi livestream, tạo cảm giác tin cậy và minh bạch.

Trước đó, ngân hàng ACB cũng phát sóng phiên livestream “Ngồi chill, săn nhà real” trên nền tảng số, thu hút đông đảo người xem nhờ loạt ưu đãi mua nhà trực tiếp ngay trong chương trình. Giỏ hàng ngân hàng tung ra gồm hàng nghìn căn hộ từ 1,6 tỷ đồng, đến từ các chủ đầu tư kèm nhiều tài sản thanh lý của ACB với mức giá cạnh tranh. Khách hàng chốt đơn trong phiên không chỉ được hưởng chiết khấu từ chủ đầu tư, lãi suất vay ưu đãi mà còn có cơ hội nhận quà tân gia trị giá tới 100 triệu đồng. Suốt buổi phát sóng, các chuyên gia của ngân hàng và đại diện chủ đầu tư luân phiên tư vấn về thị trường, gói vay, phương án trả nợ, cùng các thủ tục pháp lý, giúp người xem dễ dàng tiếp cận thông tin và ra quyết định ngay trên sóng trực tiếp.

Xu Hướng Tất Yếu Nhưng Người Mua Cần Tỉnh Táo

Nhà đầu tư Phạm Thị Hoa, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội cho biết, khi công nghệ phát triển mạnh thì các hình thức như livestream sẽ trở thành công cụ bán hàng chủ lực trong ngành bất động sản. Trên thực tế, các phiên livestream bán bất động sản đang mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: tiết kiệm thời gian, công khai thông tin, giá cả minh bạch và đi kèm các ưu đãi hấp dẫn. Người mua có thể vừa theo dõi hình ảnh thực tế, vừa tham gia trả giá ngay trên sóng, không còn bị động như trước đây. Tuy vậy, bà Hoa cho rằng người mua cần tỉnh táo khi mua bất động sản online. Người mua không được quên các kĩ năng như so sánh kỹ giá sau chiết khấu với mặt bằng giá thị trường, kiểm tra pháp lý và chất lượng sản phẩm, tránh bị cuốn vào tâm lý đám đông hoặc “bẫy khuyến mãi”. Cũng theo bà Hoa, để hình thức này phát huy được hiệu quả lâu dài, sự minh bạch về pháp lý, cam kết chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của chủ đầu tư vẫn là yếu tố then chốt.

Dù công nghệ bán hàng có phát triển đến mấy thì sự minh bạch về pháp lý, cam kết chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của chủ đầu tư vẫn là yếu tố then chốt. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, xu hướng tận dụng nền tảng số trong tiếp thị và giao dịch bất động sản đang ngày càng phát triển mạnh, khớp với lộ trình chuyển đổi số của ngành này. Đặc biệt, nếu mô hình thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng đề xuất được triển khai, thị trường có thể chứng kiến một cuộc cách mạng số hóa sâu rộng chưa từng có.

Khi doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng công nghệ, từ quản lý khách hàng đến chuẩn hóa thủ tục pháp lý trực tuyến và kết nối với hệ thống giao dịch công, quy trình mua bán nhà đất, vốn nhiều bước rườm rà sẽ trở nên gọn gàng, minh bạch và dễ tiếp cận hơn. Dù vậy, bà Miền cũng lưu ý, bên cạnh cơ hội, chuyển đổi số trong bất động sảnvẫn tồn tại rủi ro về bảo mật dữ liệu, tính minh bạch của giao dịch. Do đó, việc sớm hoàn thiện khung pháp lý để bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro sẽ là điều kiện then chốt để nền tảng số mảng bất động sản phát huy hiệu quả bền vững.

