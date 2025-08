Bất Động Sản Đô Thị - Chỉ Số Quan Trọng Của Thành Phố Đang Phát Triển

Nếu như trước đây, nhà mặt phố từng là loại hình bất động sản (BĐS) được nhiều người ưa chuộng thì ngày nay, cuộc sống chất lượng tại các khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích đang trở thành xu hướng lựa chọn của phần lớn người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố trẻ.

Từ Cam Kết Bền Vững Đến Giá Trị Dài Hạn

Tại Quyết định số 891/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu về tỷ lệ đô thị hoá năm 2030 đạt trên 50% và năm 2050 đạt 70% với số lượng đô thị toàn quốc từ khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Trong đó, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng, có thu nhập tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khối các nước ASEAN; kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 85% vào GDP cả nước. Số liệu của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, mỗi năm, ước tính các đô thị Việt Nam có thêm từ 1 đến 1,3 triệu dân. Nếu như năm 2010, tốc độ đô thị hóa tăng 30,5%, thì tới năm 2023 đã lên 42,6% và chắc chắn xu hướng sẽ còn cao hơn trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, khi kinh tế xã hội Việt Nam mở cửa hội nhập và phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được cải thiện cả về mức sống lẫn chất lượng sống. Song song với đó, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng góp phần nâng cao kỳ vọng của người dân về một môi trường sống văn minh và đầy đủ tiện nghi hơn. Vì vậy, lựa chọn sống tại các khu đô thị tích hợp được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển, đô thị hóa tại Việt Nam. Với những lợi thế đồng bộ về tiện ích, an ninh và không gian sống, BĐS đô thị trở thành ưu tiên của nhiều gia đình làm chốn an cư.

Sức hút của BĐS đô thị xuất phát từ nhu cầu an cư với chuẩn sống cao của người dân

Minh chứng cho sức hút của bất động sản đô thị, tại báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), kết thúc quý III, giá bán biệt thự, nhà liền kề trong các khu đô thị tại Hà Nội đều có xu hướng tăng mạnh 7 – 10% so với quý II. Theo thông tin từ một số sàn môi giới, nhà biệt thự, liền kề khu đô thị The Phoenix Garden (huyện Đan Phượng) được rao bán trên dưới 70 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2023. Trong khi đó, phân khúc liền kề tại khu đô thị Hà Đô Charm Villas (huyện Hoài Đức) đang dao động từ 120 – 140 triệu đồng/m2, tăng khoảng hơn 30% trong vòng 1 năm qua. Dịch chuyển vào gần nội đô hơn, giá nhà liền kề khu đô thị Geleximco ven đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) đang có giá rao bán trên dưới 200 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, TP.HCM, các khu đô thị tiên phong, được quy hoạch bài bản và tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ đồng bộ dần trở thành biểu tượng của thành phố. Với xu hướng ưu tiên nhà ở đô thị, giá BĐS tại đây tăng bền vững theo thời gian vì nhu cầu sở hữu và nâng cấp không gian sống ngày một tăng.

Thành Phố Trẻ Đông Triều – Ra Mắt Biểu Tượng Của Sự Phồn Vinh Và Tự Hào

Nắm bắt được nhu cầu và mong mỏi về một nơi an cư lý tưởng của người dân địa phương, Chủ đầu tư Kim Long đã tâm huyết kiến tạo một khu đô thị bán khép kín, tích hợp nhiều tiện ích với phong cách kiến trúc độc đáo từ Nhật Bản. Khu đô thị Fujisan Đông Triều từ khi ra mắt đã thổi một làn gió mới vào thị trường BĐS đô thị TP Đông Triều vì sự khác biệt hoàn toàn với các bất động sản đã hiện hữu trước đó. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, thuận tiện cho công việc, Fujisan Đông Triều còn là không gian sống xanh, an toàn và đẳng cấp cho giới tinh hoa.

Cổng chào dự án Fujisan Đông Triều mở ra một không gian sống đậm chất Nhật Bản

Về vị trí, Fujisan Đông Triều nằm ở “trái tim” của trung tâm kinh tế Mạo Khê, sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với tuyến đường quốc lộ 18 huyết mạch. Với khả năng kết nối hạ tầng tiện ích trong khu vực, việc dự án toạ lạc giữa trung tâm thành phố không chỉ giúp cho cộng đồng cư dân có được trải nghiệm sống trọn vẹn mà còn giúp gia tăng giá trị các bất động sản trong tương lai. Đây cũng là vị trí dễ dàng giúp cư dân kết nối tới hệ thống trường học các cấp như: Trường mầm non Quốc tế EDUKIDS, Trường tiểu học Quyết Thắng, Trường THPT Trần Nhân Tông…

Được xây dựng dựa trên định hướng lấy chất lượng cuộc sống của cư dân là trọng tâm, Fujisan Đông Triều là khu đô thị đầu tiên trên địa bàn thiết lập phong cách “Wellness Living” chuẩn Nhật. Bên cạnh không gian ngoại cảnh đậm chất “xứ sở Phù Tang”, trong quá trình thiết kế, chủ đầu tư đề cao sự hài hòa tuyệt đối giữa không gian trong nhà và không gian xanh bên ngoài như hệ thống cây xanh, công viên, khu vui chơi…Quy mô dự án rộng khoảng 4,5 ha, bao gồm 191 căn liền kề và 15 biệt thự. Trong đó, liền kề có diện tích trên 80m2 được xây 5 tầng, biệt thự có diện tích dao động từ 200m2 – 300m2 với tiêu chuẩn 3 tầng. Toàn bộ việc xây dựng bảo đảm thiết kế tràn ngập ánh sáng và tối ưu công năng cho gia đình đa thế hệ.

Bể bơi ngoài trời Fuji Aqua sẽ là nơi thư giãn của cả gia đình mỗi cuối tuần

Không chỉ ghi điểm với hệ thống tiện ích đủ đầy, Fujisan Đông Triều còn là khu đô thị đầu tiên có bể bơi ngoài trời phục vụ cư dân. Với việc bố trí diện tích lớn phục vụ cảnh quan ngoại khu nhằm nâng cao chất lượng sống, bao trọn bốn phía của khu đô thị 4,5 ha chính là những “lá phổi xanh” như Vườn Tùng Bách, Vườn mộc miên Sakura, Vườn Thái Cực Quyền, Vườn Kimono ánh trăng… Sở hữu mật độ xây dựng tiêu chuẩn cùng hệ cây xanh chuẩn Nhật, Fujisan Đông Triều hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc sống an nhiên, thư giãn, nơi ươm mầm cho những khát vọng đẹp đẽ của các thế hệ gia đình an cư tại đây.

Mang một “Nhật Bản thu nhỏ” đặt vào giữa lòng thành phố trẻ Đông Triều, chủ đầu tư Kim Long kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự thay đổi vượt bậc trong hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng và đa dạng phong cách sống cho người dân địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh TP trẻ Đông Triều đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, diện mạo đô thị mới nơi đây đang thiếu nhiều hạt nhân đô thị định hình mang tính biểu tượng.