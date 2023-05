Bất động sản Dubai tiếp tục đà giảm giá

Theo báo cáo mới được công bố gần đây của Property Finder, giá bán căn hộ tại Dubai trong nửa đầu năm 2019 giảm 11,7% so với 2 năm trước và giảm 3,9% so với nửa cuối năm 2018. Trong khi đó, giá biệt thự cũng rẻ hơn 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Meeran Najeeb, đối tác quản lý của công ty môi giới bất động sản Almas, nhận định: “Sự điều chỉnh đang diễn ra sẽ khiến giá bán giảm hơn nữa, trong khi giá thuê cũng chưa chạm đáy. Tổng nguồn cung nhà ở tại Dubai dự kiến sẽ đạt 637.000 căn vào cuối năm tới, tăng 10%.”

Giá bất động sản nhà ở tại Dubai tiếp tục sụt giảm. Ảnh: Khaleejtimes

Theo các nhà phân tích của Kamco Research, trong quý 2 năm nay, giá thuê nhà giảm mạnh nhất ở phân khúc nhà ở giá phải chăng. So với 2 năm trước, giá thuê căn hộ hiện tại rẻ hơn khoảng 20%.

Hầu hết các chuyên gia tin rằng việc điều chỉnh giá và nguồn cung phong phú sẽ khiến Dubai trở thành một thị trường phải chăng hơn, mang đến cho người dân và nhà đầu tư cơ hội mua bất động sản giá tốt tại một trong những thành phố phát triển và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Báo cáo nói trên cũng tiết lộ giá rao bán trung bình các căn hộ ở Dubai là 1.163 dirham (AED) mỗi foot vuông. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án căn hộ đã phải giảm giá rao bán, trong đó mức giảm sâu nhất là 6,2%.

Ở phân khúc biệt thự, những dự án ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất về giá bán trong nửa đầu năm 2019 bao gồm: Damac Hills (giảm 8,2%), Emirates Hills (giảm 6,6%), Green Community Motor City (giảm 5,4%). Trong khi đó, một số dự án vẫn giữ nguyên giá hoặc giảm rất ít như Living Legends, Quận 1 của thành phố Mohammed Bin Rashid, Green Community DIP và Palm Jumeirah Signature Villas.

Lynnette Abad, Giám đốc Dữ liệu và Nghiên cứu của Property Finder, cho biết người dân từ các khu dân cư nổi tiếng như Dubai Marina đã chuyển đến sống tại các dự án biệt thự giá phải chăng mới được hoàn thiện và bàn giao. Chuyên gia này phân tích: “Các gia đình lựa chọn sống xa hơn một chút ở khu vực ngoại ô Dubai để có thể mua những bất động sản lớn hơn, có không gian ngoài trời như sân, vườn. Chúng tôi cũng đã thấy một lượng lớn người thuê nhà trước đây đã trở thành người sở hữu nhà, đặc biệt là trong các cộng đồng biệt thự mới này.”

Doanh số bán căn hộ tại Dubai sụt giảm 5% trong khi doanh số bán biệt thự tăng tới 35%. Tính chung toàn thị trường, doanh số bán hàng được đánh giá là ổn định, không chênh lệch nhiều so với năm 2018.

Liên Hương