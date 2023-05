Bất Động Sản Giá Trị Thực Lên Ngôi, Đâu Là Ngôi Sao Sáng Nửa Cuối Năm 2023?

Vàng thật không sợ thử lửa, dù trải qua một đợt thanh lọc nhưng những bất động sản giá trị thật có pháp lý tốt, quy hoạch bài bản, nằm ở những địa phương phát triển hạ tầng mạnh mẽ và tốc độ đô thị hóa cao vẫn được các nhà đầu tư săn đón.

Thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận những dấu hiện trầm lắng kể từ giữa năm 2022 đến nay. Tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp bị thắt chặt khiến dòng vốn chảy vào bất động sản bị hạn chế, nhiều vướng mắc về pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để, lãi vay tăng cao… khiến thị trường đang nóng sốt bị chững lại, thanh khoản cũng có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt so với giai đoạn sốt đất nửa đầu năm 2022.

Tuy nhiên, khi gạt bỏ những yếu tố gây sốt ảo, đầu cơ, lướt sóng… bất động sản giá trị thực mới hoàn toàn lộ diện trong tầm ngắm nhà đầu tư. Đó là những dự án được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín, có pháp lý tốt, và nằm ở trung tâm của những địa phương được phát triển mạnh về hạ tầng, tốc độ đô thị hóa cao, trong đó có Thái Nguyên.

Thái Nguyên – Điểm Sáng Bất Động Sản Khu Vực Phía Bắc Hà Nội

Cách Hà Nội chỉ 60 phút di chuyển trên cao tốc, Thái Nguyên nắm giữ vị trí chiến lược kết nối Hà Nội với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Chính vì vậy, đây cũng là địa phương được Nhà nước chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới giao thông làm động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực tế chứng minh đây là một hướng đi đúng đắn. Bởi từ năm 2010 đến nay, Thái Nguyên đã có bước “đại nhảy vọt”, vượt lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cuối năm 2010, Thái Nguyên đứng ở vị trí 45/63 địa phương về thu hút FDI (hơn 113 triệu USD), đến nay, tỉnh đã vươn lên đứng trong tốp đầu cả nước. Năm 2013, nhờ tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, dòng vốn FDI chảy vào tỉnh tăng mạnh nhờ khoản đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD của Samsung.

Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, kết nối vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội và nhiều khu công nghiệp tại Thái Nguyên

Với sự hậu thuẫn từ bức tranh phát triển kinh tế, không khó để nhận ra bất động sản Thái Nguyên cũng đang được “thơm lây” khi nhu cầu bất động sản giá trị thực lên ngôi. Không những thế, Thái Nguyên đang khẳng định mình là một trong những địa phương năng động nhất cả nước về thu hút đầu tư vào bất động sản.

Cụ thể là ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, kêu gọi đầu tư nhiều dự án góp phần thay đổi hạ tầng đô thị, khơi thông các vướng mắc trong thủ tục pháp lý mang đến sự minh bạch và thuận tiện trong đầu tư… Cùng với lợi thế mật độ dân số cao nhưng mặt bằng giá đất còn thấp so với các khu vực lân cận, thị trường bất động sản Thái Nguyên hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá. Nhất là các khu vực điểm nóng có nhiều dư địa phát triển như Phổ Yên – địa phương vừa chính thức lên thành phố vào tháng 10/2022.

“Từ Làng Lên Phố”, Phổ Yên Đã Sẵn Sàng Đón Sóng Đầu Tư

Chính thức lên thành phố sớm 3 năm so với kế hoạch đặt ra , Phổ Yên đã cho thấy tiềm năng phát triển rất đáng mong chờ. Các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội Phổ Yên đã đạt và vượt rất cao so với quy định, ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định mức 25-30%, thu ngân sách đạt 3.200 tỷ đồng, đạt 285,3% kế hoạch tỉnh giao, so với cùng kỳ bằng 600%.

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên có vị trí then chốt về kinh tế, quốc phòng. Chính vì thế, Phổ Yên cũng là điểm sáng thu hút vốn đầu tư FDI tại Thái Nguyên với 28 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký trên 9 tỷ USD; 19 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Riêng tổ hợp Samsung đã đầu tư trên 7 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 28 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 70.000 lao động, càng khẳng định sức hút đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2022, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (Công ty SEMV) với số vốn tăng thêm 920 triệu USD.

Các lợi thế này cũng góp phần giúp Phổ Yên nhanh chóng đạt được các tiêu chí kinh tế đã nhắc đến ở trên và trở thành điểm sáng trong bức tranh bất động sản toàn cảnh của tỉnh Thái Nguyên.

Nhanh chóng gây sốt, nhưng rút kinh nghiệm từ bài học của các địa phương khác, thành phố Phổ Yên đã kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm quản lý thị trường bất động sản, bao gồm quản lý việc bán, huy động vốn của chủ đầu đầu tư; quản lý quy trình bán đấu giá; quy trình thủ tục giấy tờ nhà đất.

Phổ Yên thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư với các dự án đầu tư khu đô thị quy mô

Điều này không chỉ khiến thị trường bất động sản Phổ Yên trở nên minh bạch và uy tín trong mắt các nhà đầu tư, mà đối với các chủ đầu tư dự án cũng là một tín hiệu đáng mừng, khi các thủ tục hành chính được khơi thông mang lại sự thuận lợi trong quá trình triển khai.

Đón đầu làn sóng đô thị hóa tại Phổ Yên, Chủ đầu tư Tấn Đức cùng đơn vị phát triển kinh doanh WeLand sắp giới thiệu ra thị trường dự án Khu đô thị mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách Châu Âu với quy mô 16,47ha gồm sản phẩm shophouse và nhà liền kề. Dự án khi nào mở bán hiện đang là quan tâm lớn của người dân địa phương các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ là “ngôi sao sáng” trên bản đồ bất động sản Thái Nguyên nửa cuối 2023.