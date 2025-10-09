Bất Động Sản Giữ Ngôi Vương Kênh Đầu Tư Hấp Dẫn Năm 2025

Bức tranh kinh tế Việt Nam quý 3/2025 ghi nhận những diễn biến tích cực, Trong đó, bất động sản tiếp tục khẳng định vị thế là kênh đầu tư dẫn đầu trong bối cảnh nhiều biến động. Chia sẻ tại sự kiện trực tuyến “Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, dòng vốn đầu tư trong nước vẫn chảy vào các loại tài sản gắn liền với giá trị thực, trong đó bất động sản vẫn là một trong những lựa chọn tâm điểm.

Bất Động Sản Dẫn Đầu Giá Trị Tích Lũy

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, kinh tế vĩ mô khởi sắc tiếp tục là động lực cho thị trường nhà đất.Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 8,23%, mức cao nhất trong cùng kỳ suốt hơn một thập kỷ qua (ngoại trừ năm 2022 do yếu tố phục hồi hậu COVID-19). Tính chung ba quý đầu năm, GDP tăng 7,84% so với cùng kỳ, tiến sát mục tiêu 8% cho cả năm. Động lực lớn nhất của sự tăng trưởng này đến từ chi tiêu công, đạt hơn 440.000 tỷ đồng, tăng tới 37% so với cùng kỳ, kéo theo sự sôi động của hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược: sân bay Long Thành, cao tốc Bắc – Nam, cầu Ngọc Hồi, cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Những “đại dự án” này không chỉ tạo dư địa phát triển cho kinh tế vùng mà còn tái cấu trúc bản đồ bất động sản, mở rộng biên độ tăng trưởng cho nhiều thị trường vệ tinh quanh Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp. Cùng với đó, dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, trong đó bất động sản duy trì vị trí top 3 lĩnh vực thu hút vốn ngoại.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn , giai đoạn 2015–2025 chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các kênh đầu tư. Năm 2025 trở thành mốc chuyển mình của thị trường tài sản khi vàng và bất động sản song hành ở nhóm dẫn đầu. Giá vàng tăng 3,57 lần so với 10 năm trước, còn đất nền tăng 3,12 lần, phản ánh dòng tiền dịch chuyển về tài sản hữu hình có khả năng giữ giá cao trong môi trường lạm phát.

Phân khúc căn hộ cũng tăng tốc, dần bắt kịp đất nền nhờ sự cân bằng giữa nhu cầu an cư và tiềm năng đầu tư. Trong khi đó, chứng khoán đạt mức tăng 2,78 lần, tiếp tục là kênh hấp dẫn trong ngắn hạn nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động. Ngược lại, gửi tiết kiệm và USD mất dần sức hút – chỉ tăng lần lượt 67% và 24% sau một thập kỷ, cho thấy dòng vốn không còn mặn mà với các kênh lợi suất thấp. Sự dịch chuyển này đánh dấu “sự tái định vị” của giới đầu tư Việt Nam: thay vì tích trữ ngoại tệ hoặc gửi ngân hàng, nhà đầu tư ưu tiên sở hữu tài sản thật, có giá trị sử dụng lâu dài và gắn liền với hạ tầng phát triển.

Cũng theo ông Quốc Anh, giai đoạn hiện nay được xem là “thời điểm lọc cung – chọn lọc cầu”. Những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, vị trí gắn với hạ tầng đang triển khai sẽ thu hút mạnh dòng tiền. Ngược lại, các sản phẩm mang tính đầu cơ, xa khu dân cư hoặc chưa rõ tiến độ sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi. Dù còn đối mặt với thách thức về chi phí đầu vào và áp lực lạm phát, bất động sản vẫn được giới đầu tư đánh giá là “kênh trú ẩn” vững vàng trong dài hạn. Bởi khác với các kênh tài chính khác, bất động sản không chỉ tạo ra giá trị tích lũy mà còn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng, dân số và đô thị hóa.

Thị Trường BĐS Quý 3/2025: Phục Hồi Rõ Nét Sau Giai Đoạn Trầm Lắng

Sau những biến động vĩ mô của quý 2, thị trường bất động sản quý 3/2025 cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Báo cáo từ Batdongsan.com.vn ghi nhận, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư – vốn là lựa chọn hàng đầu nhờ nhu cầu ở thực và tính thanh khoản cao.

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, một số khu vực đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh và khu vực Bình Dương cũ ghi nhận mức tăng lượng tìm kiếm và giao dịch từ 11–22% so với đầu năm. Nhà phố, nhà riêng cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi nguồn cung và mặt bằng giá dần ổn định. Trái lại, thị trường cho thuê có phần chững lại sau tháng Ngâu, nhất là phân khúc phòng trọ và nhà trọ. Mức độ quan tâm giảm 8–24% so với tháng trước, phản ánh sự tạm ngưng nhu cầu ngắn hạn, song không ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung của thị trường.

Không chỉ niềm tin thị trường cải thiện mà môi giới cũng lạc quan về những diễn biến trong quý cuối năm. Khảo sát môi giới quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy tâm lý thị trường đang dần phục hồi. Gần 90% người tham gia khảo sát đánh giá sức hấp thụ nguồn cung mới ở mức từ “trung bình” đến “tốt”, trong đó 4% nhận định “rất tốt” và 25% đánh giá “tốt”. Chỉ 12% cho rằng sức hấp thụ còn yếu, tỷ lệ thấp nhất trong 6 quý gần đây. Về triển vọng quý 4/2025, 60% môi giới tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng, 17% kỳ vọng “tăng mạnh”, 33% nhận định duy trì ổn định và chỉ 6% lo ngại khả năng suy giảm.

