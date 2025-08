Bất Động Sản Hà Nam: Điểm Nóng Mới Của Thị Trường?

Thị trường bất động sản Hà Nam đang được biết đến như một điểm đến mới của dòng tiền đầu tư trong những năm gần đây. Điều gì làm nên sức hút của bất động sản Hà Nam trong bối cảnh thị trường vẫn đang đối mặt nhiều thách thức?

Bất Động Sản Hà Nam: Các Đại Gia Địa Ốc “Đổ Bộ”

Tại tọa đàm “Thị trường bất động sản Hà Nam sẵn sàng cho một chu kỳ mới”, bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam ( Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ) cho biết, Hà Nam đang là một điểm sáng về thu hút FDI tại miền Bắc. Tính từ đầu năm đến hết 31/5/2024, toàn tỉnh Hà Nam thu hút 29 dự án (bằng 223% so với cùng kỳ năm 2023) và thực hiện điều chỉnh vốn 22 dự án (bằng 200% so với cùng kỳ năm 2023). Đối với dự án FDI, tỉnh cấp mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 57,2 triệu USD; thực hiện điều chỉnh 14 dự án với vốn đầu tư tăng 280,9 triệu USD. Đối với vốn trong nước, tỉnh cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký 2.795 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh 8 dự án với vốn đầu tư tăng 836 tỷ đồng. Hiện trên địa tỉnh Hà Nam có 1.205 dự án đầu tư có hiệu lực, trong đó có 397 dự án FDI và 808 dự án trong nước với vốn đăng ký lần lượt 6.278 triệu USD và 172.796 tỷ đồng.

Các diễn giả thảo luận về thị trường bất động sản Hà Nam

Hút mạnh nguồn vốn FDI, Hà Nam bùng nổ nhiều khu công nghiệp, kéo theo sự phát triển tất yếu của bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại, dịch vụ và cả bất động sản nghỉ dưỡng. Những năm qua, bất động sản Hà Nam “quy tụ” nhiều ông lớn bất động sản như Sun Group, Flamingo, Bitexco, T&T… Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 40 dự án bất động sản là các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị…

Cũng theo bà Miền, sở dĩ Hà Nam hút vốn FDI và hút các ông lớn bất động sản là do vị trí kề cận thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc… Với các dự án bất động sản đã và đang phát triển tại Hà Nam thời gian qua vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, quy mô và chất lượng chưa tương xứng với kì vọng và những yêu cầu ngày một cao về chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm của thị trường bất động sản Hà Nam còn khá đơn giản, chưa có sự đa dạng. Nguồn cung bất động sản Hà Nam tập trung chính ở loại hình đất nền Hà Nam và bất động sản khu công nghiệp Hà Nam . Thị trường thiếu những sản phẩm quy mô, có sự đồng bộ, bài bản trong tiện ích và dịch vụ. Do đó, bà Miền cho rằng, các dự án quy mô lớn triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục tích cực với hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện sẽ giúp thị trường bất động sản Hà Nam đứng trước cơ hội tỏa sáng.

Thị trường bất động sản hà nam Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp và cập nhật những diễn biến mới nhất về giá bất động sản Hà Nam. Xem Ngay

Bất Động Sản Hà Nam: Nhiều Dư Địa Phát Triển

Nhìn nhận về thị trường bất động sản Hà Nam, bà Miền cho biết, nửa đầu năm 2024, Hà Nam có 7 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 dự án được cấp phép xây dựng, 3 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Về lượng giao dịch, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận có 6.134 giao dịch với giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng quý 2/2024, giao dịch của bất động sản Hà Nam bùng nổ với 4.314 giao dịch, tổng giá trị gần 2.564 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với quý 1/2024.

Về giá bán, trong quý 1, giá bất động sản Hà Nam duy trì ổn định, đi ngang so với cuối năm 2023. Thị trường chủ yếu là các sản phẩm “cắt lỗ” của các nhà đầu tư Hà Nam do gặp áp lực tài chính, muốn cơ cấu lại danh mục đầu tư sau thời gian dài bị chôn vốn. Bước sang quý 2, giá bất động sản Hà Nam ghi nhận tăng nhẹ khoảng 3 – 5% so với quý trước, được thúc đẩy bởi việc xây dựng, hoàn thiện một số dự án hạ tầng, thông tin về việc triển khai dự án quy mô lớn cũng như nhu cầu đầu tư dịch chuyển từ các thị trường khác.

Cũng theo Miền, một số khu vực ghi nhận hiện tượng “sốt nóng” cục bộ, giá tăng trưởng nóng không có cơ sở, cao hơn tới 30% so với cuối năm 2023 do các nhóm đầu cơ tạo thông tin nhiễu loạn, đẩy giá nằm trục lợi nhưng không có thanh khoản.

Hiện giá bất động sản Hà Nam chỉ bằng khoảng 1/3 – 2/3 giá đất tại các địa phương có vị trí và tiềm năng tương đương như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Bên cạnh đó, Hà Nam là một thị trường mới nên dư địa và tiềm năng tăng trưởng của thị trường trong tương lai lớn, hứa hẹn đây sẽ là vùng đất đầu tư mới trong chu kì mới của thị trường.

Khánh Chi

Xem thêm: