Bất Động Sản Hà Nội Đón Nguồn Cung Mới Cuối Năm

So với cùng kì năm ngoái, lượng dự án tại Hà Nội tung nguồn hàng mới hoặc có kế hoạch ra hàng thời điểm cuối năm nay chỉ bằng 2/3. Không chỉ kém năm kề cận trước đó, số lượng này cũng kém xa các năm trước nữa khi tình trạng khan cung bắt đầu diễn ra từ thời điểm năm 2019. Tuy nhiên, so với tổng thể của chính năm 2022 thì thời điểm này vẫn là giai đoạn khởi sắc nhất về cung mới của thị trường.



Hà Nội đón lượng hàng mới từ nhiều dự án trong thời gian tới

Thuộc quận Tây Hồ, tại vị trí lô đất CT5-CT6 khu đô thị Ciputra, một dự án chung cư mới đang có kế hoạch ra hàng là The Melody Residence của Kita Group. Dự án được hình thành trên khu đất có diện tích 5,96ha với 6 tòa tháp cao 40 tầng, trong đó có 2.364 căn hộ cao cấp, 66 căn penthouse, 220 căn shophouse và 850 căn hộ officetel. Với vị trí đẹp ở Tây Hồ, giá bán của dự án được nhận định khi chính thức tung hàng cũng sẽ không dưới 40-50 triệu đồng/m2.

Tại huyện Hoài Đức, dự án Moonlight 1 – An Lạc Green Symphony của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc cũng dự kiến sẽ ra hàng vào thời gian tới. Thuộc Vân Canh (An Khánh, Hoài Đức), dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.500m2 với mật độ xây dựng 41,73%. Moonlight 1 bao gồm 2 tòa tháp có chiều cao 21 tầng và 2 tầng hầm. Dự án cung ứng ra thị trường khoảng hơn 400 căn hộ có diện tích 66,42 m2 – 94,88m2 với mức giá khởi điểm từ 50 triệu đồng/m2.