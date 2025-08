Bất Động Sản Hà Nội Và TP.HCM Tăng Giá Nhờ Tuyến Ga Metro

Các tuyến metro đi vào vận hành tại Hà Nội và TP.HCM đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá bất động sản “ăn” theo các tuyến này tăng trưởng cả về giá bán và giao dịch. Những lợi ích về giao thông và kinh tế mà các tuyến metro mang lại đã thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản nơi metro chạy qua.

Trên thực tế, Hà Nội đang có 2 tuyến metro hoạt động. Tuyến thứ nhất là tuyến metro số 2A, ga Cát Linh – ga Yên Nghĩa có tổng chiều dài 13km, bắt đầu vận hành từ tháng 11/2021. Được biết, tuyến metro này có 12 nhà ga là Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành Đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, và Yên Nghĩa, đồng nghĩa bất động sản các khu vực nơi có nhà ga sẽ được hưởng lợi từ truyến metro.

Tuyến metro thứ 2 là metro số 3 (giai đoạn 1), ga Nhổn – ga Hà Nội, đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy và ngược lại có chiều dài là 8,5 km. Tuyến metro này được đưa vào khai thác từ đầu tháng 8/2024.

Sự hiện diện của các tuyến metro đã thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản Hà Nội, đặc biệt là ở những khu vực nơi tuyến metro chạy qua. Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy cho các phân khúc trong bán kính 500m so với các nha ga tuyến metro Cầu Giấy – Nhổn tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ Q3/2023 so với Q3/2024. Hàng loạt dự án chung cư tại Hà Nội ăn theo tuyến metro đã thiết lập mặt bằng giá mới. Đơn cử, so với cùng kì năm ngoái, giá bán của dự án Discovery Complex đã tăng từ 70-72 triệu đồng/m2 lên mức 85-90 triệu đồng/m2. Chung cư Mipec Cầu Giấy , giá cũng tăng từ 75-80 triệu đồng/m2 lên mức phổ biến là 90-100 triệu đồng/m2. Căn hộ Indochina Plaza Hanoi , giá cũng tăng từ 80-85 triệu đồng/m2 lên mức 97-115 triệu đồng/m2.

Tương lai gần Hà Nội sẽ chứng kiến sự lên ngôi của phương tiên công cộng, trong đó có các tuyến ga metro. Bởi lẽ, Luật Thủ đô 2024 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Trong đó, Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm nhằm giảm thiểu tắc đường và phát thải thông qua việc áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông. Bất động sản gần các tuyến metro sẽ tiếp tục cất cánh.

Mức tăng tương tự cũng diễn ra với bất động sản ăn theo các tuyến ga metro tại TP.HCM. Trong đó, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên chính thức hoạt động là nền tảng, thiết lập mặt bằng giá bất động sản mới tại TP.HCM. Tuyến metro số 1 hay còn gọi là tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7 km, bắt đầu từ ga Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (thành phố Thủ Đức).

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, năm 2024, căn hộ Masteri Thảo Điền nằm sát tuyến metro có khoảng giá rao bán chỉ từ 34-40 triệu đồng/m2 thì giá chào bán ở thời điểm hiện tại đã thiết lập mức 70-78 triệu đồng/m2. Hay Masteri An Phú gần ga Metro An Phú, giá bán cũng tăng từ mức 68-70 triệu đồng/m2 lên mức 97-120 triệu đồng/m2. So với khoảng 2 năm trước, Gateway Thảo Điền cũng thiết lập mức giá mới, từ 80-83 triệu đồng/m2 lên mức 120-125 triệu đồng. Thời điểm đầu năm 2024, The Nassim có mức giá rao bán trung bình 90-98 triệu đồng/m2 thì giá giao dịch ở thời điểm hiện tại là 115-120 triệu đồng/m2, Thảo Điền Pearl cũng tăng từ mức trung bình chung là 68-70 triệu đồng/m2 lên 85-88 triệu đồng.