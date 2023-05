Bất động sản hạng sang – vùng lợi nhuận của giới siêu giàu

Tốc độ gia tăng số lượng người giàu ở Việt Nam tạo đà bứt phá cho phân khúc bất động sản hạng sang

Sự hình thành và phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam dường như luôn song hành với tốc độ phát triển của tầng lớp trung và thượng lưu. Trong những năm gần đây, thị trường này đang ngày càng nóng lên nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp người giàu Việt.

Theo thống kê của Knight Frank, năm 2019, Việt Nam có 25.727 triệu phú, tăng 12% so với năm 2018, trong đó có 458 người siêu giàu (sở hữu khối tài sản trị giá trên 30 triệu USD), tăng 7% so với năm trước. Đây được xem là nguồn khách hàng tiềm năng nhất của các dự án bất động sản hạng sang.



Dinh thự The Icon – không gian sống sang trọng giữa thiên nhiên xanh

Nếu như lớp nhà giàu ở các thị trường phát triển trong khu vực là tầng lớp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phân khúc bất động sản hạng sang không chỉ trong phạm vi lãnh thổ, mà còn cả ở nhiều thị trường nước ngoài như Anh, Úc, Hoa Kỳ… thì ở Việt Nam, mối tương quan này tỷ lệ thuận với nhiều chỉ báo: tốc độ gia tăng số lượng dự án bất động sản hạng sang, mật độ xây dựng, số lượng và chất lượng tiện ích đi kèm, và đặc biệt là giá bán.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, bất chấp tình hình đại dịch Covid-19, trong quý 2/2020, mức độ quan tâm của người mua nhà đối với phân khúc cao cấp tại TP. HCM tăng 38%, trong khi tỷ lệ này ở phân khúc bình dân chỉ 33%. Về giá bán, theo báo cáo Tiêu điểm thị trường Quý 3/2020 của CBRE, giá bán trung bình toàn thị trường trong cả năm 2020 được kỳ vọng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Về địa lý, khu Đông Sài Gòn sẽ tiếp tục là điểm nóng của thị trường với nhiều dự án mới.

Khan hiếm dự án hạng sang dành cho giới thượng lưu

“Tôi sẽ nói cho bạn biết về những người siêu giàu. Họ khác với tôi và bạn.” – Văn hào Mỹ F. Scott Fitzgerald đã từng chia sẻ như vậy. Muôn đời nay, đối với giới siêu giàu, việc sở hữu những bất động sản hạng sang luôn được coi là hiện thân của sự giàu có, dù đó là một dinh thự rộng hàng ngàn mét vuông ở Beverly Hills hay một căn penthouse siêu sang ở Hương Cảng. Và cũng giống như thú đầu tư vào hội hoạ cao cấp, những người mua bất động sản hạng sang rất đặc biệt và khác biệt trong các lựa chọn so với số đông. Theo số liệu của Knight Frank, trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu, bất động sản đang chiếm vị trí đầu bảng với 27%, theo sau là cổ phiếu (23%), trái phiếu (17%), đồ sưu tập (5%), vàng/đá quý (3%), tiền kỹ thuật số (1%).

Thực tế cho thấy rằng, bất động sản cũng được giới nhà giàu Việt ưu tiên lựa chọn cho danh mục đầu tư của mình. Bất chấp đại dịch, nhu cầu sở hữu và đầu tư bất động sản hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM vẫn không ngừng tăng cao, trong khi nguồn cung mới bất động sản nhà ở tại TP.HCM đang trong tình trạng khan hiếm theo báo cáo thị trường quý 2 của JLL Việt Nam. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến giá bán bất động sản hạng sang luôn trong chiều hướng gia tăng.



Clubhouse mang đến các các đặc quyền cho cư dân The Icon

The Icon, dự án dinh thự hạng sang của SwanCity tại Đông Sài Gòn, đang trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tinh nhạy. Không chỉ là tâm điểm kết nối tại thánh địa mới của thị trường bất động sản TP.HCM, The Icon còn được các nhà đầu tư đánh giá cao bởi phong cách kiến trúc hiện đại giao hòa giữa thiên nhiên xanh – yếu tố quan trọng vốn đang trở thành xu hướng chính dẫn dắt thị trường bất động sản toàn cầu – bên cạnh các giá trị vô hình được tạo nên từ những tiện ích đỉnh cao cùng các đặc quyền được thửa riêng cho cộng đồng cư dân thành đạt. Sau thành công của khu đô thị SwanBay và SwanPark với hàng ngàn biệt thự nguy nga và hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, The Icon là dấu ấn mới khẳng định uy tín của SwanCity – thương hiệu phát triển bất động sản quốc tế trên thị trường bất động sản phân khúc hạng sang. The Icon hội tụ đủ các yếu tố mang lại lợi nhuận vượt kỳ vọng cho giới đầu tư trong thời gian tới.

William Arthur Ward, tác giả cuốn Suối nguồn, đã từng nói: “Cơ hội cũng giống như bình minh, nếu chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó”. Và The Icon chính là cơ hội mà các nhà đầu tư thông minh không nên bỏ lỡ.