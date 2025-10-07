Bất Động Sản Khu Nam TP.HCM: “Giải” Cơn Khát Nhà Ở Với Nguồn Cung Mới

Hạ tầng bứt tốc, kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, dân cư và dòng vốn đầu tư liên tục đổ về nhưng thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM đang đối mặt với nghịch lý: lực cầu cao nhưng nguồn cung hạn chế. Trong bối cảnh đó, số ít dự án sơ cấp mới ra hàng trở thành điểm sáng nổi bật, hấp lực mạnh dòng tiền ở thực và đầu tư.

Nghịch Lý Của Bất Động Sản Khu Nam TP.HCM

Khu Nam TP.HCM đang chứng kiến những bứt tốc ngoạn mục về hạ tầng giao thông với sự hiện diện hàng loạt công trình tỷ đô. Điểm nhấn của bất động sản khu Nam là tuyến metro nối Quận 7 (cũ) – Cần Giờ dài gần 49 km có tổng vốn dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 250 km/h, gấp đôi các tuyến metro hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách đến Cần Giờ – nơi định hướng thành khu du lịch quốc gia mà còn mở ra các điểm giao thương, dịch vụ và bất động sản mới.

Thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM chứng kiến sự tăng tốc của hạ tầng giao thông

Song song, tuyến Metro số 4 dài hơn 45 km từ Hóc Môn đến cảng Hiệp Phước hứa hẹn trở thành “trục xương sống” Bắc – Nam, gia tăng giá trị cho các dự án cận kề mô hình TOD. Bên cạnh đó, kết nối khu Đông cũng được tăng cường với cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công năm nay, giúp rút ngắn quãng đường giữa Quận 7 và bán đảo Thủ Thiêm – trung tâm tài chính mới của thành phố. Ngoài ra, cao tốc Bến Lức – Long Thành chuẩn bị thông xe, tuyến Nguyễn Hữu Thọ được nâng cấp thành đại lộ cùng nhiều công trình cầu, hầm chui được đẩy mạnh… đang tái định hình diện mạo khu Nam.

Tốc độ phát triển ngoạn mục của hạ tầng không chỉ kiến thiết diện mạo đô thị mà còn khẳng định khu Nam là cực tăng trưởng mới, nơi hội tụ dòng vốn đầu tư và an cư bền vững. Hạ tầng giao thông đang mở lối cho phát triển kinh tế để mỗi tuyến metro, cây cầu hay cao tốc không chỉ rút ngắn quãng đường, giảm chi phí logistics, mà còn tạo đà cho sự thăng hoa của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, một nghịch lý mà bất động sản phía Nam TP.HCM đang vấp phải là sự khan hiếm nguồn cung nhà ở trong khi hạ tầng và dân cư bùng nổ. Thực tế này được phản ánh rõ nét trong nghiên cứu thị trường của Savills. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2024, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM chủ yếu tập trung ở khu Đông (TP. Thủ Đức) với 58% thị phần, và khu Tây với 20% thị phần. Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2025, ở loại hình chung cư, nguồn cung mới tập trung chính tại phía Đông và phía Tây thành phố.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn bứt phá nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối đồng bộ. Sự phát triển này đưa khu vực trở thành điểm nóng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Tuy vậy, nghịch lý nổi lên là nguồn cung nhà ở vẫn chưa đáp ứng kịp sức cầu ngày một gia tăng, tạo ra khoảng trống đáng kể trên thị trường.

Số Ít Nguồn Cung Mới “Giải” Cơn Khát Thị Trường

Cũng theo ông Tuấn, chính sự khan hiếm trên, cộng hưởng với triển vọng của hạ tầng đã tạo nên dư địa tăng trưởng bền vững cho bất động sản khu Nam TP.HCM. Nhu cầu thực tại khu Nam rất cao trên cả 2 phương diện: cho thuê và ở thực. Do đó, bất động sản nơi đây phù hợp với đầu tư dài hạn an toàn.

Thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM đón một số dự án mới trong thời gian qua

Sau thời gian dài “vắng bóng” nguồn cung mới, cơn khát nhà ở khu Nam TP.HCM sẽ được “giải” phần nào khi thị trường đón nhận thông tin ra hàng từ số ít dự án mới. Được biết, Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh – thành viên Khải Hoàn Group làm chủ đầu tư đã chính thức ra hàng. Tọa lạc trên trục đường Lê Văn Lương (Nhà Bè), Khải Hoàn Prime được phát triển trên diện tích gần 2 ha, gồm 3 tháp cao tầng với tổng cộng 1.296 căn hộ và 2 tầng hầm liên thông. Dự án đa dạng các loại hình sản phẩm, từ căn hộ 1-2 phòng ngủ đến căn hộ sân vườn, sở hữu diện tích linh hoạt từ 45-80 m2, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Khải Hoàn Prime có giá căn hộ trung bình dưới 70 triệu đồng/m2

Cùng thời điểm, khu đô thị Mizuki Park của chủ đầu tư Nam Long cũng bổ sung cung mới cho thị trường khu Nam. Trung tuần tháng 8/2025, Tập đoàn Nam Long tổ chức lễ khởi công Trellia Cove, phân khu compound cuối cùng trong tổng thể khu đô thị Mizuki Park. Trellia Cove có vị trí ở cuối trục giao thông chính của khu đô thị, một mặt giáp kênh đào trung tâm, một mặt tiếp cận rạch Bà Lào. Dự án rộng 8.000 m2, gồm 3 block cao 20 tầng, cung cấp hơn 800 căn hộ 2-3 phòng ngủ có diện tích từ 54-170 m2, cùng 24 căn nhà phố liên kế. Giá bán căn hộ dự kiến từ 72 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư Huỳnh Thế Lâm, hiện đang trú tại Phú Mỹ Hưng, người có kinh nghiệm hơn 10 năm chinh chiến đầu tư bất động sản khu Nam TP.HCM cho biết, nghịch lý cung cầu của bất động sản khu Nam lại trở thành lực hút của thị trường khi có dự án ra hàng bởi nguồn cung mới như muối bỏ bể, vẫn nhỏ bé với cầu của thị trường. Đặc biệt, sức hút của căn hộ khu Nam còn đến từ mặt bằng giá hấp dẫn. Hiện mặt bằng giá căn hộ ở các dự án mới ra hàng tại đây chỉ dao động trên dưới 70 triệu đồng/m2, trong khi mặt bằng giá căn hộ tại khu Đông TP.HCM đang ở mức trung bình 100 triệu đồng/m2. Cá biệt có những dự án khu vực lõi trung tâm TP.HCM mức giá lên tới 300-500 triệu đồng/m2.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07/10/2025 10:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bat-dong-san-khu-nam-tp-ho-chi-minh-giai-con-khat-nha-o-voi-nguon-cung-moi-70940.html

