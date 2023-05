Đối với thị trường lớn như Hà Nội hay TP.HCM, các sản phẩm bất động sản giá rẻ gần như vắng bóng trên thị trường đã lâu, nhường chỗ cho sự lên ngôi của căn hộ cao cấp, hạng sang và xu hướng đầu tư dịch chuyển ra vùng ven như quận 9, Bình Dương, Đồng Nai…

Tuy nhiên, tại thị trường mới như Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) thì không quá khó để tìm kiếm phân khúc sản phẩm này, đặc biệt là tại các khu vực phát triển công nghiệp, quỹ đất còn lớn và hưởng lợi từ các gói đầu tư hạ tầng giao thông vĩ mô. Cộng thêm chính sách thu hút đầu tư ưu đãi, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như hạn chế các thủ tục hành chính nhiêu khê, các tỉnh ĐBSCL đang thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Sự gia nhập của các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực trong đó có hạ tầng giao thông, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và bất động sản đô thị… đã tạo đòn bẩy cho kinh tế xã hội các tỉnh miền Tây tăng trưởng trong thời gian tới, trong đó phải kể đến Hậu Giang, tỉnh liền kề với Cần Thơ. Trong chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030, Hậu Giang ưu tiên hàng đầu về phát triển công nghiệp và logistics.

Hậu Giang có 9 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, có thể nói quỹ đất công nghiệp rộng lớn chỉ đứng sau Long An, trong đó nổi bật nhất là huyện Châu Thành được định hướng trở thành huyện công nghiệp của tỉnh, hiện đang sở hữu các khu công nghiệp lớn nhất tỉnh.

Các khu dân cư diện tích lớn, quy hoạch tiện ích đầy đủ, gần khu công nghiệp luôn được săn đón

Đón đầu tiềm năng phát triển công nghiệp cũng như định hướng phát triển quỹ nhà ở của tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, các doanh nghiệp chủ đầu tư đã tham gia thị trường phát triển các khu dân cư, khu đô thị phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần hiện đại hóa diện mạo đô thị, nâng tầm chất lượng sống của cư dân địa phương.

Trong đó, dự án được thị trường đón nhận tích cực phải kể đến khu dân cư Vạn Phát Sông Hậu (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành). Vị trí mặt tiền quốc lộ Nam Sông Hậu, liền kề KCN Sông Hậu lớn nhất tỉnh Hậu Giang đã mang đến giá trị thanh khoản cao cho dự án. Với mức giá đột phá ở phân khúc bất động sản công nghiệp, chỉ từ 750 triệu/sản phẩm đã có sổ đỏ, trở thành tài sản đảm bảo tính an toàn và bền vững cho cả người an cư và nhà đầu tư.

Dự án sở hữu mặt tiền quốc lộ và mặt tiền sông Hậu, tiện ích nội khu đầy đủ

Điểm cộng cho dự án chính là tiện ích an cư vượt trội so với các dự án cùng phân khúc như trường mầm non nội khu, hai trung tâm thương mại, công viên vui chơi giải trí và công viên ven dòng sông Hậu. Đặc biệt tại đây, chủ đầu tư còn quy hoạch bến tàu thương mại sôi động – nơi giao thoa vận chuyển hàng hóa, hành khách trên sông Hậu kết nối với cảng Cái Cui và hệ thống cảng sông lớn tại miền Tây.

Đón đầu giao thương nhộn nhịp này, mới đây một doanh nghiệp lớn đã đầu tư xây dựng trung tâm logistics xuất khẩu nông sản lớn nhất tỉnh Hậu Giang, vị trí liền kề khu công nghiệp sông Hậu và dự án Vạn Phát Sông Hậu.

Ngoài ra, dự án mở rộng quốc lộ Nam Sông Hậu kết nối Hậu Giang đến huyện Trần Đề (cảng Trần Đề) Sóc Trăng, một trong những cảng biển quốc tế lớn nhất vùng ĐBSCL sẽ góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản huyện Châu Thành tăng trưởng xứng với tiềm năng. Tại đây cũng dễ dàng kết nối với TP Ngã Bảy thông qua tỉnh lộ 927C đã hoàn thành.

Ưu tiên nhà ở cho người thu nhập thấp

Trước bối cảnh thiếu nguồn cung nhà ở cho đối tượng công nhân viên chức, người lao động, và thiếu các không gian công cộng vui chơi giải trí trong các khu nhà ở của công nhân, thì sự xuất hiện của KDC Vạn Phát Sông Hậu với chuỗi tiện ích giáo dục, an sinh, chăm sóc sức khỏe và mua sắm, giải trí… chính là lựa chọn xứng đáng tại Châu Thành.

Các gia đình đã sở hữu dự án Vạn Phát Sông Hậu nhận bàn giao Giấy chứng nhận QSDĐ.

Mới đây tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án KDC nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, 22ha, quy mô dân số khoảng 5.100 người; dự án Khu đô thị mới Cái Tắc – Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp) 15ha, quy mô dân số dự kiến 2.400 người.

Tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại đường 3 Tháng 2, TP Ngã Bảy tổng vốn đầu tư 692 tỷ đồng. Đồng thời mới đây tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (Tập đoàn Đất Xanh) thực hiện dự án khu đô thị mới Mái Dầm (huyện Châu Thành) quy mô 97ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng . Ngoài ra có thể kể đến một số dự án trọng điểm tỉnh đang kêu gọi đầu tư như như: Khu tái định cư, dân cư cụm công nghiệp Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A); Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy; khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1 và 2…