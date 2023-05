Bất động sản trong khu đô thị khép kín hút người mua ở thực

Người mua ở thực chuộng nhà trong KĐT

Thời gian gần đây, những KĐT hàng trăm hecta tích hợp đầy đủ tiện ích đang là lựa chọn hàng đầu của người mua thực, nhất là trong bối cảnh yếu tố không gian sống được đề cao hậu Covid-19.

Theo tìm hiểu thực tế thị trường của Batdongsan.com.vn , phần lớn các sản phẩm nhà phố, căn hộ có thanh khoản cao đều tụ hội về những dự án KĐT lớn tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai… Chẳng hạn, dự án KĐT Mizuki Park (huyện Bình Chánh) có quy mô lớn (26 ha) và hiện có hơn 2.000 hộ cư dân đến sinh sống. Hầu hết các phân khu đã hoàn thiện bàn giao giai đoạn 1 tại đây có tỷ lệ lấp đầy đến 98%. Những phân khu đang chào bán luôn nhận được sự quan tâm tích cực của người mua với biên độ tăng giá thứ cấp trung bình từ 20 -25%. Đầu tháng 10 vừa qua, chủ đầu tư tiếp tục mở bán 2 toà tháp Flora Mizuki MP9-MP10 với 166 căn hộ biệt lập tầm giá 2,5 tỷ đồng/căn cũng ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Không chỉ biệt thự, nhà phố, phân khúc căn hộ chung cư trong các KĐT cũng thu hút người mua thực dù giá bán không hề rẻ. Ảnh minh họa

Hay tại khu Đông TP.HCM, dự án Vạn Phúc City quy mô 198ha của CĐT Vạn Phúc dù đã phát triển gần 10 năm qua vớ tỷ lệ lấp đầy tại các phân khu đã hoàn thiện bàn giao lên đến 60-70%. Dù giá sang nhượng thứ cấp nhiều sản phẩm đã chênh 50-60% nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của người mua. Hiện dự án vẫn đang chào bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự, sắp tới là căn hộ với giá thành khá cao nhưng thanh khoản tốt. Thậm chí dù chỉ mới có thông tin triển khai nhưng dòng sản phẩm căn hộ tại KĐT này đã trở thành suất đầu tư được thị trường săn đón.

Tương tự, một KĐT khác là Vinhome Grand Park tại TP. Thủ Đức (khu vực quận 9 cũ), mới đây đang chào bán phân khu The Beverly quy mô 10 tòa căn hộ cao cấp với giá trung bình dự kiến lên đến 68 triệu đồng/m2 nhưng vẫn đang ghi nhận nhu cầu giao dịch cao. Từ khi mở bán vào năm 2019, các phân khu trước đó của đại đô thị này đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn căn hộ và đều có sức tiêu thụ tốt, nhanh chóng hết hàng sau khi mở bán không lâu.

Không chỉ TP.HCM, các dự án KĐT đáp ứng được câu chuyện về tiện ích sống, an ninh và dân trí khu vực vùng ven cũng đang được người mua quan tâm, như KĐT Waterpoint (Long An), đây là dự án quy mô 335ha do Nam Long Group triển khai. Vào thời điểm cuối năm 2020, chủ đầu tư đã chính thức bàn giao 600 căn nhà phố, biệt thự đã hoàn thiện xây dựng nằm trong phân khu Rivera 1, Aquaria 1 đến tay khách hàng. Đến hiện tại, hầu hết các căn nhà này đều đã được đưa cư dân đưa vào sử dụng với tỷ lệ lấp đầy cao. Quý 4/2021 này, chủ đầu tư tiếp tục bàn giao phân khu Aquaria 2 và dự kiến sẽ kéo thêm nhiều cư dân đổ về sinh sống.

hay hàng loạt dự án đang triển khai tại Đồng Nai, Bình Dương: KĐT Aqua City Biên Hoà (1.000ha), KĐT Long Hưng City (277ha), KĐT Sơn Tiên (380ha), KĐT Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)…

Ngày càng chú trọng yếu tố sinh khí dự án

Giá trị cộng thêm khi mua BĐS trong KĐT không phải dự án nào cũng đáp ứng được. Đây là yếu tố chính khiến dù dịch diễn biến phức tạp, các dự án KĐT vẫn được người mua ở thực lựa chọn an cư, bất chấp giá nhà tại những dự án này thường cao hơn so với giá bán nhiều dự án quy mô lẻ. Để tạo ra sinh khí cho dự án đòi hỏi CĐT phải có tầm nhìn, năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án và quan trọng là nguồn lực phải đủ để có thể triển khai được các dự án theo kế hoạch đã đưa ra một cách khả thi và thực hiện tốt các cam kết với khách hàng.

Bên cạnh tiện ích, hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy nhanh là một trong những yếu tố khiến BĐS tại các KĐT luôn thu hút người mua ở thực. Ảnh minh họa

Theo bà Nguyễn Hương, TGĐ Đại Phúc Land, sinh khí của một dự án thể hiện ở nhịp sống liên tục. Nhịp độ công trường thi công, các tiện ích hoàn thiện và đưa vào hoạt động, trên hết vẫn là yếu tố con người, cư dân sinh sống tại đó. Một dự án có sinh khí khi tỷ lệ lấp đầy cao, cư dân vào ở sung túc, đông vui, đường phố tấp nập, nhộn nhịp. Thường một dự án có sinh khí tốt khả năng lấp đầy phải đạt tối thiểu từ 50% cư dân trở lên trong vòng từ 3-5 năm. Tỷ lệ lấp đầy cư dân càng nhanh chứng tỏ sinh khí dự án càng tốt và giá trị gia tăng càng cao.

Bàn về yếu tố tạo nên sinh khí dự án, bà Hương cho rằng, yếu tố tiên quyết chính là uy tín và thương hiệu của nhà phát triển dự án. Điều này đảm bảo tính khả thi của dự án trong quá trình triển khai. Một dự án có quy hoạch đẹp, lung linh thế nào mà công trường im ắng thì cũng không hút được người mua thực. Khi triển khai dự án KĐT thì kế hoạch kinh doanh phải luôn đi kèm với kế hoạch triển khai thi công cụ thể, rõ ràng và tiến độ bàn giao nhà phải đảm bảo.

Kế đến chính là giải pháp quy hoạch phải tạo nên hệ sinh thái đầy đủ, đồng bộ phục vụ cư dân. Nhiều dự án quy hoạch đẹp nhưng triển khai manh mún, có hạ tầng giao thông nhưng bỏ qua phần tiện ích nội khu. Kết cục là cư dân khó về sinh sống vì không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của họ. Vị trí của dự án phải có sự kết nối với những vùng dân cư lân cận theo nguyên tắc vết dầu loang. Một dự án sẽ khó có sinh khí nếu “một mình một chợ”. Giao thông phải kết nối thuận tiện cho công việc, học hành hay vui chơi, giải trí. Chỉ có vài dự án là làm tốt được điều này. Sinh khí sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của một dự án. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao thì giá trị BĐS ngày một gia tăng và người mua nhà và cả giới đầu tư thấy được lợi ích khi chọn lựa sản phẩm này.

Phương Uyên