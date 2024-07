Bất Động Sản Khu Tây Thành Phố Hồ Chí Minh Hội Tụ Nhiều Tiềm Năng Và Lợi Thế Phát Triển Bền Vững

Nếu so với các khu đô thị vệ tinh khác xung quanh Thành Phố Hồ Chí Minh, Long An có nhiều tiềm năng để bứt phá trong thời gian tới.

Sự chuyển mình thầm lặng của Long An trong những năm qua có thể chậm so với khu Đông của thành phố, tuy nhiên cũng chính vì điều này mà giá bất động sản (BĐS) tại khu vực này còn khiêm tốn, hơn nữa với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, các cụm KCN mới, các dự án BĐS đã đang và sắp được phê duyệt chuẩn bị tung ra thị trường chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều nhà đầu tư, giới chuyên gia và người có nhu cầu thực sở hữu BĐS.

Hình ảnh Ông Đinh Minh Tuấn Giám Đốc Khu vực Miền Nam của Batdongsan.com.vn chia sẻ

Sáng ngày 29 tháng 06 năm 2024, tại tầng 26 tòa nhà The Hallmark, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án khu đô thị sinh thái LA Home đã tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “Điểm sáng Bất Động Sản Khu Tây” với sự góp mặt của khách hàng tiềm năng và 11 đơn vị sàn phân phối. Tại sự kiện, khách mời là ông Đinh Minh Tuấn Giám đốc khu vực Miền Nam của Batdongsan.com.vn chia sẻ rằng Long An là tỉnh có nhiều lợi thế hơn so với các khu vực lân cận nhờ vào các yếu tố sau:

06 Tháng Đầu Năm Long An Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công Đạt 34% Cao Nhất Các Tỉnh Miền Nam

Đầu tư công luôn được Nhà nước ưu tiên giải ngân trong thời gian qua, với các tỉnh Miền Nam Long An có vị trí chiến lược giúp kết nối các tỉnh ĐBSCL với các tỉnh phía Đông, giải ngân vốn đầu tư công cao nhất chứng tỏ Nhà nước và tỉnh Long An đang rất tập trung thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng tại đây.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các tỉnh Miền Nam tính đến hết T5/2024

Nguồn: GSO, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, VnExpress, Baochinhphu

6 Trục Động Lực Kinh Tế

Theo đó, 6 trục động lực kinh tế gồm: Trục động lực Vành đai 3 – Vành đai 4 kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ – TP Hồ Chí Minh, kết nối sân bay Quốc tế Long Thành – cảng Long An; Trục động lực quốc lộ 50B kết nối TP Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang; Trục động lực song hành Quốc lộ 62 kết nối thành phố Tân An – khu kinh tế cửa khẩu Long An – vùng Đồng Tháp Mười;

Trục động lực Mỹ Quý Tây – Lương Hoà – Bình Chánh kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây – vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và TP Hồ Chí Minh; Trục động lực Quốc lộ N1 kết nối Long An với vùng Đồng bằng sông Cửu Long – vùng Đông Nam Bộ – vùng Tây Nguyên; Trục động lực Đức Hòa kết nối cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hoà, Bến Lức với TP Hồ Chí Minh.

06 trục động lực kinh tế giúp Long An kết nối thuận lợi

Long An – Vị Trí Chiến Lược Giúp Kết Nối 2 Vùng Kinh Tế Đông – Tây

Đường Vành Đai 4 giúp kết nối các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long di chuyển qua Đức Hòa, Bến Lức của Long An, rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa qua cảng Cát Lái và Sân Bay Long Thành thuận lợi hơn.

9 Dự Án Với Tổng Vốn Hơn 1,7 Tỷ USD Được Rót Vào Long An

Dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất là Dự án của Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark đầu tư, với tổng vốn đăng ký 16.891 tỷ đồng (tương đương 720 triệu USD). Một điểm sáng nữa là Khu đô thị sinh thái LA Home được phát triển bởi chủ đầu tư Prodezi và đơn vị phát triển Hướng Việt – HVH. Với mức giá thăm dò ra thị trường chỉ từ 2,99 tỷ đối với căn nhà phố ngay, cùng với chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ cho vay từ ngân hàng… sẽ giúp người dân dễ dàng sở hữu nhiều tiện ích vượt trội.

Hình phối cảnh dự án LA Home

Dự án được phát triển trên quỹ đất 100ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30% với 07 dòng kênh tự nhiên hài hòa giữa các phân khu, mang lại không gian sống xanh mát cho những tổ ấm bình yên. 2,2ha công viên trung tâm và 8 công viên nhỏ góp phần gia đưa mảnh xanh phân bổ trên toàn dự án.

Mỗi căn nhà phố liền kề, biệt thự view kênh hay nhà phố, biệt thự thương mại đều được thiết kế tinh tế, hiện đại và tiện dụng, chan hòa ánh sáng tự nhiên và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Đồng thời, chủ đầu tư Prodezi cũng đang khẩn trương triển khai tuyến đường Lương Hòa – Bình Chánh ngay mặt tiền dự án, lộ giới 60m kết nối đến TP HCM chỉ trong 5 phút. Kế cận là dự án Khu công nghiệp xanh Prodezi quy mô 400ha sẽ nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư nhà xưởng, kéo theo hàng chục ngàn lao động và chuyên gia đến sống và làm việc tại đây.