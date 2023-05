“Giải cứu” nguồn cung cho thị trường

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiếp tục hạn chế nguồn cung, đặc biệt là những dự án với tỉ trọng nhà liền thổ cao đòi hỏi quỹ đất lớn thì hơn 1.000 sản phẩm nhà liền thổ chào bán trong quý này đã góp phần “giải cứu” và làm phong phú nguồn cung. Hầu hết, các dự án này đều tập trung tại quận 9, quận 2 và Gò Vấp. Trong đó, đóng góp số lượng lớn phải kể đến phân khu mới của Vinhomes Grand Park (Q.9) và khu đô thị CityLand Park Hills (Q. Gò Vấp).



Nhà phố tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý 3/2020 của JLL, giá sơ cấp do các chủ đầu tư chào bán lần đầu đạt ngưỡng 5.337 USD/m2 (gần 130 triệu đồng/m2) tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 3,1% so với quý trước. Nhà phố tiếp tục thiết lập giá mới chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn mức trung bình toàn thị trường. Không chỉ vậy, đơn vị này cũng đưa ra dự báo, với nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng mạnh vào dịp cuối năm, giá sơ cấp nhà liền thổ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, ở phân khúc căn hộ, DKRA Việt Nam ghi nhận hơn 2.088 căn được mở bán với mức tiêu thụ đạt hơn 70%, trong đó khu Đông chiếm khoảng 90%. Trong khi đó, mặc dù vẫn có hiện tượng nhà đầu tư tìm cách lướt sóng đất nền ven TP.HCM, tuy nhiên nhìn chung toàn thị trường sức cầu giảm nghiêm trọng, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 32% (951 nền) trong khi có đến gần 3.000 nền được tung ra thị trường quý vừa qua. Nguồn cung và lượng tiêu thụ tập trung tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu.

Riêng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa mấy khởi sắc, cung hạn chế và sức cầu thấp sau nhiều tháng liên tục tụt dốc. Các chuyên gia đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, ngay cả những thị trường lớn như Đà Nẵng, Nha Trang và Quảng Ninh cũng không có nhiều bứt phá. Điểm sáng có thể kể đến chỉ có Phú Quốc.

Động lực nào giúp nhà liền thổ dẫn đầu thị trường cuối năm?

Mặc dù giá sơ cấp tăng nhẹ do tác động của dịch bệnh, xu hướng này vẫn sẽ duy trì. Do đó nhà liền thổ đa chức năng được các chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch vẫn tạo được sức hấp dẫn riêng.



Nhà ở trong các đô thị lớn sở hữu nhiều thế mạnh về quy hoạch, vị trí, pháp lý và tiềm năng thanh khoản cao

Trải qua quá trình sàng lọc tự nhiên của thị trường, những sản phẩm bất động sản giá trị thực càng thể hiện ưu điểm rõ rệt với những thế mạnh về vị trí, pháp lý, hạ tầng như: Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park, CityLand Park Hills , Sala,…

Khảo sát thực tế cho thấy, giá bán nhà liền thổ trên thị trường thứ cấp tại các khu đô thị trên địa bàn TP.HCM đã tăng ít nhất 30% trong khoảng 3-5 năm vừa qua, riêng nhà phố thương mại tỉ lệ tăng trên 35%.

Cụ thể, từ 2017 đến nay Vạn Phúc City (Thủ Đức) ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 30-35%/năm, riêng các vị trí mặt tiền đường lớn mức tăng cao hơn. Trong khi đó, giá bán tại khu đô thị Sala (Thủ Thiêm, Q.2) tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm mở bán. Đối trọng với khu Đông gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, dự án nhà phố, biệt thự, nhà phố thương mại triển khai từ 2016 như CityLand Park Hills ở Bắc Sài Gòn ghi nhận mức tăng giá thứ cấp ít nhất 35%.

Nhận định chung về thị trường năm 2020, đại diện đơn vị môi giới lâu năm cho rằng: “Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng cơn sốt quy hoạch thành phố phía Đông, thành phố đa cực là yếu tố khiến bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Đặc biệt, việc giá sơ cấp liên tục lập đỉnh bất chấp thị trường trầm lắng càng khiến nhà liền thổ ở trung tâm trở thành phân khúc dẫn đầu thị trường về mức độ quan tâm và biên độ lợi nhuận”.

Dự kiến quý 4, thị trường sẽ chuyển biến tích cực hơn. Đồng thời, nhiều chủ đầu tư sẽ tung chính sách bán hàng hấp dẫn để kích cầu. Đây là thời điểm tốt để đầu tư nhằm hưởng tiến độ thanh toán ưu đãi, chương trình hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ cho thuê và quà tặng giá trị.