Bất động sản liền thổ tiếp tục tăng giá

Nhà phố, biệt thự tăng giá 15-20%

Số liệu từ DKRA Việt Nam cho thấy, tháng 5/2022, giá bán sơ cấp nhà phố biệt thự tại khu ven Sài Gòn hiện ghi nhận mức tăng 15-20% so với giai đoạn mở bán trước đó, mỗi giai đoạn cách nhau 4-5 tháng. Trong đó, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những dự án có tiến độ vượt trội, chuẩn bị bàn giao và có hạ tầng kết nối đồng bộ cũng như nằm ở vị trí trung tâm của các thành phố mới được thành lập, hạ tầng kết nối tốt.

Trước đó, số liệu về thị trường nhà liền thổ của Cushman & Wakefield cũng chỉ ra, giá bán trung bình nhà liền thổ tại TP.HCM đạt 173 triệu/m2 trong quý 1/2022, tăng 30% so với quý 4/2021 và tăng 42% so với cùng kỳ. Giá nhà liền thổ ở các tỉnh kế cận TP.HCM bình quân 60 triệu/m2, tăng 46% so với cùng kỳ. Cushman & Wakefield dự báo, đến cuối năm 2022, nguồn cung nhà liền thổ tại những tỉnh giáp ranh sẽ tăng mạnh do xu hướng dịch chuyển đầu tư ra các đô thị vệ tinh lân cận, ăn theo các công trình hạ tầng giao thông được xây dựng khắp các tỉnh phía Nam.

Giá nhà liền thổ tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam tiếp tục tăng cao trong quý 2/2022.

Còn theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong quý 2/2022, các quỹ đất xây nhà thấp tầng (nhà phố, biệt thự) tại TP.HCM đều đã lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, TP. Thủ Đức ghi nhận một dự án nhà phố mở bán khoảng 40 tỷ đồng một căn trong khi 2 năm trước, phân khúc này chỉ tầm 15-20 tỷ/căn. Giá biệt thự ven sông tại TP.HCM rơi vào mức 80-150 tỷ đồng/căn. Diễn biến này cũng khiến giá nhà phố vùng phụ cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An leo thang theo. Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu tăng và việc siết tín dụng tiếp tục đẩy mặt bằng giá sơ cấp nhà phố, biệt thự tại các tỉnh phụ cận tăng so với đợt mở bán trước đó.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai ghi nhận xu hướng tăng giá nhà liền thổ khá mạnh, từ 20-30% so với cuối năm 2021. Bình Dương cũng có nhu cầu và giá nhà phố tăng cao, nhất là ở khu vực Tân Uyên, Bàu Bàng với mức tăng trung bình từ 10-30% so với cuối năm trước. Long An cũng có giá chào bán nhà phố, biệt thự sơ cấp tăng lần lượt 10-20% so với quý 4/2021. Dòng vốn đổ vào thị trường BĐS liền thổ hiện nay chủ yếu là từ nhóm đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư lướt sóng dần ít tham gia giai đoạn này.

Bàn về nguyên nhân giá nhà liền thổ tăng mạnh, ông Võ Hoàng Thắng, trưởng phòng R&D DKRA Việt Nam cho biết, bên cạnh nhiều tác nhân từ việc giá đất, chi phí xây dựng gia tăng, đặc tính loại hình nhà phố, biệt thự biệt lập là càng ở lâu, giá càng tăng. Chưa kể, nguồn cung ít, nhu cầu nhiều là yếu tố khiến giá tăng cao không giảm thời gian qua. Phân khúc này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới khi nguồn cung hạn chế và chi phí triển khai leo thang.

Xu hướng mua đổ về các dự án hoàn thiện

Bên cạnh xu hướng tăng giá, sự thiếu hụt nguồn cung mới cũng khiến nhu cầu giao dịch nhà liền thổ thời gian qua tập trung vào các dự án đang và sắp hoàn thiện cùng với những khu vực có biến động hạ tầng lớn.

Cụ thể, tại Long An nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tập trung về khu vực Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc. Đức Hòa, nơi đang có thông tin quy hoạch đề xuất lên thành phố, loạt dự án nhà liền thổ nổi bật tại đây như Diamond City của Thắng Lợi Group đang ghi nhận nhu cầu mua tốt. Hay tại Bến Lức, các căn nhà phố/biệt thự cao cấp, hạng sang tại KĐT Waterpoint 335ha của CĐT Nam Long ghi nhận giao dịch tích cực, giá thứ cấp tăng 10-15% so với cùng kỳ. Ưu thế lớn của các sản phẩm nhà liền thổ tại khu đô thị này là được triển khai hoàn thiện về xây dựng, gần như mọi tiện ích dịch vụ, hạ tầng gói gọn trong hệ sinh thái nội khu đã được phát triển đồng bộ, dần đưa vào phục vụ cư dân.

Xu hướng đầu tư an toàn đang khiến nhu cầu giao dịch nhà liền thổ tập trung chủ yếu vào các dự án đã hoàn thiện.

Còn tại Bình Dương, các sản phẩm villa, nhà phố tại khu biệt lập The Standard của tập đoàn An Gia triển khai trên đường Trịnh Công Sơn đang ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp với mức giá khoảng 20 triệu/m2 không gian sống. Dự án có quy mô khoảng 374 sản phẩm gồm nhà liền kề và shophouse, đã bàn giao từ tháng 3 năm nay. Hiện giá sang nhượng thứ cấp nhà phố tại đây tăng 30 -40% so với giá gốc. Dự kiến đến quý 1/2023, An Gia sẽ trao sổ hồng dự án này cho cư dân.

Với thị trường Đồng Nai, các dự án nhận được sự quan tâm nhiều của người mua và nhà đầu tư phần lớn đều là những dự án đã hoàn thiện xây dựng, tiện ích hiện hữu như Aqua City, Swan City, KĐT Long Hưng. Giá các dự án này chào bán hiện tăng khá cao, trung bình từ 25-30% so với cùng kỳ 2021 nhưng vẫn được người mua đón nhận.

Theo chuyên gia của Batdongsan.com.vn, tâm lý chuộng mua nhà liền thổ tại các dự án đã hoàn thiện hay chuẩn bị bàn giao thời gian gần đây là dễ hiểu. Trong bối cảnh nhu cầu lướt sóng, đầu tư ngắn hạn giảm nhiệt, yếu tố đề cao tính an toàn cho dòng vốn khiến người mua muốn tìm đến các dự án hoàn thiện, tránh rủi ro về pháp lý, về chất lượng thi công cũng như tiến độ của dự án. Hơn hết, dự án sắp bàn giao khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận được môi trường, không gian sống, hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu, ngoại khu và khai thác giá trị thương mại được ngay… Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của dự án đã bàn giao so với những dự án đang bán trên mô hình. Ngoài ra, sau khi dự án hoàn thiện sổ hồng thường sẽ ghi nhận đợt tăng giá mới, vậy nên nhiều nhà đầu tư tranh thủ giai đoạn này mua vào để tăng lợi nhuận.

Phương Uyên