Bất động sản liền thổ ven sông: Sức hút từ sự khan hiếm

Khan hiếm nguồn cung bất động sản liền thổ

Theo dự báo của Savills, nguồn cung bất động sản liền thổ gần như đã cạn, rất ít chủ nhà chấp nhận bán ra do có nhu cầu ở thực hoặc đầu tư dài hạn. Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2022, nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố/biệt thự có thể tăng nhẹ so với đầu năm, khoảng 4.000 – 5.000 căn. Trong đó, Long An và Bình Dương dao động khoảng 1.000 căn… Mặt bằng giá sơ cấp sẽ tiếp đà tăng do áp lực về chi phí đầu vào và lạm phát.

Đáng nói, nguồn cung khan hiếm nhưng lực cầu vẫn rất mạnh. Bà Ginny Nguyễn, Quản lý cấp cao Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills TP. HCM cho biết sau đại dịch Covid-19, nhu cầu nhà ở của nhóm khách hàng tầng lớp trung lưu, khá giả tại Việt Nam chuyển sang những bất động sản với diện tích lớn hơn căn nhà hiện tại của mình, xung quanh nhiều không gian xanh và riêng tư, không tập trung ở khu vực dân cư đông đúc.

Bất động sản liền thổ tại các thành phố vệ tinh nhanh chóng đáp ứng nguồn cầu lớn của giới thượng lưu

“Quỹ đất trung tâm để phát triển dự án nhà liền thổ không còn nhiều và thủ tục cấp phép phát triển dự án mới còn chậm, vì thế, chủ đầu tư dịch chuyển nguồn lực sang thâu tóm quỹ đất sạch tại các thành phố vệ tinh để phát triển dự án nhằm cắt giảm chi phí và đón đầu xu hướng”, đại diện Savills bình luận thêm.

Yếu tố đắt giá của bất động sản liền thổ còn được cộng thêm nếu dự án nằm ở địa thế ven sông. Khi quỹ đất ven sông trong nội đô TP. HCM ngày một ít đi, đa số các căn biệt thự triệu đô được đưa ra thị trường trong năm nay đều thuộc các khu vực vùng ven, trong đó Long An là một điểm sáng.

Sở hữu lợi thế sông nước đắt giá, lại nằm trong các đại đô thị chính là “điểm cộng” giúp loại hình bất động sản hạng sang này thu hút giới thượng lưu. Thậm chí, với số lượng hạn hữu, biệt thự ven sông không đơn thuần nằm ở khái niệm đầu tư bất động sản mà thuộc về niềm khát khao được sở hữu. Đó là lý do khiến bộ sưu tập Grand Villa, compound The Aqua ở thành phố bên sông Waterpoint vừa ra mắt tạo sức hút với khách hàng.

Biệt thự triệu đô ven sông Vàm Cỏ Đông dành cho giới thượng lưu

Nằm trong bộ sưu tập bất động sản hạng sang của Nam Long Group, compound The Aqua, khu đô thị Waterpoint sở hữu vị trí tiếp giáp vịnh nước ngọt 8,6ha cùng sông Vàm Cỏ Đông xanh trong, yên bình.

Lợi thế gần sông nước, cùng hệ thống kênh đào quanh co, uốn lượn ôm trọn lấy các căn biệt thự, tạo nên sự hài hòa, cân xứng cho không gian. Dòng nước trong xanh, êm đềm không chỉ tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống mà còn mang tới vượng khí tốt lành cho gia chủ theo ý nghĩa phong thủy.

Không khí trong lành từ sông Vàm Cỏ Đông lan tỏa đến từng ngõ ngách của compound The Aqua

Đặc biệt, cảnh quan compound The Aqua không chỉ thừa hưởng lợi thế từ 6 hệ thống công viên ấn tượng của đại đô thị Waterpoint mà còn được quy hoạch với nhiều mảng xanh đan cài, công viên bờ sông 50m cùng mật độ xây dựng thấp, là điều kiện lý tưởng để có thể bắt đầu cuộc sống lành mạnh, khỏe khoắn.

Vượt ra khỏi những hào nhoáng, giá trị của compound The Aqua được đo bằng tính riêng tư và độc bản. Tính riêng tư được giới thượng lưu coi trọng, nhất là khi họ tìm một ngôi nhà yên bình để nghỉ ngơi, có những khoảng lặng sau những ngày dài làm việc bận rộn. Còn tính độc bản thể hiện được đẳng cấp của chủ sở hữu.

Sự biệt lập của compound The Aqua được tạo thành nhờ quy hoạch khép kín với hệ thống an ninh chặt chẽ đa lớp. Cùng với đó là camera hoạt động suốt 24/7 mang tới cảm giác sống an toàn, riêng tư cho từng chủ nhân.

Không còn nỗi lo an ninh, an toàn, giới thượng lưu sẽ có cơ hội thỏa sức trải nghiệm chuỗi ngày nghỉ dưỡng đẳng cấp, tại nơi an cư hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này có thể thấy ở từng ngôi nhà, khi chủ đầu tư mang đến “bộ sưu tập” biệt thự cỡ lớn, đa dạng mẫu thiết kế chuẩn “gu” riêng của từng chủ nhân. Với phong cách Nhật Bản đương đại làm chủ đạo, Grand Villa compound The Aqua kiến tạo một không gian tối giản mà tinh tế, sang trọng mà vẫn hài hòa với thiên nhiên. Đây hoàn toàn là “lối đi riêng” của The Aqua so với các dự án đang hiện hữu trên thị trường.

Không gian sống sang trọng giữa miền xanh an lành tại Compound The Aqua dành cho các chủ nhân danh giá

Chưa kể, chủ nhân cũng có thể sử dụng toàn bộ tiện ích “đo ni, đóng giày” dành cho giới thượng lưu như: nhà hàng, cà phê, khu tập gym, khu tiệc BBQ… Đặc biệt, câu lạc bộ ven sông với nhiều hoạt động giải trí, thể thao vận động đặc sắc như du thuyền, cano, lướt sóng, bơi lội, đá bóng, bóng rổ, tennis… là nơi rèn luyện sức khỏe lý tưởng vừa tạo cơ hội gắn kết cộng đồng cùng chung sở thích, phong cách sống.

Là compound đầu tiên của Waterpoint, tại The Aqua, cư dân không chỉ trải nghiệm một cuộc sống “luxury” đích thực với hệ thống tiện ích vượt trội, không gian xanh được đầu tư hoàn hảo, hệ thống an ninh khép kín mà còn sở hữu một bất động sản liền thổ, ven sông khan hiếm, với giá trị tăng dần theo thời gian.