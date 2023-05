Bất động sản Long An: đất nền hạ nhiệt, biệt thự thanh khoản tốt

Dữ liệu lớn (Big Data) từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 6/2022, Long An là thị trường duy nhất khu vực phía Nam ghi nhận nhu cầu tìm mua biệt thự/nhà liền kề gia tăng trong bối cảnh loại hình này đang suy giảm cả sức mua và nguồn cung rao bán.

Cụ thể, trong tháng 6, Long An ghi nhận lượng tin rao bán biệt thự/liền kề tăng 20%, đất nền dự án tăng 10% so với tháng trước đó. Lượng tin rao bán tập trung nhiều nhất tại các dự án triển khai trên địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Đước và Tân An với mức tăng trung bình từ 10-13%.

Xét về tăng trưởng nhu cầu mua, dưới ảnh hưởng chung từ sự hạ nhiệt của cơn sốt đất nền cùng chính sách siết chặt tín dụng nhằm hạn chế đầu cơ, lướt sóng nhà đất, nhu cầu mua đất và đất nền tại Long An có xu hướng giảm theo tình hình chung của cả thị trường với lượt tìm kiếm giảm 14-20% so với tháng 5. Loại hình nhà riêng và nhà mặt phố cũng có nhu cầu mua giảm 14%, chỉ có biệt thự/nhà liền kề duy trì lượt tìm mua ổn định, thậm chí có chiều hướng tăng nhẹ khoảng 1-1,5% so với tháng trước đó.

Long An đang là thị trường có tỷ lệ hấp thụ biệt thự, nhà liền kề cao nhất các tỉnh thành vệ tinh giáp ranh TP.HCM trong quý 2/2022.

Trong báo cáo về thị trường biệt thự liền kề mới đây, ông Võ Hồng Thắng, Phó giám đốc R&D DKRA Vietnam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường phía Nam có khoảng 3.142 căn biệt thự, nhà liền kề đến từ 29 dự án mở bán, giảm hơn 45% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ loại hình này vẫn đạt 88% so với cùng kỳ và cả nguồn cung lẫn sức hấp thụ đều có xu hướng dịch chuyển về khu vực vệ tinh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Trong đó Bình Dương và Long An chiếm đến 74% tổng nguồn cung, 70% tỷ lệ tiêu thụ biệt thự, nhà liền kề của thị trường tập trung ở các dự án triển khai tại tỉnh Long An.

Bàn về yếu tố khiến Long An vẫn ghi nhận nhu cầu và mức hấp thụ tốt với loại hình biệt thự, giới chuyên gia nhận định, có hai yếu tố chính đến từ nguồn cung và giá bán dòng sản phẩm này. Trong quý 2, Bình Dương và Đồng Nai không có thêm nguồn cung nào mới chào bán, sản phẩm giao dịch phần nhiều là nguồn hàng thứ cấp sang nhượng lại, Long An vẫn có nguồn cung mới tung ra thị trường và đều là những sản phẩm chất lượng từ các CĐT lớn, chỉn chu trong quy hoạch, pháp lý sạch, quy mô dự án lớn. Cụ thể như, tại khu vực Bến Lức, Nam Long Group mở bán giai đoạn 1 và 2 các biệt thự ven sông hạng sang tại khu compoud The Aqua, nằm ở vị trí tiếp giáp Vịnh nước ngọt Harbor 8,6ha lớn nhất và duy nhất tại phía Tây (thuộc dự án KĐT Waterpoint); Trần Anh Group mở bán các căn biệt thự, nhà liền kề dự án KĐT Lavilla Green City, Trần Anh Riverside; Thắng Lợi Group triển khai các căn biệt thự, nhà liền kề thuộc dự án Sol City, Diamond City tại Đức Hòa, Cần Giuộc. Ngoài ra, các dự án khác như khu biệt thự nghỉ dưỡng Master Villas, biệt thự vườn Haya Home Long A, biệt thự Elite Life… cũng đang rao bán với tầm giá từ 3-10 tỷ đồng/căn.

Long An đang trở thành thị trường cung ứng loại hình biệt thự, nhà liền kề chính sau TP.HCM và Đồng Nai và chiếm ưu thế cạnh tranh hơn so với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương vì hạ tầng kết nối tốt, giá mềm, quỹ đất đa dạng. Trong quý 2, giá nhà liền thổ TP.HCM thiết lập mốc mới, cao nhất là 700 tỷ đồng/căn và trung bình là 213 triệu đồng/m2. Đồng Nai có giá biệt thự cao nhất lên đến 107 tỷ đồng/căn (với các biệt thự tại dự án KĐT Aqua City của Novaland) và trung bình từ 15-55 tỷ đồng/căn. Trong khi đó dòng sản phẩm hạng sang chất lượng tương đương tại Long An có giá cao nhất cũng chỉ tầm 38-40 tỷ đồng/căn (thuộc về giai đoạn 2 biệt thự hạng sang The Aqua của Nam Long). Trung bình giá biệt thự tại Long An dao động từ 6-15 tỷ đồng/căn.

Lợi thế về giá và quỹ đất rộng giúp BĐS liền thổ Long An chiếm ưu thế trong cuộc đua thanh khoản nhà thấp tầng phía Nam.

Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, sự chuyển dịch nhu cầu đầu tư và sở hữu ngôi nhà thứ hai từ TP.HCM đến các đô thị vùng ven khiến cơ cấu sản phẩm BĐS Long An thay đổi trong vài năm trở lại đây. Thay vì chỉ phát triển loại hình đất nền, nhà phố, Long An xuất hiện ngày càng nhiều các KĐT quy mô lớn với đa dạng sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự, villa cao cấp, hạng sang. Nơi đây cũng dần trở thành thị trường quen thuộc của nhà đầu tư chuộng loại sản phẩm nhà liền thổ view sông, diện tích lớn, mật độ xanh cao. “Cùng sở hữu tiêu chí view sông, diện tích lớn, chất lượng hạng sang, biệt thự Long An giá chỉ bằng 1/10 TP.HCM, bằng nửa giá biệt thự Đồng Nai nên giới đầu tư dài hạn chuộng thị trường này”, ông Kiệt cho hay.

Các chuyên gia đầu ngành nhận định, năm 2022 thị trường vùng ven như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn sẽ là nơi cung cấp nguồn cung chính cho thị trường BĐS phía Nam. Trong đó, Long An ước tính lượng hàng cho ra thị trường trong nửa cuối năm 2022 sẽ giảm hơn so với các tỉnh còn lại nhưng đều là sản phẩm từ dự án có chất lượng tốt, đã hoàn thiện xây dựng và pháp lý chỉn chu nên vẫn sẽ duy trì tỷ lệ hấp thụ cao. Bên cạnh ưu thế về giá thì vị trí cũng giúp Long An trở thành thị trường có mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS liền thổ tăng mạnh nhất trong khu vực vệ tinh liền kề TP.HCM, vượt qua Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phương Uyên