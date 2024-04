Thị trường bất động sản Long An đang trở thành điểm nóng “bỏng tay” ngay những tháng đầu năm với sự xuất hiện rầm rộ của hàng loạt dự án quy mô lớn. Nhu cầu mua nhà đất tại đây cũng ghi nhận sự cải thiện rõ nét.

Bất Động Sản Long An, “Nóng” Với Nhiều Dự Án Mới

Thị trường bất động sản Long An đang là địa phương nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư địa ốc trong các tháng đầu năm. Trong khi TP.HCM vẫn loay hoay với bài toán nguồn cung, bất động sản Long An đang rầm rộ chào đón hàng loạt ông lớn đầu ngành với các kế hoạch triển khai những dự án quy mô lớn.

Trong thông báo mới của tỉnh Long An, liên danh Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) vừa đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án có hơn 7.000 căn nhà ở liền kề, gần 8.200 biệt thự, xấp xỉ 13.500 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và gần 2.400 căn nhà ở thấp tầng tái định cư, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1.089 ha, phục vụ gần 90.000 người.

Thị trường bất động sản Long An đang sôi động trong quý 1/2024 nhờ sự hiện diện của nhiều dự án lớn. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Với quy mô này, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là trên 80.000 tỷ đồng. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là dự án bất động sản lớn thứ hai của Vinhomes, chỉ sau khu đô thị Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội.

Trước đó không lâu, Công ty CTCP Phát triển Thành Phố Xanh cũng đã được Long An chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng. Vào tháng 8/2023, Long An cũng đã phê duyệt thực hiện dự án KĐT 137ha tại TP. Tân An, tổng chi phí thực hiện dự án hơn 7.118 tỷ đồng.

Xét trên nguồn cung chuẩn bị triển khai bán đầu năm 2024, nổi bật phải kể đến dự án đại đô thị sinh thái, thương mại, du lịch 220ha với quy mô dân số hơn 37.000 người đang được Tập đoàn Ecopark triển khai tại huyện Bến Lức. Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ở phân khúc đất nền dự án, thị trường này cũng có thêm phân khu Saigon West Village đang rục rịch chuẩn bị tung ra thị trường. Đây là một trong các dự án đất nền tiêu biểu đã hoàn thiện pháp lý, có sổ hồng riêng từng nền, tiến độ xây dựng ổn định.

Theo tìm hiểu từ đơn vị tổng đại lý West Land, Saigon West Village hiện là nguồn cung đất nền sơ cấp hiếm hoi tại Long An đủ điều kiện mở bán sơ cấp, chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, ưu đãi vay 70% giá trị sản phẩm dành cho khách hàng. Dự án có quy mô 9,5 ha, cung cấp ra thị trường nhiều loại hình sản phẩm, bao gồm đất nền, nhà phố, biệt thự…, mật độ xây dựng chỉ 39%, còn lại là không gian cây xanh và hệ thống tiện ích.

Cũng trên khu vực Bến Lức, CĐT Prodezi Long An vừa chính thức ra mặt dự án Khu đô thị sinh thái LA Home với quy mô dự án hơn 101,4ha phát triển các loại hình shophouse, biệt thự, dinh thự và nhà phố. Khu đô thị này dự kiến sẽ chào bán trong thời gian tới khi hoàn thiện pháp lý.

Vì Sao Các Ông Lớn Nhòm Ngó Thị Trường Long An?

Trong bối cảnh quỹ đất ở TP.HCM ngày càng khan hiếm, các doanh nghiệp bất động sản đang đổ dồn sự chú ý về các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, nếu Bình Dương và Đồng Nai đã được khai thác nhiều năm qua, Long An lại đang nổi lên là một điểm đến mới.

Năm 2023, tỉnh này liên tục phát thông báo tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 150.000 tỷ đồng, hầu hết trong đó đều có nhà đầu tư quan tâm, gửi hồ sơ đăng ký. Sang năm nay, Long An tiếp tục mời chào đầu tư cho hai dự án nhà ở mới với tổng vốn đầu tư gần 74.500 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.

Hiện tại, nơi đây đã có sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn như Nam Long, Ecopark, Novaland… với một số dự án được triển khai rầm rộ. Trong khi đó, BIM Group và Phú Mỹ Hưng cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Long An để nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án mới.

Động thái của các ông lớn ít nhiều tạo ra tác động tích cực đến thanh khoản của thị trường này thời gian qua. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn trong 2 tháng đầu năm 2024, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Long An ghi nhận có sự tăng trưởng tích cực ở loại hình nhà riêng lẻ và nhà đất cận khu công nghiệp. Nhu cầu mua các phân khúc trên tăng gần 16% so với cùng kỳ. Loại hình đất nền sổ riêng , nằm trong các dự án quy hoạch bài bản, gần các khu công nghiệp, kho xưởng tại Long An cũng có nhu cầu tìm mua tăng mạnh trong 3 tháng qua.

Nhìn nhận sức mua bất động sản Long An, bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc, Trưởng Bộ phận nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam cho rằng, các thị trường Long An, Bình Dương và Đồng Nai đang là lời giải cho cơn khát nhà ở giá vừa túi tiền tại khu vực TP.HCM. Trong giai đoạn 2024-2026, nguồn cung BĐS TP.HCM chủ yếu ở phân khúc 5-10 tỷ đồng/sản phẩm. Chính vì vậy, người mua nhà có thể chuyển sang mua các sản phẩm ở khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An với mức giá phải chăng hơn và tiềm năng sinh lợi hấp dẫn.

Chia sẻ về thị trường bất động sản Long An, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết có nhiều lý do khiến Long An trở thành điểm đến hàng đầu của các ông lớn địa ốc, trong đó yếu tố hạ tầng đầu tư đồng bộ, thu hút FDI, thu nhập bình quân đầu người cải thiện, tỷ lệ nhập cư tăng và mặt bằng giá hợp lý được xem là “điểm cộng” của Long An.

Long An là cửa ngõ kết nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Nơi đây liên tục đón sóng giãn dân, giảm tải áp lực dân số cho TP.HCM. Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 3 – Vành đai 4, quốc lộ 50B; song hành quốc lộ 62; Mỹ Quý Tây – Lương Hòa – Bình Chánh; quốc lộ N1… đang được triển khai nhằm tăng cường liên kết khu vực và gia tăng hấp lực cho thị trường bất động sản Long An.

Long An cũng là tỉnh thuộc top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư , trong năm 2023, tỉnh có 118 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn cấp mới đạt gần 603 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người tại Long An trung bình khoảng 12%/năm và luôn giữ xu hướng tăng qua các năm.

Ngoài ra những năm gần đây, tỷ lệ nhập cư tại Long An đang giữ tốc độ tăng trưởng ổn định, đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội. Cùng việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, thu hút lao động mới mỗi năm cùng sự tăng khả năng chi trả nhà ở là nền tảng tạo nguồn cầu cao cho thị trường bất động sản Long An.

Cuối cùng, so với các tỉnh lân cận TP.HCM, giá bất động sản Long An còn ở ngưỡng mềm, được xem là “vũng trũng giá”. Giá đất nền sổ hồng ở Long An đang dao động trong khoảng 16-55 triệu đồng/m2, căn hộ ở mức 20-24 triệu đồng/m2, nhà liền thổ cũng chỉ từ 4,5 tỷ đến 8 tỷ đồng, bằng một nửa so với Bình Dương, Đồng Nai.

Các chuyên gia nhận định, bất động sản Long An dự kiến sẽ dẫn đầu nguồn cung đất nền và nhà liền thổ phía Nam năm 2024 với khoảng 850-950 nền đất được mở bán. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung ở nhóm sản phẩm được phát triển bởi các chủ đầu tư có uy tín, tiềm lực tài chính mạnh và dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý.

Đông Phong

