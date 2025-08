Bất Động Sản Long An Sôi Nổi Nguồn Cung Mới Trong Quý 1/2025

Trong quý 1/2025, thị trường bất động sản Long An liên tiếp đón các dự án mới được tung ra thị trường. Tại khu vực phía Nam, Long An đang là một trong những thị trường sôi động bậc nhất với nguồn cung sơ cấp dồi dào.

Bất Động Sản Long An Đón Nhiều Dự Án Tung Hàng

Mới đây nhất, cuối tháng 3, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Vinhomes Green City. Được biết, Vinhomes Green City là dự án khu đô thị phức hợp đầu tiên tại Long An với tổng diện tích 197,2ha. Nằm trải dài địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Vinhomes Green City có quy mô gần 200 ha với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Khu đô thị phức hợp đầu tiên tại Long An này có sự đa dạng loại hình sản phẩm khi bao gồm hơn 500 căn biệt thự, khoảng 4.500 căn nhà thương mại (shophouse) và nhà phố liền kề, 491 lô cho khu tái định cư, 5 ô chung cư cao 25 tầng và 5 ô quy hoạch nhà ở xã hội. Bên cạnh nhà ở, phần còn lại của diện tích được dùng để phát triển trung tâm thương mại và các công viên sinh thái chủ đề cùng nhiều hệ tiện ích khác.

Thị trường bất động sản Long An đón nhiều dự án tung hàng đầu năm. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Đáng chú ý, ngoài Vinhomes Green City tại Đức Hòa (Long An), ông lớn Vingroup cũng có kế hoạch triển khai 2 dự án khác tại Long An là khu đô thị Phước Vĩnh Tây tại Cần Giuộc với quy mô gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng và khu đô thị mới Tân Mỹ tại huyện Đức Hòa với quy mô diện tích 930 ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng.

Bên cạnh dự án của Vingroup, huyện Đức Hòa tiếp tục đón thêm một dự án bất động sản trong tháng 3/3025. Đó là dự án khu đô thị An Huy mới được khởi công do Tập đoàn An Huy làm chủ đầu tư. Được biết, khu đô thị An Huy có quy mô 120 ha với tổng vốn đầu tư 3.800 tỉ đồng. Riêng giai đoạn 1 của dự án, trên quy mô 60 ha, sẽ có 2.250 sản phẩm đất nền, nhà liền kề, biệt thự, shophouse… được giới thiệu ra thị trường.

Ngoài ra, mới đây, UBND huyện Bến Lức có quyết định chấp thuận liên danh BEHS-Covestcons là nhà đầu tư khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú. Khu dân cư này có tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, tổng diện tích là hơn 85 ha, quy mô dân số khoảng 4.800 người. Khu dân cư có đa dạng các loại hình sản phẩm bất động sản, từ đất ở biệt thự, liền kề đến tái định cư. Trong đó, diện tích đất ở liền kề khoảng 9,4 ha, chia thành gần 700 lô cao tối đa 5 tầng. Đất ở biệt thự khoảng 8,3 ha, gồm 318 căn cao tối đa 4 tầng.

Trong đầu tháng 3, Long An cũng có thêm dự án mới là đô thị hành chính – thương mại Agora City (huyện Thủ Thừa) do Thủ Thừa Invest đầu tư. Tổng quy mô của dự án là 127ha. Riêng giai đoạn 1, dự án có quy mô 50ha, cung cấp ra thị trường khoảng 2000 sản phẩm đa dạng với các dòng: đất nền nhà phố, đất nền shophouse, đất nền biệt thự… với đa dạng các loại diện tích.

Sức Hút Bất Động Sản Long An

Nhà đầu tư Lý Hân, trú tại Dĩ An (Bình Dương) cho biết, sức hút của bất động sản Long An với giới đầu tư trước hết đến từ vị trí. Long An nằm ở vị trí cửa ngõ giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và được biết đến là đô thị vệ tinh, là điểm đến của giãn dân cũng như thuận tiện trong kết nối, giao thương với đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Ông Hân nhấn mạnh, tốc độ phát triển kinh tế của Long An rất đáng nể khi luôn nằm trong tốp đầu của Đồng bằng Sông Cửu Long và đứng thứ 13 của cả nước.

Hạ tầng là một lực đẩy quan trọng của bất động sản Long An. Ảnh: Dân Việt

Bất động sản khu công nghiệp và thu hút FDI là thế mạnh nổi bật của Long An. Nhờ đó mà các loại hình bất động snar khác như bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại cũng tăng trưởng theo nguồn vốn FDI và bất động sản công nghiệp.

Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cho biết, hiện toàn tỉnh có 19.515 doanh nghiệp trong nước đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 392.709 tỉ đồng; 2.250 dự án trong nước với số vốn đăng ký 474.578,3 tỉ đồng; 1.483 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký gần 14,2 tỉ USD, chiếm trên 71% về số dự án và trên 38% về vốn đầu tư vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Long An cũng là 1 trong 10 địa phương thu hút FDI đứng đầu cả nước.

Hạ tầng giao thông cũng tạo điều kiện để bất động sản Long An phát triển. Riêng trong năm 2024, Long An dành gần 2.900 tỉ đầu tư hạ tầng giao thông với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng có tính chất liên kết vùng như đường vành đai 3, dự án đường tỉnh 823D, tuyến đường tỉnh 830E… Các tuyến giao thông trọng điểm đang thúc đẩy quá trình thông thương và rút ngắn khoảng cách từ Long An đến TP.HCM và các vùng lân cận, thúc đẩy quá trình giao thương giữa các khu vực.

Cũng theo ông Hân, một điều quan trọng khác làm nên sức hút của bất động sản Long An là mặt bằng giá rẻ, chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với TP.HCM. Mặt bằng giá thấp cùng với những diễn biến tích cực của kinh tế, thị trường khiến làn sóng nhà đầu tư đổ về Long An tăng mạnh thời gian qua.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 02/04/2025 – 08:52

Link nguồn: https://reatimes.vn/bat-dong-san-long-an-soi-noi-nguon-cung-moi-trong-quy-1-2025-202250402080303862.htm

