Bất động sản Mỹ tăng trưởng nhảy vọt trong tháng 2

Dữ liệu nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 2 của Zillow cho thấy, giá nhà ở thông thường tại Mỹ rơi vào khoảng 247,084$, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho giảm 8.4% trên toàn quốc và 30% tại một số thị trường so với cùng kỳ. Ghi nhận tại TP Phoenix – nơi dẫn đầu về mức tăng giá trị nhà hàng năm trong số 35 thành phố lớn nhất nước Mỹ – lượng hàng tồn kho giảm tới 29,4% so với cùng kỳ. Dấu hiệu tăng trưởng này phần lớn nhờ vào nền kinh tế phát triển ổn định và tỷ lệ cho vay mua nhà thấp tại Mỹ.

Các tác động kinh tế từ đại dịch Corona mới chỉ bắt đầu xuất hiện khi tháng 2 kết thúc. Vì vậy, đà tăng giá này có thể chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, thay vì trở thành xu hướng lâu dài.



Giá trị nhà ở tại Mỹ ghi nhận sự tăng tốc đáng kể trong tháng 2/2020. Ảnh minh họa

Nghiên cứu của Zillow về ảnh hưởng của các đại dịch trong quá khứ đến thị trường bất động sản cho thấy, giao dịch nhà ở thường sẽ chậm lại trong đợt dịch bùng phát, đôi khi giảm đáng kể, nhưng giá vẫn ổn định và thị trường sẽ phục hồi lại nhanh sau khi dịch qua đi. Quá trình phục hồi sẽ chậm hơn và kéo dài hơn nếu Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

“Báo cáo thị trường tháng 2 đã cho thấy đà tăng mạnh mẽ của thị trường nhà đất tại Hòa Kỳ, ngay trước sự lây lan của Coronavirus và sự suy thoái của thị trường chứng khoán sau đó. Lượng hàng tồn kho được ghi nhận ở mức thấp mới kỷ lục vào tháng 2. Tài chính của người mua được rộng mở do cơ chế cho vay mua nhà lãi suất thấp” – Jeff Tucker, chuyên gia kinh tế của Zillow cho biết.

Linh Phương (lược dịch)