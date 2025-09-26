Bất Động Sản nghỉ Dưỡng Biển "Thay Áo Mới Đón Bình Minh" Trên Cao Nguyên Đắk Lắk

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần ấm lại với các tín hiệu tích cực về nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ, nhưng cuộc chơi đã thay đổi. Sau khi sáp nhập, Đắk Lắk với lợi thế “rừng vàng biển bạc” độc nhất đang nổi lên như một thỏi nam châm hút dòng tiền đầu tư, vượt qua các thị trường truyền thống.

Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trong quý 1/2025. Nguồn cung toàn thị trường được cải thiện rõ rệt với 950 sản phẩm mới được mở bán, gấp 2,4 lần quý trước và gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, các dự án này được thị trường hấp thụ rất tốt với tỷ lệ đạt 51%, tương đương hơn 400 giao dịch thành công. Sự tăng trưởng này cũng được phản ánh qua hiệu suất kinh doanh khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng.

Dữ liệu từ chuyên gia Savills Hotels cho thấy chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) đã tăng ấn tượng 17% so với cùng kỳ. Những số liệu tích cực này đã chính thức đưa Việt Nam vào nhóm các thị trường nghỉ dưỡng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Bất động sản nghỉ dưỡng tại các thị trường mới nổi hiện đang được chú ý bởi xu hướng du lịch phát triển, các nhà đầu tư có nhu cầu sở hữu không gian sống và đầu tư sinh lời. Trong bối cảnh đó, việc sáp nhập Phú Yên vào Đắk Lắk đã hình thành nên một siêu tỉnh sở hữu cả rừng và biển, gây sự chú ý của toàn bộ bản đồ đầu tư. Một "siêu tỉnh" với tiềm năng chưa từng có: một địa phương vừa là thủ phủ của Tây Nguyên hùng vĩ với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách vào năm 2030, vừa sở hữu 189km đường bờ biển tuyệt đẹp cùng 289 di tích, danh thắng cấp quốc gia.

Trong khi các thị trường quen thuộc như Nha Trang, Quy Nhơn đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và quỹ đất ngày càng cạn kiệt, Đắk Lắk lại mở ra một chương mới đầy hấp dẫn. Nhà đầu tư giờ đây có thể khai thác mô hình du lịch "hai trong một" độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, thưởng thức cà phê Ban Mê buổi sáng và tắm biển Tuy Hòa vào buổi chiều.

Đường bờ biển dài mở ra tiềm năng thu hút đầu tư lớn trong tương lai gần

Song song với các tuyến cao tốc trọng điểm kết nối Tây Nguyên với duyên hải tuyến như tuyến quốc lộ 29, “cửa ngõ bầu trời” là Cảng hàng không Tuy Hòa cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, thực tế, năm 2024 sân bay này đã phục vụ hơn 432.000 lượt khách, vượt xa công suất thiết kế. Theo quy hoạch mới, sân bay Tuy Hòa sẽ được xây thêm nhà ga T2, nâng công suất phục vụ lên 3 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và định hướng đạt 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Chi phí đầu tư ban đầu tại thị trường mới như Đắk Lắk được đánh giá là "mềm" hơn rất nhiều so với các thành phố biển truyền thống, trong khi dư địa tăng giá lại vô cùng rộng mở, nhất là khi lượng khách đến riêng khu vực ven biển (trước đây là Phú Yên) giai đoạn 2016-2020 đã đạt hơn 7,2 triệu lượt.

Nắm bắt xu thế nghỉ dưỡng đó, các nhà phát triển bất động sản lớn đã nhanh chóng nhập cuộc. Nổi bật trong số đó là L’Aurora Phu Yen – dự án tiên phong định hình chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế do Tập đoàn Cloud Gate làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên khu đất rộng 4,7 ha ngay cung đường ven biển Độc Lập (phường Bình Kiến), dự án được phát triển bởi Cloud Property – một thành viên của Tập đoàn Cloud Gate.

Với định vị là nhà phát triển bất động sản cao cấp, Cloud Property theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những không gian sống độc đáo, biến mỗi dự án thành một điểm đến, biểu tượng của một phong cách sống tràn đầy cảm hứng. Khẳng định vị thế tiên phong, Cloud Property cam kết mang đến cho khách hàng và đối tác những sản phẩm chất lượng, khác biệt cùng giá trị đầu tư bền vững.

L’Aurora Phu Yen sở hữu vị trí đắt giá trên cung đường ven biển Độc Lập với định vị “Một điểm đến mọi trải nghiệm”

Điểm nhấn đắt giá tạo nên sự khác biệt của L’Aurora Phu Yen đến từ sự hợp tác giữa chủ đầu tư Cloud Gate và tập đoàn Accor – thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới với hệ thống hơn 5.300 khách sạn tại 110 quốc gia trong việc quản lý và vận hành khu biệt thự lõi và phần lớn phân khu cao tầng. Lần đầu tiên tại Đắk Lắk, một quần thể nghỉ dưỡng ven biển với tiêu chí “một điểm đến, mọi trải nghiệm” sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đồng bộ, mang đến những trải nghiệm tinh tế và dịch vụ đẳng cấp.

L’Aurora Phu Yen được quy hoạch bài bản bao gồm 2 khách sạn quốc tế mang thương hiệu Handwritten và Ibis, 33 biệt thự nghỉ dưỡng, 66 căn shophouse, 12 căn boutique hotel sở hữu 2-3 mặt tiền. Và sau khi đã kiến tạo nên một nền tảng nghỉ dưỡng đẳng cấp, mảnh ghép được mong chờ nhất, biểu tượng cho tương lai và khát vọng vươn cao sẽ sớm lộ diện. Đó sẽ là một công trình đầy kiêu hãnh vươn mình giữa biển trời, với 3 tòa tháp căn hộ du lịch ven biển đầu tiên và cao nhất tại Đắk Lắk cùng với 2 tòa khách sạn tiêu chuẩn quốc tế được quản lý và vận hành bởi tập đoàn khách sạn Accor.

Sự xuất hiện của phân khu này không chỉ mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về trải nghiệm sống, một phong cách sống trẻ đầy phóng khoáng và có tầm nhìn, mở ra một cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo, sẵn sàng đón đầu làn sóng du khách cao cấp trong và ngoài nước sẽ đổ bộ vào "siêu tỉnh" Đắk Lắk trong tương lai gần.

——-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 13:00 26/09/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bat-dong-san-nghi-duong-bien-thay-ao-moi-don-binh-minh-tren-cao-nguyen-dak-lak-70709.html

——–