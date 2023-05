Bất động sản nghỉ dưỡng Bình Định đón sóng đầu tư

Bất động sản nghỉ dưỡng sôi động trở lại

Bước vào giai đoạn bình thường mới, cùng với việc gỡ bỏ nút thắt cuối cùng trong việc đón khách du lịch Quốc tế từ 15/05 khi tới Việt Nam, du lịch nghỉ dưỡng đã nhanh chóng “ trở lại đường đua” và hồi phục mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong Quý I/2022, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng có 52 dự án đang triển khai, tăng 98% so với Quý IV/2021, cung ứng ra thị trường tổng cộng 20.118 căn hộ du lịch và 7.887 biệt thự du lịch. Số lượng dự án được cấp phép mới là 5 dự án, tăng 83% so với Quý IV/2021, bao gồm 67 biệt thự du lịch và 220 văn phòng kết hợp lưu trú.

Báo cáo từ DKRA Vietnam cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh của thị trường BĐS nghỉ dưỡng cả về nguồn cung và sức tiêu thụ trong quý I/2022. Cụ thể, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng có 12 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 1.020 căn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57% (khoảng 579 căn), tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng có 13 dự án mở bán trong quý I/2022, cung cấp ra thị trường 2.768 căn, tăng 4% so với quý trước và gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 87% (2.408 căn), tăng 14,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Phân khúc Condotel ghi nhận 613 căn mở bán, tỷ lệ tiêu thụ đạt 32% nguồn cung mới, tương đương 199 căn, gấp 3,3 lần so với quý IV/2021.

Nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh Hóa, Quảng Ninh…

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng của thị trường BĐS nghỉ dưỡng hưởng lợi lớn từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Thứ hai, cung cầu đang ở mức hợp lý, do 2 năm qua rất ít dự án mới triển khai. Thứ ba, một yếu tố có thể thu hút nhà đầu tư quay lại với BĐS nghỉ dưỡng là việc giá các sản phẩm thuộc phân khúc này không tăng quá nhiều như các phân khúc khác như đất nền, đất vườn, nhà phố, căn hộ…

Đồng thời, với lực đẩy từ gói hỗ trợ kích thích kinh tế, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ như chiếc lò xo bị nén, bật mạnh sau thời gian bị ảnh hưởng từ dịch bệnh; Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng nhận định, năm 2022 chính là thời điểm phân khúc BĐS nghỉ dưỡng hồi phục và sôi động trở lại.

Bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn-Bình Định đón sóng đầu tư

Theo các chuyên gia, sau mỗi làn sóng Covid-19, thị trường bất động sản lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dự báo dòng tiền của nhà đầu tư sẽ dồn về những khu du lịch nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển tốt như Quy Nhơn – Bình Định, một “tâm điểm mới” thu hút dòng vốn chảy vào lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng nhờ sự “thay da đổi thịt” từ cơ sở hạ tầng, giao thông cùng tiềm năng phát triển du lịch biển.

Đồng thời, khi các nhà đầu tư hiện nay đa phần tập trung vào những sản phẩm có hiệu quả kinh doanh cao, mang lại lợi ích lâu dài cho cả phân khúc đầu tư cũng như phân khúc khai thác. Đại dịch cũng khiến khẩu vị của khách hàng thay đổi. Người mua quan tâm hơn đến bất động sản có lợi thế biển, có những tiện nghi đồng bộ đi kèm, vận hành trong khu có sẵn các tiện ích đã được đi vào hoạt động.

Chỉ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Quy Nhơn-Bình Định đã vượt mặt Phú Quốc, Đà Lạt, Vũng Tàu,… trở thành điểm đến “hot” nhất với 192.000 lượt khách. Sở Du lịch Bình Định ghi nhận, hầu hết khách sạn 3-5 sao đều “cháy phòng” do khách đạt trước. Không chỉ hấp dẫn khách nội địa, Quy Nhơn còn là 1 trong 10 điểm đến được khách nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất, theo Google Destination Insights.

Hạ tầng giao thông kết nối hiện đại và đồng bộ cũng là trợ lực quan trọng khiến BĐS nghỉ dưỡng Quy Nhơn-Bình Định thu hút nhà đầu tư.

Trong năm 2021, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều dự án giao thông kết nối quy mô như: Dự án đường ven biển Cát Tiên-Gò Bồi (1.084 tỷ đồng), dự án đường kết nối Cát Tiên-Cát Chánh-Phước Thắng-Phước Hòa, dự án Cầu Thị Nại 2 (1.888 tỷ đồng), dự án đường ven biển Mỹ Thành-cầu Lại Giang (1.496 tỷ đồng), tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân (1.126 tỷ đồng).

Với tiềm năng du lịch khổng lồ cùng hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, Quy Nhơn-Bình Định đang thu hút nhiều “thương hiệu lớn” tham gia đầu tư, phát triển các dự án BĐS nghỉ dưỡng. Đặc biệt là những dự án có quy mô, đẳng cấp.

Đáng chú ý là khối căn hộ du lịch thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây tọa lạc tại vị trí “kim cương” độc nhất, là nút giao của các tuyến đường sầm uất của trung tâm TP. Quy Nhơn.

Phía chủ đầu tư cho biết dự án được đầu tư kỹ lưỡng, chăm chút từ khâu thiết kế đến khâu thi công và hoàn thiện. Có sự tham gia của các công ty hàng đầu trong và ngoài nước như GSA (Australia), Meinhardt (Singapore), ACONS (Việt Nam), Red Design (Australia).

Phối cảnh khối căn hộ du lịch thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây

Đặc biệt, Khối Căn hộ du lịch sẽ được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – đơn vị quản lý điều hành khách sạn chuyên nghiệp thuộc Tập đoàn danh tiếng Cental Group. Centara Hotels & Resorts hiện đang điều hành một hệ thống khách sạn nổi tiếng trên khắp châu Á.

Sau khi hoàn thiện, căn hộ du lịch Ngô Mây sẽ tạo nên một “làn sóng” trong phân khúc BĐS nghỉ dưỡng hạng sang tại Quy Nhơn, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS tại đây phục hồi trở lại.