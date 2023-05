Bất động sản nghỉ dưỡng: cần khác biệt để cất cánh

Nguồn cung tăng

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng toàn cầu. Tại Việt Nam, mảng thị trường này cũng điêu đứng khi hàng loạt khách sạn, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng phải đóng cửa. Nhưng nhờ những biện pháp kiểm soát dịch thành công, kết hợp với vắc-xin phòng ngừa Covid-19 sắp triển khai rộng rãi trên toàn cầu là chất xúc tác để thị trường du lịch trỗi dậy nhanh nhất.

Theo thống kê của DKRA Việt Nam, trong quý 1/2021, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung tăng trưởng mạnh ở loại hình biệt thự biển (3,2 lần) và condotel (7,4 lần) so với quý trước, riêng nhà phố/shophouse có sự sụt giảm nguồn cung khoảng 60%. Các dự án tập trung ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc và Bình Thuận. DKRA Việt Nam dự báo, trong thời gian tới, nguồn cung mới biệt thự biển có thể sẽ tăng. Đa số dự án tập trung ở Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc. Sức cầu chung có thể tăng nhẹ nhưng không đột biến trong ngắn hạn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, mặc dù Việt Nam bị sụt giảm khách quốc tế, nhưng đây vẫn là thị trường cơ hội cho các nhà đầu tư bởi lượng khách trong nước dồi dào và nhu cầu du lịch ngày càng cao, khi có hơn 90 triệu người có thời gian nghỉ từ 4-5 ngày. Chính vì vậy, du lịch Việt Nam sẽ còn cần thêm nhiều hơn nữa các dự án đầu tư theo dạng quần thể, tích hợp cả du lịch, chăm sóc sức khỏe, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực, có 3 lực đẩy cho sự hồi phục của bất động sản nghỉ dưỡng 2021. Một là, các bộ ngành và chính quyền địa phương đang thay đổi, điều tiết để cung cầu hợp lý hơn, có tính quy hoạch cao hơn, hạ tầng tiếp tục được chú trọng phát triển thông qua hoạt động đầu tư công, một trong những động lực chính nhằm phục hồi nền kinh tế. Hai là, ngành du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiện đóng góp khoảng 9,2% GDP và có thể lên đến 12-14% GDP vào 2025 như chiến lược phát triển du lịch mà Thủ tướng đã ban hành hồi đầu năm 2020. Ba là, trong và sau dịch bệnh, hoạt động du lịch sẽ phục hồi đặc biệt mạnh mẽ theo hình chữ V, trong khi xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 second-home ngày càng trở nên phổ biến.

Khi hoạt động du lịch khởi sắc và sôi động trở lại thì bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có diễn biến tích cực hơn.

Cần sản phẩm khác biệt

Dự án Venezia Beach – Luxury Residences & Resort nằm trên cung đường Hồ Tràm – Bình Châu vừa được công bố ra thị trường với những sản phẩm sở hữu lâu dài được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho thị trường.

Để khởi động đường đua mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2021, ngay từ cuối năm 2020 các chủ đầu tư đang tăng tốc trên những vùng đất mới. Thay vì những thị trường nghỉ dưỡng quen thuộc như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… các địa điểm du lịch giàu tiềm năng nhưng chưa phát triển như Phan Thiết, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Hải Phòng… đang được các ông lớn đẩy mạnh đầu tư.

Theo các chuyên gia trong ngành, tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam còn rất lớn nhờ tạo dựng được niềm tin trong giai đoạn chống dịch, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và sự tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần tạo ra sản phẩm khác biệt, dự án có sự bứt phá trong việc phát triển loại hình sản phẩm sẽ trở thành tâm điểm, đô thị mặt tiền biển được sở hữu lâu dài sẽ trở thành điểm sáng.

Điển hình, dự án Venezia Beach – Luxury Residences & Resort do Hưng Vượng Developer phát triển là một dự án có đầy đủ những yếu tố để làm nên sự khác biệt.

Theo đó, Venezia Beach là tổ hợp trung tâm thương mại, giải trí và du lịch đẳng cấp 5 sao tại cung đường Hồ Tràm – Bình Châu có quy mô 72 ha chia làm 4 phân khu: The Venice, The Catania, The Milano và The Vicenza mang cảm hứng của 4 thành phố nổi tiếng nước Ý. Sắp tới, dự án sẽ giới thiệu ra thị trường phân khu đầu tiên The Venice với 681 sản phẩm sở hữu lâu dài.

Ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer cho biết muốn mang đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một dự án cao cấp khác biệt, có khả năng sinh lời cao.

Lần đầu tiên trên thị trường chứng kiến tại Venezia Beach, chủ đầu tư chọn phong cách sống xanh đi cùng với sự cân bằng. Hệ thống 12 phân khu tiện ích cảnh quan với hàng trăm tiện ích ngoài trời, dịch vụ tiêu chuẩn như: Cổng Venezia, Lagoon Resort, Khu Marina, Big Square, Fisherman Museum & Sport Club, Crystal Lagoon Water Park, Canal Club, Tháp Venezia, Wellness Center & Activity Zone, Kid Club & Trung tâm hội nghị, Beach Activities & Artwork, Các khu Plaza & Các Public Art,… cùng không gian trong lành nơi đây là sự hòa quyện của “mộc, thủy, thổ, khí” – những nguyên tố cơ bản của sự sống, thể hiện sự cân bằng, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên nhằm tái tạo năng lượng sống.

“Chúng tôi muốn mang đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một dự án cao cấp khác biệt, có khả năng sinh lời cao. Ngoài vị trí đắc địa của dự án thì một điểm nhấn quan trọng khác chính là đây là dự án đô thị mặt tiền biển hiếm hoi có pháp lý sở hữu lâu dài trên cung đường du lịch Hồ Tràm – Bình Châu”, ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer chia sẻ.

Hàng tỷ đô la từ nước ngoài có thể sẽ chảy vào bất động sản Việt Nam 2021 khi thị trường đang có giá tốt và an toàn, giá bất động sản hiện tại sẽ chỉ tăng dần, những ai có tiền đầu tư vào bất động sản lúc này sẽ có nhiều lợi thế. Đặc biệt là dòng sản phẩm đang tạo ra cuộc săn tìm “gắt gao” với các nhà đầu tư giàu tiềm lực tài chính – đó là đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài, có thể thỏa mãn tuyệt đối nhu cầu: nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe gắn với sinh lời hàng năm và là tài sản lâu dài cho thế hệ sau.