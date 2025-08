Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Đang Trên Đà Tăng Trưởng Trở Lại

Nửa đầu năm 2025, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chứng kiến những tín hiệu khởi sắc khi hàng loạt dự án trên cả nước được rầm rộ khởi công, đánh dấu sự trở lại của niềm tin người tiêu dùng sau giai đoạn trầm lắng.

Liên Tiếp Nhiều Dự Án Khởi Công

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Ninh Bình chuẩn bị đón một dự án du lịch nghỉ dưỡng mới được khởi công vào cuối năm nay. Đó là khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Yên Quang, có tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng trên diện tích 274 ha. Được biết, dự án nằm tại khu vực hồ Yên Quang (xã Yên Quang), một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Ninh Bình, giáp ranh Vườn Quốc gia Cúc Phương và do Công ty cổ phần Bất động sản CT làm chủ đầu tư. Khu nghỉ dưỡng sẽ bao gồm khoảng 240 phòng nổi trên mặt nước, phục vụ tối đa 960 khách, chia thành hai phân khu: khu tĩnh dành cho trị liệu sức khỏe, tắm khoáng và khu động với các hoạt động vui chơi, giải trí.

Nửa đầu năm 2025, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên cả nước đã được khởi công. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Tại Đà Nẵng, SunGroup cũng chính thức tung ra thị trường một dự án nghỉ dưỡng mới là Sun Solar Residence . Nằm tại trung tâm phường Hải Châu, cách cầu Sông Hàn 300m, Sun Solar Residence được quy hoạch trên tổng diện tích 1.900m2, gồm một tòa tháp 20 tầng nổi và 3 tầng hầm. Công trình này sẽ cung cấp tổng cộng 256 căn hộ cao cấp, đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, với diện tích các căn hộ dao động từ 34,7m2 đến hơn 100m2.

Mới đây nhất, CEO Group đã chính thức khởi công xây dựng Novotel Cam Ranh Resort tại Bãi Dài (Khánh Hòa). Tổ hợp nghỉ dưỡng này có quy mô gần 8 ha, được quy hoạch đồng bộ với 387 phòng khách sạn, biệt thự và bungalow. Dự án được phát triển đồng bộ với hệ thống tiện ích bao gồm sky bar, hồ bơi, nhà hàng, pool bar và khu vui chơi giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lưu trú cao cấp cho du khách.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu cũng đang chứng kiến sự bùng nổ với hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi công. Cuối tháng 6, Five Star Group đã đồng loạt khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao quốc tế là Five Star Odyssey và Five Star Poseidon tại TP. Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, hai dự án này hứa hẹn bổ sung đáng kể nguồn cung lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp cho thành phố.

Trong đó, Five Star Odyssey nằm trên diện tích hơn 8.000m2, dự án bao gồm 4 tầng hầm và 50 tầng nổi. Khi hoàn thành, Five Star Odyssey sẽ cung cấp 427 phòng khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế cùng 996 căn hộ nghỉ dưỡng. Five Star Poseidon được thiết kế với 3 tầng hầm và 43 tầng cao, tổ hợp này sẽ có 460 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và 1.072 căn hộ nghỉ dưỡng.

Cũng tại Vũng Tàu, Sun Group góp mặt với dự án Blanca City . Dự án quy mô 96 ha này bao gồm đa dạng các loại hình như căn hộ cao tầng, biệt thự thấp tầng, tổ hợp bán lẻ và condotel khách sạn. Blanca City được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 13.000 cư dân và đón tiếp 11.000 khách du lịch, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và du lịch của Vũng Tàu trong tương lai gần.

Bất động sản nghỉ dưỡng Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của bất động sản nghỉ dưỡng. Xem Ngay

Thị Trường Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Sẽ Cất Cánh?

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, năm 2025 được dự báo sẽ là một năm khởi sắc cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, với nhiều tín hiệu tích cực từ cả yếu tố vĩ mô lẫn nội tại ngành.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang sở hữu nhiều tiền đề để cất cánh trong thời gian tới. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước hết, du lịch bứt phá đag tạo đà phát triển cho BĐS nghỉ dưỡng. Lượng khách quốc tế và nội địa liên tục tăng trưởng, đặc biệt với việc nhiều đường bay quốc tế được khôi phục và mở rộng, cùng các chính sách visa thông thoáng hơn. Sự tăng trưởng này là động lực trực tiếp thúc đẩy nhu cầu lưu trú, vui chơi giải trí, từ đó kéo theo sự phục hồi của bất động sản nghỉ dưỡng. Năm 2025, với các sự kiện du lịch lớn và chiến dịch quảng bá mạnh mẽ, dự kiến sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn du khách, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, ông Đính cũng nhấn mạnh, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc, sân bay được đầu tư và đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối đến các điểm đến du lịch tiềm năng. Bên cạnh đó, khung pháp lý cho condotel và các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng đang dần được hoàn thiện, mang lại sự minh bạch và niềm tin cho nhà đầu tư. Đây là yếu tố then chốt giúp gỡ bỏ nút thắt pháp lý, thúc đẩy các dự án mới được triển khai và hoàn thiện, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư.

Đồng quan điểm, theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, sự khởi sắc của thị trường du lịch thời gian vừa qua chính là động lực để bất động sản du lịch nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ phát triển mới. Việt Nam đang đặt mục tiêu tham vọng đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Việc quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sẽ tạo ra một cú hích lớn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Khi du lịch bứt phá, nhu cầu về các cơ sở lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp sẽ tăng theo cấp số nhân, mở ra cơ hội chuyển mình mạnh mẽ cho phân khúc này.

Xem thêm:

———-

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản:

Link nguồn: https://reatimes.vn/bat-dong-san-nghi-duong-dang-tren-da-tang-truong-tro-lai-202250708105146412.htm

———–