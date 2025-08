Sau thời gian dài khó khăn, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đón nhận những tín hiệu tích cực. Nguồn cung của bất động sản nghỉ dưỡng đang nhiều lên khi số lượng dự án mới được giới thiệu hoặc chào bán trên thị trường có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Mới đây nhất, Sun Group cũng giới thiệu ra thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quần thể dự án Sun Symphony Residence. Được biết, quần thể dự án nằm dọc bờ sông Hàn, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo – Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Quần thể bao gồm 2 phân khu: thấp tầng The Sonata và cao tầng The Symphony. Trong đó, phân khu The Sonata gồm những sản phẩm townhouse, villa đơn lập, song lập chất lượng – khác biệt kề bên sông Hàn. Phân khu The Symphony bao gồm 3 tòa tháp cao tầng với 5 đơn nguyên bao gồm đa dạng sản phẩm từ shophouse khối đế, các loại hình căn hộ studio, công năng linh hoạt đến các căn duplex.