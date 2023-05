Thời điểm đầu năm 2021, Quảng Ninh là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản với nhiều điểm sốt đất nền như Quảng Yên, thị xã Đông Triều, Hoành Bồ… Giá đất tại các điểm nóng này ghi nhận mức tăng mạnh, dao động từ 50-100% chỉ trong thời gian ngắn. Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản số 1792 /UBND-QLĐĐ1 về việc kiềm chế ngăn ngừa tình trạng mua bán và nâng giá đất trên địa bàn, cảnh báo tình trạng "sốt đất ảo" đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Do đó, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dù không có những biến động ngoạn mục về giá nhưng bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh ghi nhận sự sôi nổi khi nhiều dự án tung hàng và sự góp mặt của nhiều ông lớn. Đơn cử, mới đây nhất, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt tổ hợp Sun Marina gồm tòa tháp đôi cao 50 tầng Sun Marina Town và quần thể 230 căn shophouse mặt biển Sun Marina Plaza liền kề Vịnh Du thuyền. Được biết, 2 tòa tháp đôi sẽ cung cấp 1.500 căn hộ có diện tích từ 30-100m2 và quần thể shophouse bao gồm 230 căn có diện tích từ 127,5-299m2.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng xem xét dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (Quảng Ninh). Được biết, khu phức hợp có quy mô hơn 445 ha sẽ là nơi kinh doanh lưu trú du lịch, golf, bất động sản… đặc biệt có kinh doanh casino và thí điểm cho người Việt vào chơi. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 46.500 tỷ đồng, trong quý 2 năm nay sẽ lựa chọn nhà đầu tư. Sang quý 3, nhà đầu tư được chọn sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Các hạng mục sẽ được xây dựng từ quý 4/2021 đến hết quý 4/2030.

Thời điểm đầu năm 2021, Quảng Ninh đón nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới

Một dự án nghỉ dưỡng khác mới được giới thiệu trên thị trường Quảng Ninh là The Holiday Hạ Long. Nằm trên đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), dự án là tổ hợp nghỉ dưỡng gồm một toà tháp khách sạn và một toà tháp căn hộ nghỉ dưỡng cao 39 tầng và 1 tầng mái, cung cấp cho thị trường hơn 500 căn hộ với khoảng diện tích từ 33m2 (căn studio) đến 347m2 (căn Duplex).

Trên thực tế, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trải qua giai đoạn trầm lắng do những thách thức từ dịch bệnh mang lại. Báo cáo cuối năm của Tổng cục Thống kê năm 2020 cho biết do dịch bệnh Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu du lịch đạt 312 nghìn tỷ đồng, giảm 58,7% – mức giảm tương đương 19 tỷ USD.

Quảng Ninh cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Quảng Ninh là một tỉnh rất năng động. Trong 4 năm liên tiếp gần đây, Quảng Ninh luôn đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và 3 năm liên tiếp đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index)… Hạ tầng giao thông Quảng Ninh ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong suốt những năm qua.

Minh chứng rõ ràng gần đây nhất cho sự năng động là sau đợt Covid đầu năm, ngay khi các hoạt động du lịch, dịch vụ được mở lại, chính quyền địa phương cùng với các doanh nghiệp đã đồng loạt thực hiện các gói kích cầu du lịch nhằm thu hút khách nội địa như áp dụng miễn, giảm giá vé thu phí vào nhiều điểm tham quan và tham quan lưu trú trong năm 2021. Được biết, cũng nhằm kích cầu du lịch năm 2021, Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức 88 sự kiện, hoạt động, trong đó có 35 hoạt động, sự kiện quy mô cấp tỉnh, 53 hoạt động, sự kiện quy mô cấp địa phương.

Theo thông tin Batdongsan.com.vn trao đổi với các môi giới tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dịch, giao dịch thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh sụt giảm so với thời kỳ huy hoàng của khoảng 3-4 năm trước. Nhà đầu tư cũng có xu hướng cẩn trọng hơn với bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là những loại hình chưa có sự rõ ràng về pháp lý. Chị Hoàng Thị Dung, một môi giới tại đây cho biết: “Pháp lý là yếu tố quan trọng được nhà đầu tư xem xét bên cạnh những yếu tố về vị trí, giá bán, đơn vị phát triển và vận hành, kế đó mới đến các yếu tố về cam kết lợi nhuận”. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư chọn bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh thời điểm này đều xác định xu hướng đầu tư lâu dài và có niềm tin là thị trường sẽ bật trở lại mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát, đường biên được mở lại, các chuyến bay quốc tế hoạt động sôi nổi.

Duy Bách

>> Nhà giá rẻ trên thị trường thứ cấp nhộn nhịp giao dịch



>> Nhà tập thể Hà Nội vẫn hút khách dù cũ kĩ, xập xệ