Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn đối mặt với khó khăn kéo dài trong năm 2024. Những tháng cuối năm 2024, giao dịch của bất động sản nghỉ dưỡng tích cực hơn và tập trung chính trên thị trường thứ cấp.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê , trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn con số 12,6 triệu lượt cả năm 2023. Cùng với đó, khách du lịch nội địa vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ đó mà công suất phòng tại các cơ sở lưu trú có sự cải thiện mạnh mẽ so với các năm trước.

Tuy nhiên, dù du lịch tăng trưởng nhưng bất động sản nghỉ dưỡng nhưng vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn. Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, trong suốt các quý vừa qua của năm 2024, số lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới được tung ra thị trường rất ít ỏi, chủ yếu là nguồn hàng mới từ các dự án cũ được chào bán giai đoạn tiếp theo. Việc nguồn cung nghỉ dưỡng mới trên thị trường “ít ỏi” là không khó hiểu bởi sức hấp thụ của bất động sản nghỉ dưỡng hiện vẫn chưa tích cực. Chính bởi sức mua kém nên các chủ đầu tư đều cân nhắc việc tung nguồn hàng mới thời điểm này. Chia sẻ với Batdongsan.com.vn , Giám đốc kinh doanh một chủ đầu tư cho biết, do thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn nên phía bên chủ đầu tư này đã quyết định hoãn ra hàng, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của thị trường trong thời gian tới để quyết định.

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra những con số không sáng sủa về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo đó, trong quý 3/2024, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam ghi nhận nguồn cung giảm mạnh so với quý trước với khoảng 945 sản phẩm mới được tung ra thị trường, chỉ bằng 35% quý trước và tương đương cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, toàn thị trường ghi nhận 4.059 sản phẩm mở bán mới và chỉ bằng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Và cũng tính chung trong 9 tháng đầu năm, toàn thị trường ghi nhận 2.198 giao dịch và mới chỉ bằng 21% so với cùng kỳ năm 2022.