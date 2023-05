Bất động sản nghỉ dưỡng tăng tốc mạnh trong năm 2022

Thị trường liên tiếp đón nguồn hàng nghỉ dưỡng mới

Hòa Bình vẫn giữ vị thế top đầu về nguồn cung nghỉ dưỡng ven đô trong những tháng đầu năm 2022. Vào cuối tháng 1/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 50ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Đây là dự án do Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. Được biết, dự án có tên thương mại dự kiến là THM – Villa – Resort on the Mountain được thiết kế theo phong cách Thụy Sĩ với quy hoạch bao gồm quần thể 2 khách sạn 5 sao và hơn 2.000 villa cùng nhiều tiện ích du lịch để cho thuê ngắn hạn và 50 năm trên núi.

Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam có lợi thế cảnh quan đẹp

Cùng thời điểm, bất động sản nghỉ dưỡng Hòa Bình đón thêm một dự án mới là Takara Hòa Bình Resort. Takara Hòa Bình Resort có vị trí tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Dự án có quy mô khoảng 60ha với 661 căn biệt thự có diện tích dao động từ 300-600m2 và 2 toà căn hộ cao 3-7 tầng. Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Hiền Lương làm chủ đầu tư.

Sau Tết Nguyên đán, Tập đoàn Flamingo công bố sẽ xây dựng tòa tháp Ibiza Party Resort tại Hải Tiến (Thanh Hóa). Đây là tòa tháp phát triển mạnh các hoạt động kinh tế đêm với các buổi tiệc thâu đêm tại các quán bar, phố ẩm thực, nhà hàng trên không và gần 600 phòng khách sạn. Cũng theo quảng cáo của chủ đầu tư, hàng chục tiện ích cho các đêm tiệc tùng được bố trí từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài như siêu bar, pool bar, các quán rượu, hộp đêm, nhà hàng trên không… Dự án dự kiến hoạt động vào quý 4/2023.

Ngày 22/2, tại huyện Tam Nông (Phú Thọ), Tập đoàn T&T Group đã chính thức khởi động dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông với quy mô gần 500 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây là dự án khu đô thị sinh thái và sân golf có quy mô lớn nhất tỉnh Phú Thọ tính đến thời điểm hiện nay. Dự án có diện tích gần 500 ha, trong đó sân golf 36 lỗ chiếm khoảng 161 ha, dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông được quy hoạch với 5 phân khu chức năng: Khu sân golf Tam Nông 1 đặt tại xã Lam Sơn với diện tích gần 93 ha; khu sân golf Tam Nông 2 đặt tại xã Lam Sơn và xã Quang Húc, với diện tích gần 75 ha; khu đô thị Quang Húc đặt tại xã Quang Húc với diện tích trên 37 ha; Khu đô thị Tam Nông đặt tại xã Thọ Văn với diện tích trên 21 ha và Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng Tam Nông với diện tích 272 ha đặt tại xã Lam Sơn, xã Quang Húc, xã Thọ Văn.

Bất động sản nghỉ dưỡng: qua cơn bĩ cực?

Dù dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng cao tại các địa phương nhưng với động thái tung hàng, giới thiệu dự án mới trên thị trường thời điểm đầu năm cho thấy giới đầu tư thì thị trường này sẽ sớm khởi sắc. Bằng chứng là sự bội thu khách du lịch dịp Tết Nhâm Dần thời gian qua. Số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2022 cho thấy các địa phương trên cả nước đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó có gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình "hộ chiếu vaccine". Con số này gần bằng với lượng khách du lịch nội địa của tháng 1/2020 khi dịch bệnh Covid-19 chưa diễn biến phức tạp là 7,3 triệu lượt. Dịp Tết Nguyên đán, rất nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay luôn trong tình trạng cháy phòng.

2022 sẽ là năm bất động sản nghỉ dưỡng từng bước hồi phục mạnh

Ông Trần Đức Diễn, Chủ tịch Maxland Việt Nam cho biết du lịch phát triển sẽ tác động tích cực tới bất đống sản nghỉ dưỡng. Sau thời gian đương đầu nhiều khó khăn, năm 2022, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ từng bước phục hồi mạnh. Chiến lược phát triển du lịch quốc gia là nền tảng quan trọng để phân khúc này tăng trưởng trong tương lai. Chủ tịch Maxland nhấn mạnh, trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, du lịch đóng góp khoảng 9,4% GDP. Mục tiêu chiến lược sẽ đẩy con số trên đạt 15-17%. “Đất” của bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn rất lớn bởi vẫn còn thiếu khoảng 200.000 phòng đáp ứng thị trường trong vòng 3-5 năm tới. Như vậy, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng sẽ còn dư dịa lớn. Ông Diễn đánh giá một số thị trường tiềm năng phải kể đến là các tỉnh miền Tây, một số tỉnh miền Trung (như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) được hưởng lợi từ tuyến đường ven biển Bắc – Nam.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bất động sản BHS cũng cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng đã và đang có sự trở lại mạnh mẽ. Một yếu tố cần phải kể đến cho sự trở lại mạnh mẽ này là do các chủ đầu tư đã có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh, loại hình sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đang thay đổi trên thị trường.

Duy Bách