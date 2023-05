Thói quen du lịch ngắn ngày của người Việt

Dựa trên khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu do Visa thực hiện, với sự tham gia của hơn 15.000 người đến từ 27 quốc gia trên toàn thế giới, người Việt có hành trình du lịch ngắn nhất với 74% chuyến đi kéo dài chỉ trong 4 đêm hoặc ít hơn. Con số này thấp hơn rất nhiều so với thời gian du lịch trung bình của du khách châu Á là 7 đêm/chuyến đi. Bên cạnh thời gian du lịch, thời gian di chuyển của người Việt cũng chỉ bằng 75% so với con số trung bình của người châu Á. Họ thường lựa chọn các điểm đến có thời gian di chuyển trung bình là 4,5 giờ thay vì con số trung bình 6 giờ ở khu vực Châu Á nói chung.



Xu hướng du lịch ngắn ngày của người Việt

Lý giải về xu hướng trên, những kỳ nghỉ ngắn ngày được coi là “liều thuốc tinh thần” đều đặn trong năm để thư giãn, lấy lại cân bằng trong cuộc sống hiện đại bận rộn, giúp mọi thành viên có thêm nhiều cơ hội gần nhau hơn. Đặc biệt, hơn một năm trở lại đây, khi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, những địa điểm gần thành phố cũng được lựa chọn nhiều hơn cả để tiện lợi và chủ động trong việc di chuyển, tránh tình trạng sử dụng phương tiện công cộng tụ tập đông người.

Nghỉ dưỡng ven đô – Miếng bánh kinh doanh “béo bở”

Đón sóng xu hướng du lịch của người Việt, bất động sản ven đô đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Chị Hoàng Thị Phương, kinh doanh homestay tại khu vực miền Bắc chia sẻ “Khi đại dịch Covid-19 mới xâm nhập, kinh doanh homestay có dấu hiệu chững lại là vì người dân ở yên tại nhà. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực trong việc phòng chống bệnh dịch, mọi người cũng đã trang bị những kiến thức tự phòng dịch cá nhân, việc kinh doanh phòng nghỉ, căn hộ nghỉ dưỡng của tôi đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, may mắn nhất là du lịch vùng ven có thể đón tiếp du khách và thu lợi nhuận cả bốn mùa chứ không chỉ riêng mùa hè. Hơn nữa, người dân quanh thủ đô cũng lựa chọn du lịch gần nhà nhiều hơn cả, họ ngại đi máy bay vì dịch vẫn còn tiếp diễn.”

Với mục đích sở hữu tài sản hiện hữu mang tới lợi nhuận lâu dài, nhiều chủ đầu tư nhỏ lẻ hoặc các mô hình kinh doanh start-up nghỉ dưỡng đang “săn lùng” những mảnh đất vùng ven giàu tiềm năng. Ngoài những yếu tố về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc vùng miền, họ còn rất quan tâm đến những tiện ích được tích hợp trong khuôn viên của dự án bởi mỗi thế hệ trong gia đình sẽ có những nhu cầu, phong cách nghỉ dưỡng khác nhau: ông bà thích nghỉ ngơi, ngắm vườn tược, tập yoga, ngồi thiền; bố mẹ thích đi shopping, spa làm đẹp, tổ chức ăn uống; con cái thì lựa chọn các khu vui chơi giải trí sôi động. Vì vậy, một khu nghỉ dưỡng vùng ven sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt hơn cả nếu tích hợp đủ những tiện ích nói trên.

Nắm bắt được xu hướng nghỉ dưỡng cũng như nhu cầu kinh doanh, ông lớn “tỷ đô” Apec Group “chơi lớn” chi khoảng 2 tỷ USD vào phát triển dự án tại tỉnh Hòa Bình, một trong những điểm đến ven đô tiềm năng nhất miền Bắc.

Phối cảnh dự án của Apec Group tại Hòa Bình

Được biết, dự án mở màn với tổng diện tích quy hoạch gần 60,000 m2 mang tên Mandala Sky Villas Kim Bôi nằm trên mạch nước nóng của dòng suối khoáng thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng hoàn chỉnh bao gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp với biệt thự trên không ấn tượng. Khuôn viên dự án đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao như các khu cảnh quan, vườn điều hòa không khí, các khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như khoáng nóng Onsen, khoáng nguyên thủy, tắm khoáng dược liệu, tắm bùn, tắm sữa, tắm rượu, khu tổ hợp giải trí đa tiện ích gồm sky bar, bể bơi và jacuzzi ngoài trời, kid zone,…

"Dù tách biệt khỏi chốn đô thị tấp nập, khuôn viên khu resort vẫn đầy đủ dịch vụ tiện ích vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của mọi lứa tuổi. Đặc biệt, dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như suối khoáng nóng để chăm sóc và trị liệu sức khỏe chuyên sâu, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của du khách, góp phần nâng cao đời sống của người dân Việt Nam", ông Nguyễn Quang Huy, đại diện chủ đầu tư Apec Group chia sẻ.