Giới đầu tư đổ về các KCN săn tìm đất đẹp

Thay vì gửi tiền ngân hàng, chị Đỗ Thùy Linh và chồng (Nguyễn Duy Dương, quận 5) quyết định đầu tư vốn mua một lô đất 350m2 nằm gần một KCN lớn đang triển khai tại Long An xây phòng trọ cho thuê. Đây không phải lần đầu vợ chồng chị Linh đầu tư BĐS, trước đó 2 năm chị đã xây một dãy phòng trọ gần KCN Đức Hòa Đông và đang cho thuê với lợi nhuận thu về gần 30 triệu/tháng. Bên cạnh đó chị còn mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ và một quán ăn để phục vụ nhu cầu của khách trọ và công nhân làm gần khu vực này, mỗi tháng cũng thu lời mấy triệu. Tự nhận không phải dân đầu tư chuyên nghiệp nên ưu tiên của chị vẫn là đầu tư sinh lời lâu dài và an toàn.

“So với các tỉnh khác thì giá đất tại khu tôi mua vẫn còn khá rẻ, cùng diện tích đất nhưng nguồn vốn bỏ ra để đầu tư BĐS chỉ bằng 60-70% so với vốn mua đất ở các nơi khác. Gần đây khu này lại phát triển thêm hàng loạt KCN mới, nhu cầu thuê phòng trọ của công nhân tại các KCN luôn cao nên không sợ thiếu nguồn cầu. Tuy không chắc 100% nhưng ít nhất tôi có 90% niềm tin đầu tư thời điểm này sẽ không thua lỗ”, chị Linh chia sẻ về quyết định của mình.

Làn sóng phát triển KCN không chỉ kéo chị Linh về thị trường tỉnh mà nhiều nhà đầu tư khác cũng đang đổ về các khu công nghiệp lớn tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai săn lùng quỹ đất. Với nguồn vốn vào khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể mua một lô đất 100-150m2 tại khu vực Đức Hòa, Cần Đước hay Long Khánh, Bến Cát. Nếu dòng vốn trên dưới 2 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu nhà phố thương mại ngay trung tâm sầm uất. Việc phát triển các KCN lớn sẽ giúp hình thành các khu đô thị, khu dân cư quy mô, nhu cầu thương mại, nhờ đó hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu mua bán cũng rất tiềm năng.

Theo ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn tại khu vực phía Nam đạt gần 2,7 triệu m2, tăng 28,2% so với năm 2019. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư quyết định dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các khu vực khác để đa dạng hóa nguồn cung. Xu hướng Trung Quốc +1 khiến các quốc gia tiệm cận như Việt Nam có cơ hội đón làn sóng đầu tư ngoại. Với những dự án BĐS tọa lạc gần các KCN sẽ được hưởng lợi thế của việc cư dân hình thành sẵn, BĐS dễ chuyển nhượng, dễ bán ra hoặc cho thuê lại với giá tốt. Điều này giúp hình thành làn sóng săn quỹ đất ở các tỉnh phát triển KCN.

Thị trường nhà ở có cơ hội tạo sóng nhờ BĐS công nghiệp…

Theo báo cáo thị trường quý 2/2020 của Batdongsan.com.vn , lượng tìm kiếm BĐS công nghiệp trong quý tăng gần 32% so với quý 1. Tại loạt khu công nghiệp lớn như Vĩnh Lộc (TP.HCM), Nam Tân Uyên (Bình Dương), Đức Hòa (Long An) nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng từ 132-175% so với quý trước. Cùng với đó, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm BĐS ở gần các KCN cũng tăng chóng mặt. Nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại khu Nam Tân Uyên tăng 88%, KCN Đức Hòa tăng gần 92%, KCN Vĩnh Lộc tăng 25% so với quý 1/2020.