Bất động sản phía Tây Nam TP.HCM – Xu hướng đầu tư năm 2020

Khu vực phía Tây Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản

Tại thị trường phía Tây Nam, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An là nơi sở hữu vị trí ngay “trái tim” của một trong những khu vực kinh tế, sản xuất sầm uất phía Tây Nam thành phố. Tỉnh Long An đã và đang là cầu nối duy nhất giữa TP.HCM – Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và các vùng kinh tế trọng điểm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với tiềm năng phát triển cực kì lớn, có thể hiểu vì sao chính quyền tỉnh Long An hiện đang tập trung đầu tư cho hạ tầng xã hội, giao thông và kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn lớn trong nước lẫn ngoài nước. Ngoài ra, Cảng Quốc Tế Long An hiện đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023 sẽ là cảng biển quốc tế lớn nhất khu vực phía Nam và là tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tỉnh trong 5 năm tới. Hơn thế nữa, khu vực này còn được yêu thích bởi việc di chuyển từ trung tâm Bến Lức đến trung tâm TP.HCM rất thông thoáng, và chỉ tốn khoảng 30-40 phút để đến Quận 1.



Cảng Quốc tế Long An dự kiến hoàn thành vào năm 2023

Các chuyên gia đã dự đoán trong thời gian sắp tới, số lượng tập đoàn nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam sẽ tăng mạnh do sự căng thẳng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Đồng thời sau đại dịch Covid-19, các tập đoàn Quốc tế hiện đang lựa chọn Việt Nam là một trong những khu công nghiệp công nghệ cao của Thế giới. Đã có thông tin các “ông lớn” công nghệ như Apple, Google và Microsoft đang có động thái tuyển dụng những vị trí quản lý, kỹ sư phần mềm, phần cứng và lên kế hoạch sản xuất những sản phẩm mới nhất tại Việt Nam.

Long An hiện nay là tỉnh sở hữu nhiều khu công nghiệp được tổ chức chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại. Tính tới năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có tổng cộng 31 khu công nghiệp với tỉ lệ lấp đầy cho các khu công nghiệp đang hoạt động đến 85.26%. Đây được đánh giá là tỉ lệ lấp đầy rất cao và là lý do Long An sẽ nằm trong danh sách địa điểm đầu tư của các tập đoàn nước ngoài trong thời gian sắp tới. Theo thống kê từ SeaHoldings, các khu công nghiệp trong bán kính 5km xung quanh The Pearl Riverside như KCN Thạnh Đức, KCN Thuận Đạo, KCN Vĩnh Lộc 2, KCN Nhựt Chánh, KCN An Nhựt Tân hiện đang sở hữu số lượng tổng cộng khoảng 7000 lãnh đạo và chuyên gia. Con số này đã thể hiện rõ tiềm năng chuyển nhượng cũng như cho thuê trong tương lai của The Pearl Riverside khi đây là một khu compound ven sông độc nhất khu vực, với nhiều tiện ích đủ đẳng cấp phục vụ cho những cư dân có tiêu chuẩn cao.



Khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside

The Pearl Riverside là Khu nhà phố compound do SeaHoldings làm đơn vị phát triển. Ngay từ những bước triển khai đầu tiên, đây đã được xác định là dự án SeaHoldings đầu tư nhiều tâm huyết nhất và được đúc kết những kinh nghiệm quý báu từ hai dự án thành công trước đó của công ty là chung cư Fresca Riverside và khu đất nền Lago Centro.



Bến du thuyền tại The Pearl Riverside

Khi được nghe giới thiệu về The Pearl Riverside, đa số khách hàng mua để ở cũng như những nhà đầu tư đều cảm thấy ấn tượng với tính chất sinh thái và sống nghỉ dưỡng tại khu compound ven sông. The Pearl Riverside được phủ xanh bởi công viên ven sông rộng gần 5.500m2 cùng vô số tán cây trên những con đường nội bộ và trên những công trình nhà phố, tiện ích. Hướng đi này nhằm đáp ứng nhu cầu tìm nơi an cư có khả năng an dưỡng sức khỏe đang ngày càng tăng do tình trạng ô nhiễm, dịch bệnh. Đẳng cấp của khu dân cư “Hòn ngọc ven sông” còn được thể hiện ở những tiện ích đại diện cho giá trị “Nghỉ dưỡng tại gia” như Clubhouse, hồ bơi, tòa nhà thương mại – dịch vụ, trường học tiêu chuẩn quốc tế… Ngoài ra cư dân cũng có thể tận hưởng không gian vô tận trên sông Vàm Cỏ Đông qua bến du thuyền độc nhất, vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường.

Những yếu tố liên quan đến tiềm năng của khu vực, hỗ trợ tài chính và uy tín của SeaHoldings đã chứng minh khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside không chỉ là một nơi lý tưởng để an cư, mà còn là sản phẩm có tiềm năng đầu tư rất lớn, là cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư hiện nay.