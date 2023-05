Bất động sản Phú Quốc khởi sắc

Ngày 8/1, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phú Quốc và các phường thuộc TP. Phú Quốc. Phú Quốc chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Sau một thời gian dài trầm lắng do Quốc hội hoãn thông qua Đặc khu và dịch bệnh phức tạp thì việc trở thành thành phố đảo đã thổi luồng gió mới vào thị trường này. Tuy nhiên, dường như “tàn tích” của cuộc “đu đỉnh” giai đoạn nóng sốt vẫn còn quá lớn nên dù có thông tin tích cực nhưng thị trường không lên cơn sốt mới. Ở phân khúc đất nền, những công đất lớn thuộc Gành Dầu, Hàm Ninh, Cửa Dương… là đất nông lâm nghiệp trong cơn sốt có giá bán lên tới chục tỉ thì đến nay vẫn nằm im bất động. Thế nhưng giao dịch của thị trường khởi sắc và sôi động ở những khu vực có pháp lý, quy hoạch rõ ràng và cộng đồng dân cư đã hiện hữu như khu dân cư 67,5 ha, 10 ha, khu dân cư Suối Lớn… và một số khu vực gần thị trấn Dương Đông. Giá giao dịch ghi nhận mức tăng 20-30% so với đầu năm 2020. Bốn tháng đầu năm, dòng tiền đầu tư vào phân khúc đất nền có xu hướng tăng so với cùng kì năm ngoái.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trên thị trường thứ cấp khá trầm với hoạt động mua đi bán lại. Những nhà đầu tư vốn mỏng, sử dụng đòn bẩy tài chính ngân hàng, buộc phải cắt lỗ condotel hoặc biệt thự nghỉ dưỡng để thoát hàng nhằm thu lại vốn nhưng người rao bán nhiều hơn người mua. Giao dịch thứ cấp chậm chạp, chỉ những sản phẩm giá cắt lỗ thực sự tốt mới có giao dịch.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , thị trường sơ cấp sôi động, ghi nhận nhiều dự án nghỉ dưỡng mới tiếp tục được giới thiệu hoặc được đưa vào vận hành. Mới đây, Tập đoàn TTC đã công bố quần thể nghỉ dưỡng Selavia Phú Quốc. Dự án nằm ở khu vực vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ (Phú Quốc, Kiên Giang). Theo quảng cáo, Selavia có quy mô 180ha, là đảo nhân tạo có kiến trúc hình đóa sen vàng. Được biết, khu nghỉ dưỡng – du lịch được quy hoạch thành nhiều phân khu từ khu căn hộ nghỉ dưỡng, khu nhà phố thương mại, khu biệt thự biển, khu biệt thự đồi, khu khách sạn quốc tế. Hiện tại, dự án đang triển khai 99 căn shophouse, diện tích 160-192 m2.

Trung tuần tháng 4, Sun Group chính thức ra mắt phân khu The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc. Được biết, The Center là phân khu thấp tầng, cung cấp cho thị trường 364 căn shophouse được thiết kế cao 5 tầng, có giá bán dự kiến giai đoạn 1 từ 27-38 tỉ đồng/căn.

Cũng trong tháng 4, Vingroup chính thức khai trương quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center. Tọa lạc tại Bắc đảo trên diện tích hơn 1.000 ha, Phú Quốc United Center sở hữu hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí, hệ sinh thái nghỉ dưỡng và các hoạt động mua sắm. Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 66.000 tỉ đồng.

Dự kiến trong tháng 7 tới, Long Beach Resort Phú Quốc sẽ được đưa vào vận hành. Toạ lạc ở mặt biển khu du lịch Bà Kèo Cửa Lấp, cạnh thị trấn Dương Đông, khu căn hộ nghỉ dưỡng Long Beach Resort Phú Quốc xây dựng trên diện tích hơn 9.100m2, sở hữu 3.000 m2 bờ biển với 3 tòa tháp, có tổng cộng 468 căn hộ.

Dù dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc hiện tại không quá sôi động nhưng theo các môi giới, những nhà đầu tư tìm đến thị trường đánh giá cao tiềm năng của Phú Quốc trong tương lai và họ có tâm lý chờ đợi giai đoạn khởi sắc mới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên việc được đặc cách vượt cấp từ huyện đảo tiến thẳng lên đô thị loại II vào năm 2014 và lên thành phố vào tháng 1/2021 cho thấy đà phát triển của Phú Quốc không theo lộ trình đô thị hóa tuần tự. Việc không theo lộ trình tuần tự cho thấy sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước dành cho Phú Quốc. Và vùng đất này đang hội tụ những nguồn lực tốt cho chu kỳ phát triển mới.

Duy Bách

