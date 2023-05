Bất động sản Quận 2 - tâm điểm thu hút giới đầu tư năm 2020

Theo CBRE Việt Nam, tình hình kinh doanh căn hộ ở TP.HCM tiếp tục xu hướng ổn định dù nguồn cung hạn chế, giá bán sơ cấp dự báo tiếp tục tăng ở các phân khúc 5 – 10%/năm, đặc biệt tăng mạnh tại Quận 2 và Quận 9.



Thị trường bất động sản khu Đông có tỷ suất sinh lời cao nhờ hạ tầng giao thông

kết nối và được phát triển đa dạng sản phẩm nhà ở

Chính vì vậy, trong năm 2020, khu Đông sẽ là tâm điểm dẫn dắt thị trường bất động sản TP. HCM. Bởi khu vực này vẫn còn nhiều dư địa phát triển và sở hữu đầy đủ các yếu tố kích cầu thị trường bất động sản đi lên. Hạ tầng giao thông, dịch vụ công ích và hàng loạt khu đô thị mới với nguồn vốn đầu tư lớn đã và đang dần hiện hữu tạo niềm tin rất lớn với các nhà đầu tư.

Điển hình, Quận 2 sở hữu nhiều dự án giao thông có quy mô lớn và đóng vai trò quan trọng trên bản đồ quy hoạch của toàn thành phố. Trong giai đoạn 2020 – 2021, TP.HCM sẽ đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục pháp lý của dự án đường vành đai 3; Dự án cầu Cát Lái nối quận 2 TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)… Đồng thời, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ cơ bản hoàn thành và vận hành thử nghiệm trước tháng 10/2020, sẽ càng rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Quận 2 vào các quận trung tâm.

Tại Quận 2 hiện nay, căn hộ ven sông hoặc có view sông đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư vì theo đúng xu hướng sống xanh và mang lại sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, căn hộ hướng sông còn giúp đón gió và không khí trong lành tốt cho sức khỏe.



New City nằm ngay vị trí đất vàng trung tâm Thủ Thiêm Quận 2

Dự án New City Thủ Thiêm sở hữu vị trí đẹp ngay trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi hội tụ vô vàn lợi thế và tiềm năng đáng kì vọng trong tương lai. Vừa qua, UBND TP.HCMđã có văn bản số 4956/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 với nội dung cấp phép phát triển thêm 48 dự án nhà ở giai đoạn 2016 -2020; Công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư cho các dự án trên địa bàn TP theo quy định pháp luật hiện hành. Trong đó có dự án New City Thủ Thiêm.



Công viên cây xanh của New City lên đến 6.5 ha

New City gây ấn tượng nhờ thiết kế thân thiện với môi trường lên đến 6.5 ha công viên xanh, tiết kiệm rất nhiều năng lượng, nâng cao chất lượng môi trường sống. Với khát khao mang đến khởi đầu trọn vẹn cho cuộc sống hạnh phúc bền lâu, New City là chốn an cư lý tưởng, tổ ấm đúng nghĩa khi vừa chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tiện nghi, đẳng cấp, vừa đặc biệt quan tâm vun đắp những giá trị tinh thần quý giá dành cho các cư dân tương lai.

Nhờ sở hữu được vị trí đắc địa nên dự án New City thừa hưởng nhiều lợi thế về giao thông, tiện ích, không gian sống mang lại giá trị cho dự án trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Theo đánh giá của các chuyên gia, chọn mua bất động sản tại Quận 2 vào thời điểm này vẫn là một bước đi an toàn, đảm bảo cho cuộc sống an cư tiện nghi và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai. Trong đó, dự án New City đang được ví như “luồng gió mới” trong bối cảnh thị trường đang thiếu những dự án xanh – đẳng cấp, góp thêm tín hiệu lạc quan đầu năm 2020.