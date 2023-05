Sau khi tách ra khỏi huyện Nhà Bè vào năm 1997, từ một vùng đầm lầy hoang sơ, quận 7 dần nâng cấp thành khu đô thị hiện đại, thông minh bật nhất TP.HCM với đầy đủ các khu chức năng để phục vụ mọi nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc của người dân. Thị trường bất động sản quận 7 được đánh giá là sôi động nhất khu vực Nam Sài Gòn, tập trung đông đảo đối tượng lao động, chuyên gia nước ngoài đến làm việc và hiện có nhiều dự án BĐS cao cấp đang triển khai.

Tổng quan về quận 7 và thị trường bất động sản quận 7 được cập nhật trong video dưới đây:

1. Tổng Quan Thị Trường Bất Động Sản Quận 7

Quận 7 có vị trí địa lý cận lộ, cận giang, liền kề quận 2, quận 1 và quận 4, những khu vực trung tâm kinh tế văn hóa của TP.HCM. Thị trường BĐS quận 7 luôn là tâm điểm được nhà đầu tư và người mua thực đặc biệt quan tâm. Ưu thế về sông ngòi, kênh rạch và mảng xanh giúp BĐS quận 7 khai thác yếu tố sinh thái cao cấp trong các dự án nhà ở và thương mại. Tính từ năm 2020 đến nay, quận 7 có hơn 70 dự án nhà ở được chấp nhận chủ trương quy hoạch chi tiết đầu tư phát triển, trong đó phường Phú Thuận, Phú Mỹ, Tân Thuận Đông là khu vực tập trung nhiều dự án nhất. Bên cạnh đó, BĐS quận 7 thu hút sự quan tâm của người mua không chỉ bởi lợi thế về vị trí, hạ tầng còn vì giá cả cạnh tranh. Trong bối cảnh vùng lõi trung tâm thành phố có giá quá đắt đỏ, chưa giải quyết được vấn đề kẹt xe, ô nhiễm thì quận 7 lại có lợi thế ven sông, tầm view đẹp, không khí mát mẻ, trong lành mà mặt bằng giá mềm hơn. Đặc biệt, các dự án chung cư và nhà phố quận 7 đều được đánh giá cao về chất lượng môi trường và tiện ích sống.

Thị Trường Căn Hộ

Quận 7 sở hữu mật độ dân số đông, lượng lao động nhập cư lớn, nhu cầu nhà ở luôn tăng dần qua các năm nên thị trường căn hộ quận 7 phát triển sôi động. Xét về nguồn cung, quận 7 là một trong số những quận sở hữu nhiều chung cư nhất TP.HCM chỉ sau TP. Thủ Đức. Tính đến năm 2021, khu vực này có gần 70 dự án chung cư đã và đang hoàn thiện xây dựng. Căn hộ quận 7 khá đa dạng thuộc nhiều phân khúc, chiếm đa số vẫn là các dự án thuộc phân khúc trung – cao cấp với tầm giá trên 55 triệu đồng/m2.

Thị trường BĐS quận 7 tập trung nhiều dự án căn hộ thuộc phân khúc cao cấp

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, giá bán sơ cấp căn hộ quận 7 trong năm 2022 trung bình đang ở mức từ 65-90 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư tập trung trên những tuyến đường lớn như Nguyễn Lương Bằng, Đào Trí, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát. Loạt dự án nổi bật đang chào bán tại quận 7 hiện có dự án Sunshine Sky City trên đường Đào Trí (giá từ 65 -95 triệu đồng/m2); Shizen Home (giá bán từ 65 -80 triệu đồng/m2), The Antonia (giá từ 75 triệu đồng/m2), The Peak Garden (giá từ 80 -90 triệu đồng/m2), Cardinal Court (giá từ 80 triệu đồng/m2)…

Bên cạnh nguồn hàng sơ cấp, thị trường căn hộ thứ cấp quận 7 cũng được người mua thực quan tâm nhờ đa dạng về nguồn cung, giá cạnh tranh. Giá căn hộ thứ cấp tại quận 7 khá mềm và nhiều sự lựa chọn tốt cho người mua thực. Nhiều dự án chung cư đã qua sử dụng như Era Town, Scenic Valley, Sky Garden, Q7 Riverside, Sunrise City, Him Lam Riverside, Hoàng Anh Thanh Bình, Hoàng Anh Gia Lai… sang nhượng thứ cấp tầm giá trung bình chỉ từ 35 -50 triệu đồng/m2. Điểm chung của các dự án căn hộ hoàn thiện tại quận 7 diện tích xây dựng lớn, ở tầm từ 70 -120m2 nên tổng giá trị cao, từ 4 -8 tỷ đồng/căn. Thích hợp cho các gia đình đông thành viên và có tài chính mạnh.

Thị Trường Đất Nền, Nhà Liền Thổ

Phân khúc đất nền, nhà liền thổ quận 7 cũng có tầm giá khá cao do vị trí quận trung tâm và sở hữu mảng xanh, diện tích mặt nước rộng lớn. Thị trường BĐS quận 7 phát triển khá nhiều dự án KĐT, KDC sinh thái cao cấp. Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, khu vực này gần như không có thêm dự án mới được triển khai, hoạt động mua bán chuyển nhượng đất nền, nhà liền thổ chủ yếu đến từ các dự án cũ, hiện hữu rao bán thứ cấp.

Loại hình đất nền, nhà phố được rao bán chủ yếu ở khu vực phường Tân Phong, Phú Mỹ, Tân Hương hay Phú Thuận với tầm giá trung bình vào khoảng từ 45-80 triệu đồng/m2. Giá nhà riêng quận 7 hiện vào khoảng từ 68-150 triệu đồng/m2, nhà mặt phố và biệt thự có thể rơi vào khoảng giá từ 160-450 triệu đồng/m2 tùy dự án và khu vực. Một số dự án đất nền, nhà liền thổ tiêu biểu tại quận 7 như Jamona Golden Silk giá giao dịch từ 80-120 triệu đồng/m2; Venica Garden giá từ 75-150 triệu đồng/m2. Khu nhà phố Hưng Gia giá từ 200-300 triệu đồng/m2; Khu dân cư Tấn Trường giá 92-150 triệu đồng/m2, KĐT Nam Long 120-220 triệu đồng/m2, Khu dân cư Ven Sông Sadeco giá từ 120-250 triệu đồng/m2, Khu đô thị Him Lam Kênh Tẻ, CityLand Riverside giá từ 150-230 triệu đồng/m2.

Lợi thế của các dự án đất nền, nhà liền thổ quận 7 là sở hữu lợi thế không gian sống xanh và diện tích mặt nước. Lợi thế của các dự án đất nền, nhà liền thổ quận 7 là sở hữu lợi thế không gian sống xanh và diện tích mặt nước.

Thị Trường Bất Động Sản Cho Thuê

Thị trường căn hộ cho thuê tại quận 7 trước thời điểm dịch hoạt động khá sôi nổi nhờ lượng lớn khách nước ngoài và chuyên gia quốc tế đến sinh sống và làm việc. Nguồn cung căn hộ chào thuê tại quận 7 cũng khá đa dạng. Tầm giá thuê căn hộ trung cấp tại đây vào khoảng từ 6-11 triệu đồng/tháng với các căn hộ 2PN diện tích từ 55-70m2, ở những dự án cao cấp hơn giá thuê đang quanh mức từ 12 -18 triệu đồng/tháng với căn 68-90m2, riêng dự án cao cấp trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng như Midtown, The Ascentia giá thuê có thể từ 19-41 triệu đồng/tháng với căn 1 và 3 PN.

Tương tự, giá thuê nhà riêng lẻ tại quận 7 dao động từ 8-45 triệu đồng/tháng tùy diện tích và vị trí, nhà mặt tiền, biệt thự sinh thái sông có giá thuê trung bình từ 60 -120 triệu đồng/tháng.

Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng

Bàn về thị trường BĐS quận 7, biểu tượng nổi bật nhất phải kể đến là KĐT Phú Mỹ Hưng. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được chính thức xây dựng từ năm 1997, là nơi tập trung sinh sống của những người có thu nhập cao, tri thức, là một trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục, cư trú, giải trí.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có vị trí dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh. Tính đến năm 2018 tổng dân số khu đô thị Phú Mỹ Hưng có hơn 30.000 người chủ yếu là các công dân nước ngoài đến từ các nước Châu Á đặc biệt là công dân các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Dự án được phát triển với 5 cụm đô thị tổng cộng lên tới 750 ha, tạo thành tổ hợp trung tâm thương mại, tài chính quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Được ví là nơi đáng sống nhất TPHCM, loạt dự án căn hộ trong KĐT Phú Mỹ Hưng như Happy Valley, Happy Residence Premier, Phú Mỹ Hưng Midtown, Scenic Valley, Star Hill… đều có tỷ lệ lấp đầy cao. Những nhà phố/ biệt thự trong khu vực này có giá trị hang chục đến hang trăm tỷ đồng. Theo quy hoạch phát triển chung, Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục là khu trung tâm thương mại, hành chính, tài chính, y tế và giải trí của quận 7.

2. Biến Động Giá Bất Động Sản Quận 7

Quận 7 là thị trường có giá bán nhà liền thổ tăng mạnh nhất trong các quận/huyện tại TP.HCM. Ảhh dữ liệu NCTT 4 tháng đầu năm 2022 của Batdongsan.com.vn.

Cùng với đà tăng giá chung của BĐS TP.HCM, giá căn hộ và nhà liền thổ tại quận 7 cũng có xu hướng tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Giai đoạn từ 2010-2015, các căn hộ được chào bán tại quận 7 có tầm giá chỉ từ 25-30 triệu đồng/m2, giá cao nhất ở quanh mức 35-40 triệu đồng/m2. BĐS quận 7 chỉ thực sự thay da đổi thịt trong 5 năm trở lại đây khi liên tục đón những dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ. Tính từ thời điểm 2018, giá BĐS tại quận 7 trung bình tăng từ 10 –15% mỗi năm. Riêng giai đoạn từ 2020 đến nay, giá chung cư tại đây tăng có thời điểm tăng trung bình 20-25%, là một trong những khu vực có giá nhà tăng mạnh qua các năm. Thời điểm 2018, giá căn hộ quận 7 giao động ở tầm 38-45 triệu đồng/m2 nhưng hiện tại đã lên mức trung bình từ 60-80 triệu đồng/m2.

So với căn hộ, giá nhà liền thổ tại quận 7 có xu hướng tăng mạnh hơn, ở mức từ 50-150% so với 5 năm trước. Nhà phố tại đây có giá bán trung bình từ 11-30 tỷ đồng/căn có thể cho thuê từ 20-45 triệu đồng/tháng, các căn biệt thự thường có giá dao động ở khoảng từ38-220 tỷ đồng/căn, chào thuê ở tầm từ 50-90 triệu đồng/tháng. Chỉ tính riêng trong quý 2/2022, giá bán thứ cấp nhà liền thổ tại quận 7 đã tăng trung bình 7-8% so với cùng kỳ 2021, bất chấp ảnh hưởng từ dịch bệnh.

3. Lời Khuyên Cho Người Mua Bất Động Sản Quận 7

Với những người muốn mua căn hộ để an cư tại quận 7, nếu lựa chọn các dự án sơ cấp thì cần phải có tầm tài chính trung bình từ 3,5 –5 tỷ đồng để sở hữu căn hộ 2PN thông thường. Ưu điểm của việc mua các dự án sơ cấp là người mua có thể được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính khi đi vay, tiến độ thanh toán giãn cách, dễ thở. Còn nếu có sẵn tài chính trong tay thì có nhiều lựa chọn ở thị trường thứ cấp với mức giá từ 35-45 triệu đồng/m2, tường đương khoảng từ 3-4,5 tỷ đồng cho một căn hộ diện tích trên dưới 70 –80m2. Nguồn cung sơ cấp hiện tại của quận 7 gần như chỉ còn dòng sản phẩm cao cấp, nếu muốn tìm mua các căn hộ trung cấp thì thị trường thứ cấp sẽ là lựa chọn phù hợp với người mua nhà. Còn nếu muốn mua nhà riêng, nhà phố tại quận 7 thì cần chuẩn bị một khoảng tài chính khá dã, từ 8-15 tỷ đồng. Với biệt thự thì tùy vào từng khu vực mà giá có thể giao động từ 30-200 tỷ đồng/căn, đắt địa nhất vẫn là khu vực Phú Mỹ Hưng.

Để đầu tư BĐS tại quận 7, cho thuê sẽ một trong những hướng đi rất phù hợp vì thị trường này có khá nhiều KCN lớn, các trường đại học, bệnh viện nên nhu cầu nhà ở từ nhóm đối tượng lao động, sinh viên và gia đình trẻ rất cao. Dòng sản phẩm căn hộ trung cấp, bình dân sẽ phù hợp để hướng đến nhóm khách thuê này. Bên cạnh đó, quận 7 còn đang thu hút rất nhiều nhu cầu thuê từ nhóm khách quốc tế hướng đến loại hình căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà liền kề. Giá thuê căn hộ, nhà liền kề tại quận 7 luôn ổn định qua các năm và duy trì mức lợi nhuận cao hơn so với các quận huyện khác của TP.HCM. Vì vậy, để đầu tư BĐS cho thuê tại quận 7 vẫn là hướng đi rất khả thi với nhiều nhà đầu tư chuộng nuôi dòng tiền dài hạn và ổn định. Hiện nay, nhu cầu thuê căn hộ tại quận 7 vẫn tập trung về các khu vực trung tâm như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Thập, Đào Trí, Nguyễn Hữu Thọ với mức giá thuê từ 7 –20 triệu đồng/tháng cho căn hộ.

Luôn nằm trong top các quận có nhu cầu và biên độ tăng giá thuê chung cư cao tại TP.HCM, quận 7 là thị trường lý tưởng với người mua nhà chuộng BĐS có giá trị khai thác thương mại dài hạn.

Còn với những người muốn mua để bán chuyển nhượng, bên cạnh phân khúc căn hộ luôn có nhu cầu cao từ nhóm gia đình trẻ, nhà riêng, nhà phố và đất nền cũng là lựa chọn tốt vì biên độ tăng giá nhà đất quận 7 luôn nằm trong top các thị trường dẫn đầu của TP.HCM.

Một lưu ý đến người đang quan tâm BĐS quận 7 là khu vực này đang trong giai đoạn phát triển hạ tầng giao thông, tình trạng ngập nước, kẹt xe diễn ra khá phổ biến. Vì vậy trước khi mua nhà, khách hàng nên có sự khảo sát trước với khu vực mình muốn mua, có thể di chuyển trong giờ cao điểm để rà soát tình trạng kẹt xe cũng như chọn những ngày mưa để xem khả năng thoát nước của dự án cũng như khu vực. Chỉ nên mua các dự án đã có pháp lý hoàn thiện, rà siat1 quy hoạch chung của khu vực cũng như tìm kiếm các CĐT có uy tín, chất lượng thi công và tiện ích đảm bảo để tránh những phát sinh không đáng có khi giao dịch mua nhà.

4. Một Số Thông Tin Chung Về Quận 7

Vị Trí Địa Lý, Dân Cư

Quận 7 có với tổng diện tích 35,7 km², dân số năm năm 2020 là khoảng 360.155 người, mật độ đạt 10.091 người/km² và hơn 20.000 người nước ngoài thường trú

Quận 7 nằm ở phía Nam của TP.HCM với ranh giới cụ thể như sau:

Phía đông giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thông qua sông Nhà Bè và giáp thành phố Thủ Đức thông qua qua sông Sài Gòn.

Phía tây tiếp giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh với ranh giới là rạch Ông Lớn.

Phía nam giáp huyện Nhà Bè với ranh giới là Rạch Đỉa – Rạch Rơi – Sông Phú Xuân

Phía bắc giáp Quận 4 qua cầu Kênh Tẻ và khu đô thị Thủ Thiêm qua Cầu Thủ Thiêm 4 bắt qua sông Sài Gòn.

Theo bản đồ Hành chính của TP.HCM thì Quận 7 hiện nay bao gồm 10 phường gồm: Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Tây, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Quy, Bình Thuận, Phú Mỹ, Tân Phong, Tân Phú, Phú Thuận.

Bản đồ quy hoạch quận 7, TP.HCM

Kinh Tế, Thương Mại – Dịch Vụ Ở Quận 7

Quận 7 cũng tập trung nhiều cơ sở y tế lớn, nổi bật phải kể đến Bệnh viện FV, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Quận 7. Ngoài ra còn có thêm Bệnh viện đa khoa Tân Hưng; Trung tâm y tế Quận 7 và nhiều phòng khám đa khoa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương và người nước ngoài. Quận 7 cũng có hơn 65 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, 25 trường tiểu học, THCS, THPT và nhiều trường đại học nổi tiếng.

Quận 7 có hoạt động kinh tế đa dạng từ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. KCX Tân Thuận có diện tích 300 ha ở phường Tân Thuận Đông luôn nhộn nhịp với hoạt động xuất khẩu đi các nước. Các công ty nổi tiếng như Vinamilk, Unilever, VNG, MoMo, Manulife và Grab Việt Nam đều có văn phòng làm việc ở Quận 7. Các tòa nhà văn phòng cho thuê nổi tiếng ở Quận 7 như Petroland, Maple Tree, MBuilding…

Hạ Tầng Giao Thông Quận 7

Theo ước tính, tổng diện tích đường bộ trên địa bàn quận 7 khoảng 38 ha, các công trình giao thông nổi bật như Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương, đường Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Thập, Đào Trí đều là các tuyến đường nhộn nhịp liên kết tiện ích đô thị với các khu dân cư ở Quận 7. Ngoài ra, hàng loạt dự án giao thông khác như trục Bắc – Nam, Tuyến Metro số 4, tuyến Metro dài nhất thành phố, nối từ Thạnh Xuân (quận 12) đến Khu đô thị Hiệp Phước Quận 7 sẽ là động lực phát triển chính của khu Nam Sài Gòn trong tương lai.

Bên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, quận 7 còn có khoảng 1.020 ha sông rạch, chiếm 28,38% diện tích tự nhiên, nhớ đó xây dựng được hệ thống giao thương đường song với hệ thống cảng vận chuyển lớn. Trên địa bàn quận có 3 cảng lớn là Cảng Bến Nghé, Cảng Last Tân Thuận Động, Cảng Bông Sen và một số cảng chuyên dùng phục vụ cho nội bộ như Cảng Rau quả, Cảng Dầu thực vật… sở hữu hệ thống sông ngòi đa dạng nên quận 7 cũng có khá nhiều cây cầu nổi tiếng như cầu Phước Khánh, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu kinh Tẽ và cầu rạch Ông kết nối giữa quận 7 với nội thành, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của quận. Đại lộ Nam Sài Gòn nối liền quận 7 với quốc lộ 1A.

Phương Uyên

