Bất động sản Quảng Ninh: nhu cầu về đất nền giảm, chung cư tăng mạnh

Chiều ngày 23/08 tại Khách sạn Marina Hạ Long, Batdongsan.com.vn đã tổ chức sự kiện Báo cáo thị trường bất động sản tại Quảng Ninh với những dữ liệu đầy đủ và chi tiết. Những thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư, nhà môi giới cập nhật nhanh chóng những diễn biến mới nhất về thị trường và đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp.

Chia sẻ chung về tình hình kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết kinh tế Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng có sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh. Tuy nhiên do sự tác động của các chính sách kiểm soát vốn vào BĐS và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường BĐS tại Quảng Ninh mà thị trường bất động sản khu vực đã có nhiều biến động.

Lượt quan tâm đất nền giảm tại nhiều huyện

Nếu như trong giai đoạn từ 2018 – 2022, đất nền được quan tâm mạnh mẽ tại Quảng Ninh thì trong Quý 2/2022, lượng quan tâm đã giảm mạnh tại nhiều huyện như: huyện Đông Triều giảm tới 50%, Móng Cái giảm 48%, Quảng Yên giảm 23%, Hạ Long giảm 22%. Bên cạnh một số khu vực ghi nhận sự quan tâm giảm, khu vực Vân Đồn và Cô Tô vẫn chứng kiến mức tăng lần lượt là 44% và 123%.

Dù mức độ quan tâm đối với đất nền ghi nhận sự giảm sút rõ rệt thế nhưng giá bán tại các khu vực vẫn cho thấy sự tăng trưởng tương đối ấn tượng khi so với Quý 1/2022, giá bán đất nền tại Hạ Long tăng 19%, Móng Cái tăng 16%…. Đây là một nghịch lý vẫn diễn ra chung trên toàn thị trường Việt Nam bởi các nhà đầu tư đặt rất nhiều kỳ vọng về sự tăng giá của đất nền trong tương lai.

Mức độ quan tâm chung cư tăng trưởng mạnh

So với Quý 1/2022, mức độ quan tâm đối với chung cư tại khu vực Quảng Ninh trong quý 2 có sự tăng trưởng mạnh tới 59%, với con số này chung cư Quảng Ninh đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ nhất tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên mặc dù mức độ quan tâm tăng trưởng ấn tượng thế nhưng mặt bằng giá rao bán chung cư Quảng Ninh lại sụt giảm 11% so với Quý 1/2022.

Sở dĩ có diễn biến này là do trước đây chung cư ở Quảng Ninh, đặc biệt là tại TP. Hạ Long khi ra mắt hầu hết là đều là các sản phẩm chung cư cao cấp, gần đây các chủ đầu tư bắt đầu ra mắt thêm các dòng sản phẩm trung cấp nên mặt bằng chung giá bán có phần giảm so với trước đây. Một lý do nữa có thể lý giải cho diễn biến trên đó là sản phẩm chung cư tại Quảng Ninh thường có tính đầu cơ và đầu tư cao nên khi các chính sách về tín dụng được siết chặt thì các nhà đầu tư có xu hướng cắt lỗ, điều này ảnh hưởng đến mặt bằng chung giá bán tại khu vực.

Bên cạnh loại hình đất nền, chung cư thì mức độ quan tâm về nhà phố thương mại và nhà riêng không có nhiều chuyển biến đáng kể so với Quý 1/2022, mức giá bán ở Quý 2 ở hai loại hình này cũng chỉ tăng 1% ở nhà riêng còn nhà phố thương mại gần như vẫn đứng yên.