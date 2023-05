Bất động sản Quảng Ninh sẽ “chiếm sóng” thị trường trong năm 2021?

Quảng Ninh – thị trường bất động sản còn nhiều dư địa

Năm 2020, nhờ sức bật về hạ tầng cùng hệ sinh thái hoàn thiện, Quảng Ninh là một trong số rất ít địa phương có tốc độ giao dịch bất động sản sôi động ở mọi phân khúc, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Năm 2021 sức nóng của thị trường bất động sản Quảng Ninh vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các chuyên gia bất động sản dự báo đây sẽ là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực phía Bắc.

Bất chấp dư chấn của đại dịch Covid-19, dù bị chững lại vào dịp đầu năm nhưng tính chung năm 2020, bất động sản Quảng Ninh vẫn là một trong những thị trường dẫn đầu cả về nguồn cung và lượng hấp thụ tại khu vực miền Bắc. Việc công bố quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội và nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới cũng đã giúp thị trường nơi đây càng thêm khởi sắc, mở ra nhiều tiềm năng phát triển và tăng giá vào năm 2021.



Thành phố Hạ Long

Bên cạnh đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng du lịch Quảng Ninh đã nhanh chóng phục hồi. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh, từ tháng 5-7/2020 lượng khách đến tỉnh đã tăng nhanh chóng so với dịp đầu năm. Với khách tham quan Vịnh Hạ Long, bình quân vào các ngày trong tháng 6/2020 đạt 7.000 lượt khách/ngày; cuối tháng 8/2020 đã có hơn 868.000 lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long ban ngày và hơn 4.000 lượt khách lưu trú trên Vịnh.

Tính đến 9 tháng đầu năm 2020, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 5,8 triệu lượt, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế trên 500.000 lượt, bằng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện nay, với tiềm năng về dư địa, sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch, thị trường bất động sản Quảng Ninh không chỉ dẫn đầu cả về nguồn cung và lượng hấp thụ mà còn được các nhà đầu tư săn đón.

Đất nền trung tâm Bãi Cháy thu hút giới đầu tư

Tại Quảng Ninh, Hạ Long là khu vực có thị trường bất động sản sôi động bậc nhất với nhiều phân khúc. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển thần tốc của hạ tầng và du lịch, các dự án bất động sản tại Hạ Long đang trở thành “cơn sốt” trên thị trường và nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Ngoài bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền Hạ Long cũng có sức hút đặc biệt do chi phí đầu tư vừa phải, tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời hiệu quả.



Đất nền trung tâm bãi cháy (Ảnh thực tế)

Giá bất động sản tại Hạ Long được dự đoán có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt là các dự án tập trung vào hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao cũng như chú trọng hơn vào trải nghiệm không gian sống khác biệt và gần gũi thiên nhiên. Đơn cử như dự án đất nền trung tâm Bãi Cháy đang là tâm điểm thị trường, thu hút làn sóng đầu tư địa ốc cả nước. Nằm tại khu đa giác 4 Hùng Thắng cách bãi biển, chợ đêm 500m; ngay cạnh trung tâm Lotte Mart Hạ Long; đi bộ tới Trường quốc tế Singapore; cách bệnh viện, bến xe Bãi Cháy 10 phút đi xe… dự án đất nền trung tâm Bãi Cháy có vị trí và khả năng kết nối vùng đặc biệt thuận lợi.

Đây cũng là dự án đất nền diện tích loại vừa nhỏ đầu tiên tại trung tâm Bãi Cháy, đem đến cơ hội có 1 không 2 cho nhà đầu tư. Dự án được quy hoạch gồm 35 ô đất xây khách sạn – nhà hàng (diện tích từ 355-761m2); 50 ô đất liền kề (diện tích từ 87-128m2), tất cả đã có sổ đỏ lâu dài.

Như vậy, trong tình hình hiện tại, khi du lịch phục hồi, đầu tư vào đất nền xây khách sạn – nhà hàng sẽ là đích đến khôn ngoan của những nhà đầu tư thông thái.

Hiện nay, khu vực đất nền trung tâm Bãi Cháy đang bước vào giai đoạn mở bán cuối cùng nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư có thể sở hữu bất động sản ở khu vực này.

Hiện nay, khu vực đất nền trung tâm Bãi Cháy đang bước vào giai đoạn mở bán cuối cùng, hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn và tiềm năng sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư khi sở hữu bất động sản ở khu vực này.