Bất Động Sản Quy Nhơn: Giá “Chân Sóng”, Hạ Tầng Bứt Phá, Dòng Vốn Đầu Tư Tăng Tốc

Trong khi BĐS Đà Nẵng, Nha Trang duy trì ở mức ổn định, Quy Nhơn bất ngờ bứt phá, thu hút dòng vốn lớn nhờ mặt bằng giá cạnh tranh và hạ tầng chiến lược. Sự dịch chuyển này đang tạo nên một thị trường “chân sóng” giàu tiềm năng tại miền Trung.

Quy Nhơn – Thị Trường Chân Sóng Mới Của Miền Trung

Bản đồ BĐS biển miền Trung đang chứng kiến sự thay đổi cán cân. Nếu như Đà Nẵng và Nha Trang từng giữ vai trò tiên phong, thì nay Quy Nhơn lại được nhắc đến như điểm sáng mới nổi, hội tụ đủ điều kiện để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2015–2019, Đà Nẵng hiện đã bước vào thời kỳ ổn định, tốc độ giao dịch chậm lại. Nha Trang cũng buộc phải tái cơ cấu để xử lý nguồn cung condotel dư thừa. Trong khi đó, Quy Nhơn với quỹ đất sạch và dư địa phát triển dài hạn đã vươn lên trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ miền Trung.

Quy Nhơn đang vươn mình trở thành tâm điểm phát triển mới của miền Trung.

Lợi thế đầu tiên của Quy Nhơn là mặt bằng giá còn thấp. So với Đà Nẵng và Nha Trang, BĐS tại đây vẫn thấp hơn 20–30%, trong khi tiềm năng phát triển hạ tầng và du lịch không hề thua kém. Chính sự chênh lệch này mở ra biên độ tăng giá hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại những thị trường mới nổi.

Thứ hai là quỹ đất sạch và dư địa phát triển dài hạn. Các khu vực dọc Quốc lộ 19 và ven sông Hà Thanh liên tục được quy hoạch đồng bộ, tạo ra không gian phát triển mới cho đô thị.

Hạ tầng kết nối cũng đang bước vào giai đoạn bứt phá. Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn, tuyến Quốc lộ 19 nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên đã hoàn thiện, cảng Quy Nhơn – cảng biển lớn thứ 4 tại Việt Nam, được nâng cấp thành cảng quốc tế và sân bay Phù Cát mở rộng công suất. Những yếu tố này đồng loạt biến Quy Nhơn thành đầu mối giao thông chiến lược, đóng vai trò “cửa ngõ” của siêu tỉnh mới hình thành sau sáp nhập.

Du lịch là đòn bẩy mạnh mẽ nhất cho sự bứt phá. Nhiều tạp chí quốc tế, trong đó có Rough Guides và The Guardian, đã từng bình chọn Quy Nhơn là một trong những điểm đến mới nổi của châu Á. Thực tế cho thấy lượng khách du lịch đến Quy Nhơn những năm gần đây tăng trưởng mạnh, ghi nhận gần 8 triệu lượt trong năm 2024, 6,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2025 với các điểm hút khách như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng hay Cù Lao Xanh.

Cuối cùng, nền tảng kinh tế – chính trị cũng góp phần củng cố vị thế của Quy Nhơn. Trước khi sáp nhập, GRDP Bình Định duy trì mức tăng trưởng ổn định trên 7%/năm. Tháng 7/2025, sự kiện Bình Định chính thức sáp nhập với Gia Lai đã tạo ra một “siêu tỉnh” rộng hơn 21.000 km², trong đó Quy Nhơn được lựa chọn là trung tâm hành chính – chính trị. Đây là bước ngoặt nâng tầm vai trò Quy Nhơn trong toàn khu vực.

Dòng Vốn Dịch Chuyển, Dấu Hiệu Thị Trường Vào Sóng

Một thị trường chỉ thực sự hấp dẫn khi có dòng vốn lớn đổ về, và tại Quy Nhơn, tín hiệu này đã hiện rõ. Theo thống kê của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quy Nhơn, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận xử lý hơn 900 hồ sơ mua bán, chuyển quyền sử dụng đất. So với cùng kỳ, số lượng hồ sơ tăng khoảng 65% và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ở góc độ doanh nghiệp, Quy Nhơn ghi nhận sự tham gia đồng thời của cả nhà đầu tư lớn lẫn nhà đầu tư thứ cấp. Các tập đoàn BĐS trong nước liên tục săn quỹ đất. Một số tập đoàn như Sun Group, FLC hay Phát Đạt đã và đang hiện diện, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường. Theo UBND tỉnh, riêng Quy Nhơn hiện có tới 32 dự án đô thị và nghỉ dưỡng đang mời gọi đầu tư.

Quy Nhơn được ví như “Đà Nẵng thứ hai” trên bản đồ BĐS. Ảnh Đô thị Quy Nhơn Iconic

Giới phân tích nhận định sự dịch chuyển này giống với Đà Nẵng cách đây 10–15 năm: giá còn thấp, hạ tầng bứt phá, du lịch bùng nổ và dòng vốn đổ về. UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất áp dụng từ ngày 07/07/2025, như đường Bạch Đằng, giá hiện nay đã vượt 340 triệu đồng/m², tăng mạnh so với trước đây. Khi tất cả yếu tố cùng hội tụ, một chu kỳ tăng trưởng mới thường sẽ được kích hoạt tại Quy Nhơn.

Trong bức tranh tổng thể đó, sự hiện diện của các dự án điểm nhấn như Quy Nhơn Iconic góp phần minh chứng sức hút của thị trường. Dự án được quy hoạch bài bản trên diện tích hơn 43 ha ven sông Hà Thanh, sát ngay mặt tiền Quốc lộ 19. Định vị là “Làng Sông Phố Biển”, Quy Nhơn Iconic kết hợp hài hòa giữa truyền thống ven sông và nhịp sống hiện đại, tạo nên chuẩn mực mới cho đô thị kiểu mẫu.

Quy Nhơn Iconic – đô thị kiểu mẫu ven sông Hà Thanh.

Việc Quy Nhơn trở thành hạt nhân của siêu tỉnh, hội tủ điều kiện để vươn lên trở thành “Đà Nẵng thứ hai” trên bản đồ BĐS miền Trung đã khiến những dự án đang được triển khai tại đây trở thành tâm điểm không thể bỏ qua của giới đầu tư.

