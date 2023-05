Bất động sản Tân Uyên dần tiệm cận Thuận An, Dĩ An

Lĩnh vực công nghiệp đang là mũi nhọn phát triển của Tân Uyên.

Nhu cầu nhà tăng mạnh nhưng khan hiếm quỹ đất

Từ năm 2020, Tân Uyên đã xây dựng chương trình mang tính đột phá về xây dựng thị xã đạt đô thị loại II trước năm 2025, phát triển theo hướng đô thị thông minh. Nhiệm vụ then chốt của Tân Uyên là tập trung thực hiện công tác quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị; tiếp tục cải tạo, chỉnh trang đô thị; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý đô thị; vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị; huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển.

Theo Báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh sẽ dành ra 1.600ha đất cho các dự án; tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 130.000 tỷ đồng. Trong đó, thị xã Tân Uyên đứng đầu khi cần đến diện tích lên đến 274ha, vốn đầu tư 22.179 tỷ đồng, để phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu. Tiếp sau là thành phố Thủ Dầu Một với 230ha, vốn đầu tư 18.684 tỷ đồng. Thành phố Dĩ An cần 222,8ha, vốn đầu tư 18.100 tỷ đồng. Thành phố Thuận An cần 212,4ha, vốn đầu tư 17.256 tỷ đồng.

Việc Tân Uyên đứng đầu danh sách nói trên cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường bất động sản tại đây. Bởi với khoảng chục KCN đang cần tuyển nhiều lao động, Tân Uyên đang cố gắng tìm giải pháp phát triển nhà ở giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”, đầu tư nâng cấp đô thị.

Các KCN trên địa bàn như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP 2, Đất Cuốc, Uyên Hưng… đã lấp đầy nên sắp tới thị xã Tân Uyên sẽ phát triển thêm một số KCN mới. Đáng chú ý là khu công nghiệp VSIP 3 với diện tích lên đến 1.000ha khi đi vào hoạt động sẽ thu hút rất nhiều lao động và chuyên gia đến làm việc.

Trên thực tế, diện tích tự nhiên của Tân Uyên chỉ chưa đến 19,5km2 nhưng phần lớn đã dành cho phát triển KCN và thương mại – dịch vụ. Dân số Tân Uyên hiện nay đã đạt mức 416.408 người, tương đương thành phố Dĩ An với 491.051 người và vượt xa thành phố Thủ Dầu Một với 341.830. Con số này hàng năm tăng cơ học lên thêm 10-15%. Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở của người dân tại Tân Uyên sẽ còn tăng cao trong dài hạn.

Các khu công nghiệp và đô thị phát triển sầm uất tại Tân Uyên.

Bất động sản tăng tốc

Dân số đang tăng cao, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhưng lâu nay thị trường bất động sản Tân Uyên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Giá bất động sản Tân Uyên khoảng một năm qua dù đã tăng bình quân 20-30%, các khu vực trung tâm thị xã hoặc liền kề khu công nghiệp đạt mức 17-20 triệu đồng/m2, nhưng vẫn mới bằng một nửa so với Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Đây là lý do giới đầu tư đánh giá bất động sản Tân Uyên còn biên độ tăng giá rất lớn. Bên cạnh đó, với việc Tân Uyên dành cả tỷ đô la Mỹ chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và triển khai hàng loạt dự án phát triển hạ tầng nhằm tăng cường tính liên kết vùng như ĐT 743, ĐT747B, ĐT746, cầu Bạch Đằng 2… sẽ giúp bất động sản tăng tốc nhanh hơn.

Thị xã Tân Uyên đang được đầu tư rất lớn cho hệ thống giao thông để lên thành phố trước năm 2025.

Nhiều chuyên gia dự báo khi thành phố Tân Uyên được thành lập, mặt bằng giá bất động sản sẽ nhanh chóng tiệm cận Thuận An và Dĩ An, bình quân khoảng 40 triệu đồng/m2. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi mặt bằng giá bất động sản tại Bình Dương đang tăng mạnh trên diện rộng. Khảo sát cho thấy ngay cả những khu vực phát triển sau như Phú Giáo, Bàu Bàng thị trường xung quanh các KCN không còn sản phẩm đất nền giá trên dưới 1 tỷ đồng.

Trên thực tế, thị trường bất động sản Tân Uyên đang xuất hiện làn sóng đầu tư gom đất. Điểm nóng nhất là ven các tuyến đường lớn đang xây dựng hoặc chuẩn bị triển khai như đại lộ Nam Tân Uyên, đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo, Vành đai 4… Đây cũng là khu vực có mật độ dân cư cao nhất tại Tân Uyên do có nhiều khu công nghiệp lớn đã lấp đầy gồm Nam Tân Uyên, Uyên Hưng, Sóng Thần 3, Phú Chánh.

Ở đâu hạ tầng giao thông và công nghiệp phát triển thì thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng nhanh và bền vững. Bất động sản Tân Uyên không chỉ đang hội đủ cả hai yếu tố này mà còn hấp dẫn hơn nữa với hàng loạt chỉ số dẫn đầu như về thu hút FDI đạt mức 4 tỷ USD, tốc độ đô thị hóa lên đến 10%/năm…

Hải Nam