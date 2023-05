Bất động sản Tân Uyên: Tiềm năng tăng sức hút, điểm đến mới của giới đầu tư

Được chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng

Phát triển thị xã Tân Uyên trở thành mũi nhọn kinh tế kế hoạch mới của Tỉnh Bình Dương sau khi thành công trong việc xây dựng các khu vực phát triển giúp Bình Dương trở thành Thủ phủ Công Nghiệp của cả nước.

Nhận định rõ tiềm năng về quỹ đất, vị trí, tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh phát triển Tân Uyên. Bắt đầu từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một mạng lưới giao thông giữa các khu vực giúp giao thương thuận lợi, đảm bảo tổ chức hoạt động đô thị và sản xuất an toàn, hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông bài bản chính là một chìa khóa chính cho sự phát triển của Bình Dương hiện tại.

Theo quy hoạch, trên địa bàn thị xã Tân Uyên sẽ có các tuyến giao thông trọng điểm cấp vùng và quốc gia đi qua như đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành, đường sắt Lộc Ninh – Dĩ An; các cảng hàng hóa Thạch Phước, Thái Hòa đã được xác định tại Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Cơ sở hạ tầng thị xã Tân Uyên được chú trọng phát triển

Tiềm lực vững chắc từ các chỉ số kinh tế

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam thu hút gần 5 tỷ USD vốn FDI, dù con số này bằng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cho thấy tín hiệu tích cực trong đại dịch. Trong đó, quý I/2022 tỉnh Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước sau TP. Hồ Chí Minh.

Với tiềm năng về quỹ đất rộng, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với nhiều chính sách đặc biệt, thị xã Tân Uyên là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Gần đây nhất, ngày 19/3/2022, tại thị xã Tân Uyên đã động thổ xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP III) với diện tích 1.000 ha. Và ngay tại buổi lễ khởi công, cơ quan chức năng đã trao chứng nhận đầu tư cho nhiều nhà đầu tư. Trong đó có dự án quy mô tới 1 tỉ USD của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) trên diện tích 44ha. Điều này đã chứng minh được mức độ tiềm năng của Tân Uyên được các nhà đầu tư đánh giá rất cao.

Khu công nghiệp VSIP 3 quy mô 1.000 ha đã được khởi công

Việc các khu công nghiệp được xây dựng sẽ thu hút lớn một nguồn lớn lao động nhập cư đến Tân Uyên làm ăn và sinh sống, chính vì vậy việc quy hoạch an sinh an cư là một bài toán được chính quyền ưu tiên xử lý. Theo báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ dành ra 1.600ha đất cho các dự án; tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 130.000 tỉ đồng. Trong đó, thị xã Tân Uyên đứng đầu khi cần đến diện tích lên đến 274 ha, vốn đầu tư 22.179 tỉ đồng, để phát triển các khu dân cư mới có thể kế tên như: VITA Riverside, Thạnh Phước Riverside, Tân Uyên Central Point….

Đây cũng là lý do chính giải thích cho sự bùng nổ của thị trường Bất động sản Tân Uyên trong những thời gian gần đây.

Mục tiêu lên thành phố

Và cú hích lớn nhất, khiến nhiều nhà đầu tư không ngại xuống tay đầu tư bất động sản tại Tân Uyên đó chính là kế hoạch thành lập thành phố Tân Uyên. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, qua lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương nhận được sự đồng tình cao của nhân dân, với 86.734 cử tri đồng ý trên tổng số 86.836 cử tri tham gia lấy ý kiến, chiếm tỷ lệ 99,88% và coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Tỉnh Bình Dương.

Sau khi thông tin này được công bố đã khiến cho thị trường bất động sản Tân Uyên tăng lên từng ngày. Theo khảo sát, đất thổ cư tại đây vào năm 2020 có giá 8 -10tr/m2 thì bây giờ đã tăng lên đến 17 -18tr/m2 tùy vào vị trí và vẫn đang tiếp tục tăng.

Điều này minh chứng rằng, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến vùng đất này, tuy nhiên đây chưa phải là mức giá cao so với tiềm năng sẵn có về quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư ở Tân Uyên. Theo đó, giá đất ở Tân Uyên được các chuyên gia đầu tư bất động sản đánh giá vẫn còn dư địa tăng giá so với mặt bằng chung và mặt bằng giá bất động sản Tân Uyên có thể sẽ tiệm cận Thuận An và Dĩ An, nhờ vị trí liền kề.