Phía Tây Hà Nội đang là tâm điểm của thị trường bất động sản đầu năm khi số ít dự án tung hàng thời điểm này đều xác lập những con số kỷ lục về thanh khoản. Một chu kì mới của thị trường đang thực sự mở ra, khởi nguồn từ những khu vực, những dự án tiềm năng.

Những Con Số Khuấy Đảo Thị Trường Phía Tây

Số lượng dự án sơ cấp tung hàng thời điểm đầu năm tại phía Tây không dồi dào như phía Đông thủ đô nhưng trong thế khiêm tốn hơn về nguồn cung, số ít này đang trở thành tâm chấn của thị trường với những con số kỷ lục về giao dịch. Từ trước Tết, khu vực phía Tây Hà Nội đã xôn xao thông tin về đại đô thị Vinhomes Wonder City thuộc Đan Phượng của Vinhomes sẽ ra hàng sau Tết. Cuối năm 2024, đại đô thị Vinhomes Smart City mở bán những tòa chung cư cuối cùng – một trong những đại dự án chủ lực về nguồn cung nhà ở thuộc phía Tây những năm qua chính thức đóng gói nguồn hàng sơ cấp.

Vinhomes Wonder City đang khuấy đảo thị trường phía Tây với những con số thanh khoản ấn tượng

Do đó, bối cảnh thị trường nói chung và phía Tây nói riêng vẫn đối mặt với thách thức nan giải là khan nguồn hàng chuẩn chỉnh về quy hoạch, pháp lý, phát triển và vận hành. Chính bởi vậy, thông tin về việc ra hàng của Vinhomes Wonder City (Đan Phượng) khiến thị trường sôi sục bởi điều này đồng nghĩa phía Tây Hà Nội tiếp tục được bổ sung nguồn cung mới minh bạch pháp lý, đồng bộ và bài bản trong quy hoạch tiện ích và dịch vụ. Vinhomes Wonder City được giới thiệu là có quy mô 133,4ha, mật độ xây dựng 26,7% và 99 tiện ích. Trên thực tế, dự án được bao bọc bởi mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc, gồm 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4) và các 4 cây cầu lớn là Cầu Thượng Cát, Cầu Hồng Hà, Cầu Thăng Long, Cầu Nhật Tân). Những yếu tố này cùng với thương hiệu chủ đầu tư góp phần làm nên sức hút của đại dự án.

Do đó, không khó hiểu khi theo khảo sát của website Batdongsan.com.vn , 90% giỏ hàng phân khu Hừng Đông đã tìm được chủ nhân chỉ sau 1 tuần mở bán (thời điểm dự án được chính thức giới thiệu là 10/3). Sau khi phân khu Hừng Đông thanh khoản gần hết bảng hàng, mới đây nhất, ngày 23/3, phân khu Bình Minh tiếp tục mở bán và ghi nhận doanh số kỷ lục là hơn 1.200 tỷ đồng. Những con số ấn tượng này thực sự gây ấn tượng mạnh với thị trường.

Cũng thuộc khu vực phía Tây, một hiện tượng thanh khoản thời điểm đầu năm khác phải kể đến là The Charm An Hưng . Dự án nằm trên mặt đường Nguyễn Thanh Bình – Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông. The Charm An Hưng gồm 2 tòa chung cư cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường 592 căn hộ. Dự án này đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện. Và cũng chỉ sau chưa đầy 3 tuần mở bán, dự án này cũng đạt thanh khoản ấn tượng khi đến thời điểm hiện tại, gần 250 căn hộ đã tìm được chủ nhân.

Anh Phạm Mạnh Linh, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản phía Tây cho biết, điểm chung của các dự án có thanh khoản rất tốt trong những tháng đầu năm 2025 là đều có sự hoàn chỉnh về pháp lý, nằm ở vị trí đẹp, là sản phẩm của các chủ đầu tư có tên tuổi trên thị trường, được phát triển rất bài bản trong quy hoạch, sản phẩm.

Bất Động Sản Phía Tây Hà Nội – Tiếp Tục Là Tâm Điểm Của Làn Sóng Đầu Tư

Trước sức nóng của thị trường phía Tây, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược và Marketing của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm đến khu Tây Hà Nội tăng trưởng rất lớn trong thời gian qua. Điều này đến từ 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất có tính quy luật, mang tính chất “mùa vụ” khi diễn biến thị trường sau Tết luôn tăng trưởng rất mạnh. Thị trường phía Tây nằm trong mạch tăng trưởng đó và được cộng hưởng thêm từ các yếu tố bổ trợ. Đơn cử, vào tháng 1/2025, tuyến đại lộ Tây Thăng Long được khởi công sẽ là chất xúc tác lớn, kích thích mức độ quan tâm của người dùng với thị trường khu vực. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn ghi nhận, những khu vực có cập nhật về hạ tầng thì mức độ quan tâm ở khu đó luôn có sự bật tăng.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược và Marketing Batdongsan.com.vn. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Ông Long nhấn mạnh, tiềm năng của bất động sản phía Tây được xét trên 4 yếu tố:

Thứ nhất là xu hướng giãn dân. Theo thống kê, mật độ dân số cả nước là khoảng 300 người/km2, riêng khu vực trung tâm Hà Nội đang quá tải với 32- 38 nghìn người/km2. Khi mật độ dân số quá đông thì xu hướng giãn dân là tất yếu. Việc giãn dân sẽ dịch chuyển về vùng ven kế cận trung tâm, trong đó nhiều quận huyện ở khu vực phía Tây sẽ hưởng lợi từ xu hướng này như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng.

Thứ 2 là về quy hoạch chung của Thủ đô. Vào cuối năm ngoái, văn bản quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt, định hướng phát triển Hà Nội thành thành phố đa cực, đa trung tâm, phát triển các vùng đô thị khác nhau. Khu vực phía Tây được định hướng phát triển trục Hồ Tây – Ba Vì. Khi đã có văn bản quy hoạch rõ ràng thì bước tiếp theo là triển khai. Ở khía cạnh này, tất cả những khu vực được định hướng xây dựng vùng đô thị đều được hưởng lợi, bao gồm phía Tây.

Thứ 3 là hạ tầng kết nối khu vực. Phía Tây có đặc điểm rất thú vị: hạ tầng đã hiện hữu nhưng vẫn có cái đang còn xây. Đơn cử, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đại lộ Thăng Long, QL 32 đã hoàn chỉnh, bên cạnh vành đai 3.5; vành đai 4 đang xây. Các cây cầu như Tứ Liên, Hồng Hà, Thượng Cát sẽ hình thành trong tương lai, bên cạnh các cầu đã hoàn chỉnh như là Thăng Long, Nhật Tân. Điều này có nghĩa, phía Tây sẽ là một khu vực rất tiềm năng khi những yếu tố cơ bản nền tảng cho phát triển đã hiện hữu và các yếu tố này vẫn tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng không ngừng, hứa hẹn dư địa tăng trưởng của thị trường.

Thứ 4 là về yếu tố sống xanh. Trong những năm qua, chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội luôn ở mức báo động. Chỉ số ô nhiễm đặc biệt cao ở khu vực trung tâm. Đối với rất nhiều người, vùng trung tâm không còn là lựa chọn lý tưởng của không gian sống. Họ sẵn sàng di chuyển đến những nơi có không khí trong lành, có hạ tầng kết nối tốt. Điều này thể hiện rõ thông qua mức độ quan tâm đến bất động sản xanh liên tục tăng, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn vào năm 2024. Người dân sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho bất động sản đảm bảo yếu tố về cây xanh.

