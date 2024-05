Trong khi căn hộ chung cư có dấu hiệu chững lại về thanh khoản sau một thời gian tăng nóng thì bất động sản thổ cư đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi giao dịch và giá đang có xu hướng đi lên trong thời gian gần đây.

Bất Động Sản Thổ Cư Tăng Trưởng Mạnh

Trên thực tế, ngay trong giai đoạn quý 1/2024, khi căn hộ chung cư đang rực rỡ với thanh khoản và giao dịch thì bất động sản thổ cư cũng không hề kém cạnh. Báo cáo thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn ghi nhận nhà riêng vẫn duy trì mức độ quan tâm ổn định kể cả trong giai đoạn ảm đạm của thị trường là năm 2023. Riêng trong quý 1/2024, loại hình nhà riêng Hà Nội có xu hướng đi lên về lượng giao dịch và mức độ quan tâm ở tất cả các khoảng giá. Đặc biệt, mức độ quan tâm tăng mạnh ở hầu khắp các quận, huyện Hà Nội. Cụ thể, so với quý 1/2023, mức độ quan tâm nhà riêng quận Nam Từ Liêm tăng 43%, nhà riêng Hoàng Mai tăng 28%, Đống Đa tăng 21%, Hà Đông tăng 26%, Thanh Xuân tăng 12%.

Giao dịch nhà riêng Hà Nội tăng mạnh trong thời gian gần đây. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Một phân khúc khác của bất động sản thổ cư là đất nền cũng ghi nhận những tăng trưởng ấn tượng. Cũng theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đất nền trên cả nước đang tăng trong quý 1/2024, từ mức 44 điểm của quý 4/2023 lên mức 48 điểm trong quý 1/2024. Đáng chú ý, ở phía Bắc, mức độ quan tâm tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội. Các huyện vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, mức độ quan tâm của quý 1/2024 đang gần chạm đến mức quan tâm của quý 1/2022 – giai đoạn thị trường bất động sản sôi động. Cụ thể, nhu cầu tìm mua đất nền ở các huyện trên tăng từ 1,7 – 2 lần so với quý 1/2023.

Báo cáo thị trường thổ cư Hà Nội Quý 1/2024 của OneHousing cũng đưa ra những thông tin tương đồng đáng chú ý về diễn biến của bất động sản thổ cư. Giao dịch thổ cư trong Quý 1/2024 tại Hà Nội đạt 9.800 căn, trong đó, các giao dịch dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 44%. Riêng lượng giao dịch trong tháng 3/2024 đạt ~5,000 căn, tăng 153% so với T2/2024 và tăng 38% so với T12/2023, cho thấy thị trường thổ cư có dấu hiệu sôi động trở lại sau Tết. Các giao dịch trong tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên… Số lượng giao dịch tại nhóm quận này tăng 176% so với tháng 2/2024. Giao dịch tại các quận trung tâm cũng tăng gấp đôi so với T2/2024, tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Chia sẻ về việc tăng giao dịch nhà thổ cư trong ngõ, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh Doanh OneHousing cho biết, đây là phân khúc vừa tiền cho những khách hàng thích ăn chắc mặc bền và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất. Nhà đầu tư nên quan tâm tới việc lựa chọn mua ở quận nào, khu vực nào và an ninh ở đó ra sao…. Ví dụ, không nên mua nhà trong ngõ quá sâu, quá nhỏ để khi gặp các rủi ro về cháy nổ xe chữa cháy khó đi vào, và cần lưu ý các vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề tiện ích…

Bất Động Sản Thổ Cư Sẽ Dẫn Sóng Thị Trường Tương Lai?

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới bất động sản ghi nhận xu hướng tìm mua bất động sản thổ cư, gồm nhà riêng, nhà phố và đất nền đang có xu hướng tăng mạnh. Với phân khúc hướng tới nhu cầu ở thực như nhà riêng, sự tăng trưởng của giao dịch và giá bán đến từ một lượng không nhỏ khách hàng chuyển hướng từ mua chung cư.

Anh Lương Duy Kiên, môi giới bất động sản thổ cư quận Thanh Xuân và Cầu Giấy cho biết, bên cạnh nhóm khách hàng chọn mua nhà riêng với tâm lý “ăn chắc mặc bền” thì giá chung cư Hà Nội tăng quá nhanh và quá mạnh chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều người mua nhận ra, cùng khoảng tiền đó, họ có không ít lựa chọn với phân khúc nhà riêng. Sự tăng trưởng “bình ổn” của bất động sản thổ cư, trong đó có nhà riêng khiến người mua có tâm lý tin tưởng và an toàn khi xuống tiền vì không có cảm giác “đu đỉnh” như mua chung cư thời điểm này. Đây là lý do bất động sản thổ cư trong ngõ, có mức giá dưới 5 tỷ đồng/căn tăng mạnh thời gian qua.

Đất nền Hà Nội là phân khúc đón nhận mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Trong khi đó, với nhà phố Hà Nội và đất nền – phân khúc hướng tới đầu tư, nhà đầu tư Phạm Văn Xuyên, trú tại Dương Nội, Hà Đông cho biết, bên cạnh nguyên nhân là lãi suất xuống thấp, giới đầu tư rút tiền khỏi ngân hàng, tìm kiếm các kênh đầu tư sinh lời khác thì trong tương lai, có nhiều yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng của bất động sản thổ cư. Theo ông Xuyên, các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản chính thức được thông qua, những thay đổi về pháp lý thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch và lành mạnh hơn. Giá bất động sản thổ cư tương lai dự kiến tăng theo các thay đổi về tần suất cập nhập giá khi bỏ khung giá đất, bảng giá đất cập nhật hàng năm. Giá đất nền, nhà phố, nhà riêng – những sản phẩm rõ ràng pháp lý cũng sẽ có sự đi lên về giá khi các điều kiện chi tiết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất đang sử dụng không tranh chấp; độ chính xác định giá ngày càng khắt khe, minh bạch, rõ ràng hơn.

Với những diễn biến đó, ông Xuyên cho rằng, trong tương lai, khi cơn sốt chung cư qua đi, bất động sản thổ cư sẽ lấy lại vị thế của mình, hoàn toàn có khả năng trở thành phân khúc dẫn sóng thị trường trong thời gian tới.

Nguyễn Nam

