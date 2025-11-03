Bất Động Sản Thủy Nguyên (Hải Phòng) Thăng Hạng Nhờ Hạ Tầng

Cập nhật lần cuối vào 03/11/2025 08:00 • Đọc trong khoảng 6 phút
Trong bối cảnh Hải Phòng vươn mình trở thành siêu đô thị 4,7 triệu dân, Thủy Nguyên với vai trò trung tâm Hành chính – Chính trị mới đang dần lột xác với hạ tầng ngày càng đồng bộ, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ.
Bức Tranh Hạ Tầng Song Hành Cùng Tiềm Lực Kinh Tế
Năm 2024 ghi dấu 10 năm liên tiếp Hải Phòng duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, là một trong những “đầu tàu” kinh tế của cả nước. Năm 2025, sự thay đổi địa giới hành chính sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương đã đánh dấu một nấc thang phát triển mới của thành phố Cảng. Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc.
Hạ tầng giao thông hiện đại, được quy hoạch và đầu tư bài bản cả không – thủy – bộ với các trục liên kết vùng vừa là thành quả của nền kinh tế vững mạnh, vừa là chìa khóa khai mở nhiều động lực tăng trưởng. Sắp tới, Hải Phòng tiếp tục đón nhận “cú hích” đường sắt cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai, hình thành hành lang kết nối xuyên suốt từ hệ thống cảng biển, các vùng kinh tế trọng điểm đến cửa khẩu biên giới phía Bắc, tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt phá trong giai đoạn mới.
Thủy Nguyên – nơi được chọn là Trung tâm Hành chính – Chính trị mới đang dần khẳng định vị thế tâm điểm chiến lược về cả kinh tế và hạ tầng. Những “đòn bẩy” hạ tầng quy mô lớn dần thành hình: cầu Bến Rừng khánh thành năm 2024 quy mô gần 2000 tỷ, cầu Máy Chai với tổng mức đầu tư hơn 2300 tỷ đồng chính thức thông xe tháng 8/2025. Mới đây nhất cầu Lại Xuân cũng được đưa vào khai thác từ đầu tháng 10. Đại dự án cầu Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Cùng với đó, các dự án trọng điểm như Quốc lộ 10, đường tỉnh 359, đường tỉnh 352, đường Đỗ Mười kéo dài cũng được đầu tư cải tạo và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng.
Không chỉ giao thông, Thủy Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng cùng hạ tầng an sinh xã hội được đầu tư đẩy mạnh. Năm 2024, Thủy Nguyên có tổng thu ngân sách 9.089,5 tỷ đồng đạt 320,9% dự toán; đứng thứ 2 khối quận, huyện (cũ) về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (96,7%). Tất cả tạo tiền đề cho sự chuyển mình của diện mạo đô thị, sẵn sàng đón luồng cư dân mới đến Thủy Nguyên an cư, lập nghiệp bao gồm cán bộ nhân viên, công chức chuyển đến trung tâm hành chính mới và lượng lớn đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân lực chất lượng cao tiếp tục đến với các khu công nghiệp.
Bất Động Sản Bứt Phá Trong Giai Đoạn Vàng
Bài học từ các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã chứng minh: ở đâu có làn sóng đầu tư phát triển hạ tầng và kinh tế, ở đó có cuộc dịch chuyển dân cư, dẫn tới thị trường BĐS sôi động. Thủy Nguyên với sự “thăng hạng” hạ tầng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, nơi bất động sản còn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ khi trung tâm Hành chính – Chính trị mới đi vào hoạt động.
Tuy nhiên ngay trong cùng một địa phương thuộc quy hoạch phát triển, tốc độ đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng có thể khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Việc lựa chọn vùng lõi trung tâm với hạ tầng hoàn chỉnh, kết nối đến mọi khu vực trong nội thành và lân cận như tại phân khu Phú Quý, Vlasta – Thủy Nguyên là một lựa chọn thông minh.
Lưng tựa núi Sơn Đào, mặt hướng thẳng đại lộ 359C, phân khu Phú Quý thuận tiện kết nối đến UBND Phường Thủy Nguyên, các khu công nghiệp VSIP, Bệnh viện Đa khoa, Bến xe phía Bắc Hải Phòng trong vòng 5 – 6 phút lái xe; trung tâm Hành chính mới với 10 phút, và đến Cảng Hải Phòng trong vòng 20 phút.
Tại đây nhà phát triển Văn Phú đã tâm huyết kiến tạo mội môi trường sống an lành, thịnh vượng, hòa hợp với thiên nhiên. Phân khu được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích như trường học liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, sân thể thao, phố đi bộ Ánh Sao, Công viên trung tâm rộng 1500m2…, mở ra không gian lý tưởng để an cư, đầu tư cho thuê hay khai thác dịch vụ kinh doanh đa dạng.
Phân khu Phú Quý đang được áp dụng những chính sách ưu đãi hấp dẫn *:
– Gói quà Khởi Phú trị giá 80 triệu đồng cho những căn dưới 70m2 – Gói quà Vườn Xanh trị giá 100 triệu đồng cho những căn 80-90m2 – – Gói quà Đại Quý trị giá 150 triệu đồng cho những căn trên 90m2 – Hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng – Chiết khấu 2% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường – Chiết khấu lên đến 7% cho KH thanh toán sớm – Miễn phí quản lý vận hành 36 tháng
