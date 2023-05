Bất động sản tích hợp – Xu hướng mới chiếm lĩnh thị trường

Bất động sản tích hợp "lên ngôi"

Theo JLL, khái niệm "bất động sản tích hợp" đề cập đến các dự án quy mô tương đương một khu phố hoặc khu đô thị, nơi tích hợp nhiều chức năng hỗn hợp trong một dự án như nhà ở, bán lẻ, giáo dục, giải trí và nhiều tiện ích khác. Những dự án này hướng đến mục đích cuối cùng là tạo ra không gian sống lý tưởng, nơi cư dân có thể sống, làm việc và vui chơi. Diện tích lý tưởng cho một dự án bất động sản tích hợp nên lớn hơn 5ha để đảm bảo đầy đủ không gian cho các tiện ích.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, có nhiều yếu tố dẫn đến thành công bền vững của những dự án “bất động sản tích hợp”, trong đó có thể kể đến: Không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh; giao thông thuận lợi và sẵn có; những khu phố tạo điều kiện cho việc đi bộ và tương tác cộng đồng cùng các trường học chất lượng cao.



Mô hình bất động sản tích hợp được dự đoán sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường

những năm tới (Nguồn: Nghiên cứu JLL Việt Nam)

Khảo sát của JLL trong 4 năm qua cho thấy, số lượng dự án “bất động sản tích hợp” đã tăng lên đáng kể. “Chúng tôi nhận thấy rằng các dự án tích hợp quy mô lớn tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nhà ở tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh vệ tinh. Xu hướng này thể hiện rõ khi ngày càng nhiều dự án mới xuất hiện có từ "city" trong tên thương mại của mình, chẳng hạn như dự án Swan City, Empire City, Celadon City, Aqua City,…” – trích báo cáo của JLL.

Một diễn biến rất đáng chú ý là gần đây xuất hiện ngày một nhiều khu đô thị tích hợp tại các thành phố trẻ, các đô thị mới như tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Phố Nối (Hưng Yên), Sông Công (Thái Nguyên), các khu vực phát triển mới của Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An… Đây đều là những khu vực sở hữu nhiều lợi thế lớn và có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, đòi hỏi về nhà ở trong những khu đô thị với hệ thống tiện ích đồng bộ ngày một lớn.

Cửa Cờn Riverside – Tâm điểm mới thu hút đầu tư tại Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Những năm gần đây, thị xã Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu) nổi lên là một trong những đô thị phát triển nhanh của khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm, nơi đây còn được Chính phủ định hướng là đô thị tạo động lực của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ và là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh.

Nhờ vậy những năm qua, thị xã Hoàng Mai đã liên tiếp đạt được các chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất tính đến hết quý 1/2019 ước đạt 3.843 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,82%, trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 24,73%. Đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày một cao của người dân và các chuyên gia làm việc tại những khu công nghiệp trên địa bàn, một số dự án khu đô thị đã được xây dựng. Tiêu biểu phải kể đến khu đô thị Cửa Cờn Riverside, mô hình khu đô thị tích hợp tiêu biểu đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang mở bán giai đoạn 2.



Cửa Cờn Riverside đang là tâm điểm thu hút đầu tư tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Khu đô thị với 3 mặt giáp sông ở trung tâm thị xã Hoàng Mai có quy mô 33ha, trong đó đất ở chiếm 37,44%, còn lại là đất phục vụ cho giao thông, các công trình công cộng, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ. Dự án sở hữu những ưu điểm vượt trội nhất của mô hình đô thị tích hợp.

Vị trí đắc địa là điểm nhấn nổi bật khi dự án tọa lạc tại giao điểm của các tuyến huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 48D nối với miền Tây Nghệ An, QL36, tỉnh lộ 537a và đặc biệt là tuyến đường huyết mạch ven biển rộng 60m nối khu kinh tế Nghi Sơn với Cửa Lò đi xuyên qua dự án. Cùng với đó là tuyến đường sắt Bắc Nam, hệ thống đường thủy nội địa. Cảng biển Đông Hồi cũng đang được nâng cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai xong giai đoạn 1 với hàng loạt tiện ích gồm: Trường học, sân tập thể thao, bể bơi, cơ sở kinh doanh thương mại,… Để sẵn sàng mở bán giai đoạn 2, chủ đầu tư đã xây dựng thêm nhiều hạng mục quan trọng gồm mở rộng khu vực thể thao, làm công viên dọc sông, mở đường chạy bộ ven sông, khai trương văn phòng bán hàng mới.



Dự án sở hữu vị trí đắc địa, nằm gần các trục giao thông trọng điểm

và các điểm du lịch nổi tiếng

Đặc biệt, dự án có pháp lý rõ ràng khi tất cả các lô đất đã có sổ riêng. Khách hàng thanh toán hết giá trị lô đất sẽ nhận ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án cũng mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh hấp dẫn khi nằm trong khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch, cách Đền Cờn chỉ 50m và khu du lịch biển Quỳnh 800m. Theo thống kê vào đầu năm 2019, mỗi năm có hơn 110.000 du khách trong và ngoài tỉnh tới Đền Cờn.

Với những giá trị tối ưu, Cửa Cờn Riverside thực sự là một giải pháp hoàn hảo để ở và là một suất đầu tư an toàn với tiềm năng tăng giá cao. Được biết, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành xây dựng khung giá đất và giá cho thuê đất giai đoạn 2020 – 2024 theo công văn số 307/KH-UBND. Theo đó, giá đất tại Nghệ An sẽ tăng lên khoảng 40% so với khung giá đất hiện hành.

Cụ thể, một số tuyến đường như Cao Thắng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Trần Phú… (thuộc TP. Vinh), giá đất dự kiến tăng so với mức giá cũ là từ 20-67%. Điều này đã khiến không ít nhà đầu tư tranh thủ “xuống tiền” đặt cọc mua nhà tại Cửa Cờn Riverside để đón đầu cơ hội gia tăng giá trị trong tương lai.

