Bất động sản tỉnh đang hấp lực giới đầu tư mọi miền?

Thị trường tỉnh bùng nổ nguồn hàng mới

Mới đây, ngày 10/10, Vinhomes New Center (đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh) mở bán toà căn hộ C2. Tòa căn hộ C2 được thiết kế với 25 tầng nổi và một tầng hầm, bao gồm đa dạng các loại hình căn hộ từ studio, căn 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 27m2 đến 72,3m2.

Cũng trong ngày 10/10, Công ty Cổ phần Greenhill Village tổ chức khởi công tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ du lịch Greenhill Village Quy Nhơn. Dự án có tổng diện tích 16,62 ha, tọa lạc trên tuyến Quốc lộ 1D Quy Nhơn – Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Được biết, dự án có quy mô 500 căn hộ du lịch, 145 căn biệt thự và 5 căn bungalow với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, Công ty liên doanh H9BC Investment Company Limited dự kiến khởi công dự án chung cư cao cấp Midori Park The Glory tại thành phố mới Bình Dương vào tháng 12 tới. Được biết, dự án này cao 24 tầng với quy mô 1.000 căn hộ, dự kiến bắt đầu bàn giao vào đầu năm 2023.

Tại Quảng Ninh, cuối tháng 9, Vingroup khởi công xây dựng dự án khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển Quang Hanh trên diện tích đất hơn 162ha. Dự án nằm trên tuyến đường bao biển nối liền Hạ Long – Cẩm Phả với tầm nhìn ra vịnh Bái Tử Long. Được biết, khu A của dự án được khởi công đầu tiên với tổng diện tích khoảng 32 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.930 tỷ đồng

Cũng tại Quảng Ninh, trong quý 4/2020, liên danh Ariyana – Ana Homes sẽ chính thức ra mắt dự án Ariyana Center. Dự án có quy mô 8,91ha với 252 căn shophouse và nhà phố, 35 căn biệt thự tại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Được biết, đây là khu đô thị có hạ tầng đồng bộ với khu vui chơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, bể bơi, pool bar, hệ thống gym outdoor… cùng nhiều tiện ích ngoại khu như: trường học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, sân vận động, ngân hàng…

Thị trường bất động sản tỉnh đang nằm trong điểm ngắm của giới đầu tư

Đón xu hướng đầu tư mới

Anh Phạm Văn Sao, một môi giới từng theo làn sóng đầu tư Nam tiến của các nhà đầu tư phía Bắc để bán bất động nghỉ dưỡng ven biển đã quay trở lại miền Bắc hơn một năm nay. Anh cho biết, khoảng hơn 1 năm nay, nhiều nhà đầu tư phía Bắc đã hạn chế đánh bắt xa bờ mà có xu hướng tìm kiếm sản phẩm đầu tư ở chính miền Bắc. Những lần xa bờ ít ỏi của giới đầu tư miền Bắc trong thời gian gần đây hiện tập trung ở những thị trường nghỉ dưỡng mới. Đáng chú ý, một số nhà đầu tư phía Nam là khách hàng cũ của anh Sao cũng quan tâm đến thị trường phía Bắc.

Thừa nhận điều này, ông Tuấn, giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch tại Hà Đông, cho biết rất nhiều nhà đầu tư phía Bắc từng lặn lội đánh bắt xa bờ ở TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc hiện đang tìm sản phẩm đầu tư ở chính vùng đất phía Bắc thay vì những cuộc “viễn chinh” xa xôi. Tại các tỉnh phía Bắc, họ có xu hướng tìm kiếm sản phẩm ở các thị trường tỉnh do nguồn cung của Hà Nội khan hiếm và mặt bằng giá cũng đã thiết lập mức cao. Ngoài ra, một số thị trường nghỉ dưỡng mới như Phú Yên, Bình Thuận, Bình Định… cũng nằm trong “điểm ngắm”.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư kí Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, giá bất động sản TP.HCM và Hà Nội tăng cao khiến nhà đầu tư đang tìm kiếm những thị trường mới để đầu tư. Đơn cử, tại TP.HCM, do khan hiếm nguồn hàng mới, giá bán căn hộ quý 3/2020 tăng mạnh từ 15-20% so với quý 2/2020. Và cũng bởi khan hiếm nguồn hàng dự án nên nhiều nhà đầu tư phải tìm đến đất nền tại các huyện ven đô, tạo ra sự tăng giá mạnh cho đất đai tại một số huyện như: Bình Chánh, Gò Vấp, Củ Chi… Hiện mức giá tại đây dao động từ 30-50 triệu đồng/m2, tăng từ 10-15%. Do đó, làn sóng dịch chuyển đầu tư đến các thị trường mới là tất yếu.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết ở phương diện nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong những năm qua, nhiều nhà đầu tư phía Bắc đã Nam tiến, đổ tiền vào TP.HCM và các thị trường giáp ranh TP.HCM. Chính làn sóng này cộng hưởng với những yếu tố tiềm năng, nội lực sẵn có đã khiến giá nhà tại TP.HCM và một số tỉnh thành chạm mức cao. Sau khi giá nhà ở khu vực này đã tăng cao, dư địa tăng giá không còn lớn, các nhà đầu tư đang có xu hướng quay trở về quê hương, nơi mà mặt bằng giá thấp so với các thị trường “xa bờ” họ “đánh bắt”. Theo ông Quốc Anh, trong quý cuối năm, khu vực miền Bắc và Hà Nội sẽ có lượng quan tâm tăng trưởng tốt hơn thị trường miền Nam và khu vực TP.HCM.

Miên Miên