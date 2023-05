Bất động sản TP. Dĩ An nắm trọn lợi thế dài lâu

Cơ hội lớn với khu vực tâm điểm giao thương, thu nhập cao nhất cả nước

So với các vùng phụ cận của TP.HCM, TP. Dĩ An được đánh giá nổi trội hơn hẳn về tiềm năng triển vọng. Sức bật của nền kinh tế Dĩ An đã được khẳng định rõ nét trong thời gian qua. Từ tháng 02/2020 Dĩ An chuyển đổi từ Thị xã lên Thành phố. Với dân số 493.291 người, Dĩ An cũng là địa phương đông dân thứ 2 của tình Bình Dương (sau TP. Thuận An) nhưng lại có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước (130 triệu đồng/người/năm).



TP. Dĩ An là tâm điểm giao thương với các nền kinh tế khu Đông TP.HCM với thu nhập bình quân đầu người cao nhất (nguồn hình: báo Bình Dương)

Điều kiện phát triển kinh tế của Dĩ An còn được bổ sung sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương khi các tuyến đường quan trọng đều đi qua địa phận để kết nối TP. Thủ Đức (TP.HCM) – TP. Biên Hòa – tỉnh Bình Dương như: Quốc lộ 1K, Cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Sắp tới, khi tuyến Metro số 1 hoàn thành với tổng chiều dài 19,7km nối từ ga Bến Thành (Quận 1, TP.HCM) đến ga bến xe Miền Đông mới (TP. Dĩ An) càng tạo thuận lợi cho việc di chuyển từ TP. Dĩ An đến TP.HCM. Song song đó, Dĩ An cũng là cửa ngõ quan trọng kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc.

Dĩ An hiện là trung tâm công nghiệp, kinh tế của Bình Dương với 7 khu công nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 82.318 tỷ đồng, đạt 71,07% kế hoạch năm, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng thu ngân sách thực hiện 9 tháng là 2.201,6 tỷ đồng, bằng 81,42% dự toán UBND tỉnh giao.



Các gia đình trẻ tại các thành phố đang có xu hướng sinh sống tại các căn hộ tạo nên nguồn cầu lớn trên thị trường.

Sự tăng trưởng công nghiệp tại Dĩ An tạo tiền đề cho kinh tế địa phương phát triển, thu hút một lượng lớn người lao động, gồm cả chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Cùng với sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng tiện ích không thua kém Tp.Thủ Đức, chi phí nhà ở lại phù hợp nên nhiều người trẻ làm việc tại TP.HCM đang dần chuyển sang lựa chọn sinh sống tại TP. Dĩ An. Theo đánh giá, sự dịch chuyển mạnh mẽ này tạo nên nhu cầu lớn về nhà ở, góp phần gia tăng giá trị bất động sản nơi đây.

Căn hộ Bcons: đáp ứng nhu cầu an cư cho các gia đình

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ở thực cho người dân tại Bình Dương, trong 4 năm qua, Tập đoàn Bcons đã phát triển thành công các dòng sản phẩm căn hộ mang thương hiệu Bcons. Hiện nay, Tập đoàn Bcons đang giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ mới nhất là Bcons Sala. Với mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 50-62 m2 được tối ưu hoá công năng, đảm bảo không gian sinh hoạt của gia đình nên được thị trường đón nhận nồng nhiệt, thanh khoản tốt.



Với giá trên dưới 1,5 tỷ đồng và vị trí trung tâm TP. Dĩ An, dự án Bcons Sala tiếp tục là dòng sản phẩm căn hộ nổi bật trong năm 2021.

Đặc biệt, pháp lý minh bạch, bàn giao nhà theo tiến độ cam kết, sổ hồng nhanh chóng là những điểm cộng cho các sản phẩm căn hộ của Bcons. Thời gian qua, nhiều công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, bàn giao nhà và sổ hồng cho cư dân chỉ sau 6 – 8 tháng; điển hình như: Bcons Suối Tiên hoàn tất giao sổ hồng từ tháng 11/2020, Bcons Miền Đông giao nhà từ tháng 3/2021 và giao sổ hồng từ tháng 11/2021. Trong khi đó, các dự án Bcons Garden, Bcons Green view, Bcons Bee, Bcons Plaza đều đảm bảo tiến độ xây dựng đúng cam kết. Do vậy, Bcons Sala sẽ được thụ hưởng hàng loạt sự lợi thế này.

Với mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, đây được xem lợi thế cạnh tranh của Bcons Sala khi nằm ở phân khúc giá thành đáp ứng tốt về nhu cầu và thu nhập của các khách hàng trẻ mong muốn sở hữu chốn an cư lâu dài. Được biết, công trình dự kiến hoàn thành hạng mục phần móng vào cuối tháng 12/2021 và bàn giao vào tháng 7 năm 2023.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, vị trí này là nằm trong tâm điểm vùng tiện ích dịch vụ của TP. Dĩ An khi liền kề các tuyến phố thương mại là Nguyễn An Ninh, DT743A và DT743B…. hội tụ đầy đủ các tiện ích, dịch vụ đáp ứng cho mọi nhu cầu của người dân trong khu vực từ trường học, siêu thị, chợ truyền thống, ẩm thực, vui chơi…

Với diện tích gần 4.000 m2, Bcons Sala bao gồm 1 tháp cao 29 tầng được thiết kế hiện đại với hơn 513 căn hộ 2 phòng ngủ và 11 shophouse. Mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 33.08%, phần còn lại tập trung cho những tiện ích nội khu như: công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng…

Đặc biệt, các căn hộ Bcons Sala được Tập đoàn Bcons nâng cấp thêm một số thiết bị đi kèm như khoá cửa điện từ thông minh và tặng kèm mỗi căn hộ một bộ máy lọc nước uống trực tiếp tại vòi theo công nghệ RO có các chỉ tiêu phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân Bcons Sala trong tương lai.