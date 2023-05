Biệt thự, liền kề Hà Nội là những phân khúc tăng giá mạnh nhất trong những năm gần đây. Ngay trong giai đoạn trầm lắng của thị trường hiện tại, dòng sản phẩm triệu đô vẫn đang neo mức giá cao sau thời kì tăng trưởng nóng. Tại một số khu đô thị của Hà Nội như Ecopark, Park City, Hinode Royal Park, Xanh Villa, The Manor Central Park, An Vượng Villa… mức giá đều đã tăng từ 50-100%, thậm chí tăng gấp 2,5 lần so với thời điểm mở bán một vài năm trước. Ở biên độ 1 năm thì mức tăng đạt thấp nhất cũng là từ 15-30%. Đơn cử, các căn biệt thự khu A ở Xanh Villas vào cuối năm 2020 có giá bán từ 17-30 tỷ đồng/căn thì giá hiện tại đạt mức 21-34 tỷ đồng/căn. Biệt thự The Manor Central Park cũng tăng giá từ mức 15-20 tỷ đồng/căn lên mức ngoài 30 tỷ đồng/căn.