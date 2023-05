Bất động sản trong mùa dịch thu hút nhà đầu tư

Vợ chồng anh Nguyễn Khương (TP.HCM) năm nay hơn 30 tuổi, hiện đang làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Dù sở hữu một khoản tiết kiệm gần 2 tỷ đồng trong ngân hàng, thế nhưng trong thời gian gần đây, lãi suất tiền gửi liên tục tuột dốc, cả hai vợ chồng anh dần nghĩ đến chuyện rút ra đầu tư vào bất động sản để có "của ăn của để". Tuy nhiên, thời điểm xuống tiền và tìm kiếm loại hình sản phẩm phù hợp là hai yếu tố khiến anh Khương lo ngại. Làm thế nào để đảm bảo tính an toàn cho dòng tiền vẫn là một câu hỏi mà anh đang đi tìm lời giải đáp.

Thời điểm phù hợp để “chọn mặt gửi vàng”?

Trong bối cảnh bất ổn của giá vàng, cùng sự “bốc hơi” của l ãi suất tiền gửi khi tối đa chỉ xê xích 6% với kỳ hạn 12 tháng, l o lắng trên không chỉ riêng của vợ chồng anh Nguyễn Khương. Giữa giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế do nhiều tác động của đại dịch, bất động sản được xem là nơi đầu tư sinh lợi tốt. Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận của DKRA Việt Nam vào quý I cho thấy, phân khúc đất nền ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ xấp xỉ 88% tổng nguồn cung mở bán. Con số này ở phân khúc căn hộ là 80%, nhà phố là 33%, biệt thự biển là 25%, nhà phố và shophouse biển lên tới 74%. Điều này càng chứng minh bất động sản là kênh đầu tư được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, yếu tố kênh đầu tư phù hợp là điều kiện cần, song vẫn chưa đủ để quyết định sự thành bại, bởi lẽ việc chọn đúng thời điểm thích hợp xuống tiền cũng góp phần không nhỏ cho sự sinh lời bền vững.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, biểu đồ giá nhà đất tại Việt Nam luôn có xu hướng tăng dần đều, dù vẫn chứng kiến đôi lần “trật nhịp” nhưng nhìn chung thị trường địa ốc vẫn bật mình đứng dậy, minh chứng rõ nét là việc nhà đất liên tiếp lập mặt bằng giá mới.

Theo Bloomberg Economics, từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008, thị trường thế giới đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong giá bất động sản toàn cầu. Điển hình như thị trường Hong Kong, đầu tháng 6, 45 căn hộ mới có giá trị tổng cộng 32 triệu USD thuộc dự án The Upper South của Henderson Land Development đã bán sạch chỉ trong vài giờ. Tương tự, The Pavilia Farm III của New World Development trở thành dự án có sức hút lớn nhất kể từ năm 1997, khi đạt tỷ lệ 88 người tranh mua một căn hộ.

Chưa kể, việc chọn mua bất động sản trong mùa dịch còn phần nào giúp nhà đầu tư an tâm về năng lực của chủ đầu tư. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, bất động sản là ngành nghề có doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể nhiều thứ 6. Trong cả năm 2020, có gần 1.000 doanh nghiệp địa ốc giải thể. Việc ra mắt dự án trong giai đoạn khó khăn chứng minh chủ đầu tư có tiềm lực tài chính vững chãi, khả năng quản trị dòng tiền và điểm tín dụng cao. Những dự án do nhóm doanh nghiệp này triển khai thường đảm bảo chất lượng, tính pháp lý và tiềm năng tăng giá.



Thị trường bất động sản thường nhận được sự quan tâm tăng vọt sau mỗi đợt dịch.

Nguồn: Báo cáo thị trường quý I/2021 của Batdongsan.com.vn.

“Hốt bạc” từ các dự án mới mở bán

Các dự án mới triển khai, mở bán giai đoạn đầu được nhận định là một trong những “mảnh đất màu mỡ”, một “điểm rơi” giàu tiềm năng mà các nhà đầu tư nên ưu tiên bên cạnh việc chọn đúng thời điểm. Đây là giai đoạn nhà đầu tư sẽ được hưởng lời từ mức giá hấp dẫn của chủ đầu tư dự án. Càng về sau, giá bán thường có xu hướng đi lên, đặc biệt là ở các dự án có lượng khách hàng quan tâm nhiều. Khi đó, lợi nhuận nhà đầu tư thu về nhờ khả năng “lướt sóng” sẽ hấp dẫn.

Ngoài ra, bên cạnh mức giá tốt, nhiều chương trình khuyến mãi, chiết khấu cao từ chủ đầu tư cũng là những “điểm sáng” thu hút nhà đầu tư rót tiền trong giai đoạn mở bán đầu tiên của dự án. Mức giá chào hàng đợt đầu tiên sẽ luôn thấp hơn so với sản phẩm đã hoàn thành. Theo thông lệ, khi hoàn thành, chủ đầu tư phải cộng thêm 10-12% chi phí vốn do vay tiền ngân hàng để đầu tư dự án. Mặt khác, việc tăng giá sản phẩm còn do vòng đời của chính sản phẩm đó. Để thăm dò thị trường, trong đợt mở bán đầu tiên, các chủ đầu tư thường đưa ra mức giá sát với giá vốn nhất.



Gần đây, một dự án bất động sản tại Quy Nhơn (Bình Định) gây ấn tượng tốt trên thị trường nhờ chương trình trả nhanh với chiết khấu cao. Hoặc khách hàng trả trước 20% giá trị trong 6 tháng đầu sẽ ký hợp đồng thỏa thuận, sau đó đến khi bàn giao căn hộ mới thanh toán tiếp. Thời gian hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn tối đa 30 tháng từ thời điểm ngân hàng giải ngân lần đầu tiên hoặc đến khi Chủ đầu tư thông báo bàn giao căn hộ.