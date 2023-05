Bất động sản văn phòng đứng trước bước ngoặt sau đại dịch

Dịch Covid-19 khiến phương thức làm việc tại nhà được áp dụng. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải suy nghĩ lại về chiến lược nơi làm việc và văn hóa công ty. Những thay đổi này sẽ tác động đến bất động sản văn phòng theo hai hướng chính: doanh nghiệp sẽ xác định lại mục đích của văn phòng và tập trung tối ưu hóa danh mục bất động sản.

Theo dữ liệu của JLL, lượng văn phòng cho thuê toàn cầu quý 1/2020 đã giảm hơn 22% so với cùng kỳ do các giao dịch bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê ở châu Á Thái Bình Dương chỉ giảm 9% so với quý trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của dịch bệnh lên phân khúc văn phòng vẫn chỉ là ngắn hạn và tiềm năng phát triển dài hạn cũng như nhu cầu văn phòng vẫn còn dư địa lớn.

Bà Trang Bùi, Giám đốc Thị trường Việt Nam của JLL cho biết, Covid-19 đang thúc đẩy phương thức làm việc từ xa vốn trước đây phổ biến trong giới lao động tự do hoặc công nghệ thông tin. Dịch bệnh đã cho phép doanh nghiệp thực sự thử nghiệm mô hình làm việc tại nhà – một mô hình đã được thảo luận rất nhiều trước đây nhưng chưa được hiện thực hóa trên diện rộng. Nhiều công ty ghi nhận mô hình làm việc tại nhà là khả thi và mang lại cho nhân viên sự linh hoạt, cân bằng cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, văn phòng vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc tạo không gian cho nhân viên tương tác cũng như nâng cao tinh thần và tính cộng đồng trong công ty.

Dịch bệnh Covid – 19 đã tạo ra nhiều thách thức cho phân khúc văn phòng và cũng làm thay đổi cách doanh nghiệp tìm kiếm và sử dụng bất động sản văn phòng. Ảnh minh họa

Đại diện JLL cũng cho biết một số công ty đã bắt đầu thay đổi về mặt thiết kế cho văn phòng, đưa ra nhiều lựa chọn hơn về không gian làm việc để nhân viên có thể lựa chọn nhằm đạt năng suất cao nhất. Những công việc đơn lẻ có thể được khuyến khích hoàn thành từ xa, trong khi văn phòng truyền thống sẽ là nơi làm việc nhóm hoặc gặp gỡ khách hàng.

Quá trình chuyển đổi thiết kế văn phòng sẽ diễn ra song song với sự trưởng thành của mô hình làm việc online. Để tối ưu hóa không gian, một số công ty chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ văn phòng hiện có thành không gian linh hoạt, hoặc hợp tác với bên cung cấp thứ ba khi cần mở rộng quy mô văn phòng trong ngắn hoặc trung hạn.

Không gian linh hoạt và lĩnh vực tương tự có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn vì có thể thỏa mãn các yêu cầu trong kế hoạch mở rộng văn phòng của những khách thuê đang tìm kiếm không gian bổ sung. Nhưng theo bà Trang, đây không phải là xu hướng mới. Bởi ngay từ trước dịch, một số công ty đã kết hợp các không gian linh hoạt như một phần của danh mục đầu tư văn phòng của họ để thu hút và giữ chân nhân tài.

“Tình hình hiện tại đang tạo ra nhiều thách thức cho phân khúc văn phòng và cách doanh nghiệp tìm kiếm và sử dụng bất động sản văn phòng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kỳ vọng khối văn phòng vẫn là trọng tâm đầu tư của doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và Châu Á Thái Bình Dương nói chung trong trung hạn đến dài hạn”, đại diện JLL cho biết.

An An

Xem thêm tổng hợp các tin tức mới nhất về BĐS & Covid-19 TẠI ĐÂY